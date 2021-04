Erneuerbare Energien Erdwärmesonden und Fotovoltaikanlagen lösen im Kanton Luzern die Solarthermie ab Bis vor zehn Jahren waren Solarthermieanlagen im Kanton Luzern sehr beliebt. Nun boomt die Nutzung von Erdwärme – und auch Fotovoltaikanlagen verbreiten sich stark. Das hat verschiedene Gründe. Lukas Nussbaumer 28.04.2021, 05.00 Uhr

Mit thermischen Solaranlagen heizen und für warmes Wasser sorgen – das war einmal deutlich verbreiteter als heute. Inzwischen laufen ihnen Erdwärmesonden den Rang ab:

Auch Fotovoltaikanlagen, die Licht in Strom umwandeln, der ebenfalls mit Wärmepumpen zum Heizen eingesetzt werden kann, nehmen stark zu. Wurden im Kanton Luzern 2014 nur etwas mehr als 1200 Fotovoltaikanlagen ans öffentliche Stromnetz angeschlossen, waren es 2019 bereits fast 5000, rund 750 mehr als im Jahr zuvor. Das zeigen von Lustat Statistik Luzern veröffentlichte Zahlenreihen.

Erdwärme, Solarthermie und Fotovoltaik Eine thermische Solaranlage gewinnt durch Kollektoren Wärmeenergie. Sie lässt sich für die Aufbereitung von Warmwasser zum Duschen, Waschen oder Spülen sowie zum Heizen verwenden.

Mit Fotovoltaikanlagen wird Sonnenenergie durch in Module zusammengefasste Solarzellen in Strom umgewandelt. Dieser kann für den Eigenbedarf eingesetzt werden – etwa zum Betrieb von Haushaltsgeräten und für Elektro-Ladestationen – oder er wird in das öffentliche Stromnetz eingespiesen. Thermische Solar- und Fotovoltaikanlagen werden auch kombiniert betrieben.

Erdwärmesonden entziehen dem Erdreich mittels Wärmepumpen Wärme. Diese kann zum Heizen oder Kühlen verwendet werden. Die mittlere Bohrtiefe der im Kanton Luzern einer gewässerschutzrechtlichen Beurteilung unterzogenen Sonden beträgt rund 200 Meter. Da die Temperatur in Tiefen von mehr als zehn Metern sehr konstant ist, gelten Wärmepumpen mit Erdsonde als sehr effektiv im Betrieb. (nus)

Diese Entwicklung ist laut Energiefachleuten auf mehrere Gründe zurückzuführen. So auf die Förderprogramme und gesetzlichen Vorschriften des Bundes und der Kantone. Das 2019 in Kraft getretene Luzerner Energiegesetz etwa beinhaltet bei Neubauten eine Pflicht zur Eigenstromerzeugung, die üblicherweise mit einer Fotovoltaikanlage erfüllt wird. Wer dieser Vorschrift nicht nachkommt, kann gemäss der das Gesetz präzisierenden Verordnung eine Ersatzabgabe an die Gemeinde leisten. Das kommt jedoch nur selten vor, wie Marco Lustenberger, Fachspezialist Energie bei der Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern, sagt.

Mit ein Grund für die im Kanton Luzern registrierte Zunahme von Erdwärmesonden sind die seit 2019 geleisteten Fördergelder, wenn damit Öl-, Erdgas- oder Stromheizungen ersetzt werden.

Auch der Anstieg von Fotovoltaikanlagen hat monetäre Gründe. Für eine typische Fotovoltaikanlage auf einem Einfamilienhaus erhält man im Vergleich zu einer ebenfalls üblichen Solarthermieanlage mehr Fördergelder. Ausserdem sind Fotovoltaikanlagen generell günstiger geworden, und sie schneiden punkto Wirtschaftlichkeit und Kostenersparnis gegenüber Solarthermieanlagen besser ab.

Fotovoltaikanlagen für Experten sinnvoller als Solarthermieanlagen

Einer, der sich mit erneuerbaren Energien ebenfalls sehr gut auskennt, ist Urs Brücker. Der GLP-Kantonsrat aus Meggen ist Partner eines Unternehmens, das Projekte im Energiebereich realisiert. Entsprechend oft äussert sich der Maschineningenieur und Lehrbeauftragte an der Hochschule Technik und Architektur in Horw im Kantonsrat zu Energiethemen. Brücker hält die Nutzung der Sonnenenergie mit Fotovoltaikanlagen wegen der mehrfachen Verwendungsmöglichkeit für sinnvoller als mit Solarthermieanlagen. Fotovoltaik schneide zudem umso besser ab, je höher der Eigenverbrauch des selbst produzierten Stroms sei.

Dass immer mehr Fotovoltaikanlagen und ständig weniger solarthermische Anlagen gebaut würden, habe also auch damit zu tun, dass sich der höhere Eigenverbrauch heute relativ einfach und immer günstiger realisieren lasse. Das habe viel mit der Entwicklung der Wärmepumpentechnologie, der Speichermöglichkeiten wie Batterien oder Salzspeicher, der zunehmenden Elektromobilität und der Möglichkeiten zu Zusammenschlüssen für den Eigenverbrauch zu tun, sagt Brücker.

Eine Solarthermieanlage liefere zwar etwa zweieinhalbmal so viel Energie wie eine Fotovoltaikanlage, aber eben nur minderwertige, weil nicht nutzbare Energie. «Zudem kostet eine Kilowattstunde Strom mindestens das Doppelte einer Kilowattstunde Wärme.»

Fotovoltaikanlagen sind am günstigsten

Obwohl sich Erdwärmesonden und Fotovoltaikanlagen immer stärker ausbreiten, wird im Kanton Luzern noch immer zu rund 70 Prozent mit fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas geheizt. «Das ist in Bezug auf den Ausstoss von CO 2 ein viel zu hoher Anteil», sagt Brücker. Mit zur Senkung dieses Anteils beitragen könne das Heizen mit Strom aus Fotovoltaikanlagen – mittels Wärmepumpen. Diese seien unterdessen erschwinglich geworden. Selbst günstige Luftwärmepumpen könnten aus einer Kilowattstunde Strom mindestens 2,5 Kilowattstunden Wärme erzeugen.

Was die Anschaffungskosten betrifft, schneiden Fotovoltaikanlagen am günstigsten ab. Um den Strombedarf eines Einfamilienhauses von rund 4500 Kilowattstunden zu decken, müssen durchschnittlich etwa 20'000 Franken investiert werden – abzüglich Fördergelder. Eine Solarthermieanlage, mit der Warmwasser bereitet und geheizt wird, kostet etwas mehr. Mit zirka 50'000 Franken am teuersten ist eine komplette Erdsondenheizung.