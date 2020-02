Erfolgreicher Sirenentest im Kanton Luzern: Nur fünf von 311 Sirenen haben versagt Im Ernstfall ist die Alarmierung der Luzerner Bevölkerung sichergestellt, wie sich am Mittwoch herausgestellt hat. Beim Sirenentest konnte nur in fünf Fällen kein Alarm ausgelöst werden. 05.02.2020, 17.06 Uhr

Beim Sirenentest vom Mittwoch haben lediglich zwei von 199 stationären Sirenen versagt. Betroffen waren jene in Willisau und jene in Reiden/Reichenthal. Unter den 112 mobilen Sirenen gab es drei Blindgänger in Menznau, Willisau/Gettnau und Schötz. Die Alarmierung der Bevölkerung sei im Ernstfall sichergestellt, folgert der Kanton Luzern in einer Mitteilung.