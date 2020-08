Erfolgsquote so hoch wie nie – doch der Experte sagt: «Lehrabschluss hat trotz Corona den gleichen Wert»

Während im Gesundheitsbereich 99,7 Prozent aller Lehrlinge bestehen, sind es bei den Sanitärinstallateuren nur gut zwei Drittel. Branchenvertreter betonen jedoch, dass die Coronakrise auf diese Ergebnisse keinen Einfluss hatte. Julian Spörri 07.08.2020, 05.00 Uhr

Von 4117 angetretenen Jugendlichen schlossen dieses Jahr im Kanton Luzern 3937 ihre Lehre erfolgreich ab. Somit resultiert eine Erfolgsquote von 95,62 Prozent – ein neuer Spitzenwert, wie der Blick in die Statistik zeigt (wir berichteten).

Die hohe Erfolgsquote wirft jedoch Fragen auf: Konnten die Jugendlichen davon profitieren, dass sie wegen der Coronakrise keine schulischen und in manchen Berufen auch keine praktischen Prüfungen ablegen mussten? Oder wurde wegen der Pandemie gar milder bewertet? Christoph Spöring, Leiter der kantonalen Dienststelle Beruf und Weiterbildung, bezeichnet den Einfluss dieser Faktoren als «marginal». «Das Zeugnis konnte anhand Vornoten und validen Beurteilungen von der ganzen Lehre erstellt werden», so Spöring. Dass gewisse Schüler von weggelassenen Prüfungen profitierten oder einige Lehrbetriebe Goodwill zeigten, stellt er indes nicht in Abrede.

Christoph Spöring Bild: Philipp Schmidli

Spöring betont jedoch, dass die Erfolgsquote auch in jenen Berufen nicht tiefer sei, in denen eine praktische Prüfung durchgeführt wurde. Dies war bei 2130 Lernenden der Fall. Die Erfahrung aus anderen Jahren zeige zudem, dass sich die Vornoten wenig von den Resultaten der schriftlichen Prüfungen unterscheiden würden. Für Spöring ist darum klar:

«Der Abschluss hat trotz Corona den gleichen Wert wie in den Vorjahren.»

Einen grösseren Einfluss hatte das Coronavirus bei den Erwachsenen. Auch ältere Personen können nämlich einen Berufsabschluss nachholen. Dieses Jahr bestanden 90.83% der 109 angetretenen Erwachsenen – und somit deutlich mehr als 2019 (79.12 %) . Spöring sagt: «Die Erwachsenen haben wohl von den verkürzten Prüfungen profitiert.»

Gebäudetechniker-Verband sieht Lehrbetriebe in der Pflicht

Bei der Erfolgsquote der Jugendlichen zeigen sich Unterschiede zwischen den Branchen. Besonders erfreulich ist die Erfolgsquote beispielsweise im Gesundheitsbereich. Von den 338 Absolventen haben deren 337 den Abschluss als Fachfrau oder Fachmann Gesundheit bestanden. Beim Berufsbildungsverband Xund spricht man von einem «sehr guten Jahrgang, der im Vergleich zu den Vorjahren aber nicht aussergewöhnlich ist». Coronabedingt wurde im Gesundheitsbereich darauf verzichtet, eine praktische Abschlussprüfung durchzuführen. Xund-Kommunikationsleiterin Cécile Berlinger betont aber: «Die betrieblichen Kompetenznachweise mussten trotz der Krise auf gleich hohem Niveau erbracht werden.»

Cindy Wittwer hat ihre Lehre als Elektroinstallateurin EFZ bei der CKW erfolgreich abgeschlossen.

Bild: Boris Bürgisser (Sempach, 6. August 2020)

Anders ist die Gemütslage bei Suissetec Zentralschweiz, dem Verband der Gebäudetechniker. Der Grund: In den beiden Berufen Sanitärinstallateur (69,57 Prozent) und Heizungsinstallateur (75,86 Prozent) wurden vergleichsweise tiefe Erfolgsquoten erreicht. Durchgefallen seien die Jugendlichen wegen ihrer ungenügenden praktischen Noten, sagt Patrick Frank, Präsident von Suissetec Zentralschweiz. Mit Corona habe dies aber nichts zu tun: «Das Problem ist bereits aus den Vorjahren bekannt. Zudem konnten die praktischen Prüfungen trotz Corona normal durchgeführt werden», so Frank. Er sieht den Grund für das schlechte Abschneiden bei den Unternehmen: «Wir machen unsere Mitgliederbetriebe immer wieder darauf aufmerksam, dass sie der Ausbildung mehr Gewicht geben müssen.»

«Man darf einen Lehrling nicht als billige Arbeitskraft betrachten.»

In der Branche gebe es auch Stimmen, die sagen, dass die Jugendlichen «zu wenig qualifiziert» seien. Frank sieht jedoch vor allem die Lehrbetriebe in der Pflicht: «Ein Lehrling, der von seinen Eltern nichts über den Handwerksberuf mitbekommen hat, kann nichts dafür.» In seinem Unternehmen würde darum sichergestellt, dass die Lehrlinge in den ersten drei Wochen alles über die Maschinen, Geräte und Sicherheitsvorschriften lernen, sodass sie danach voll einsatzbereit seien. Auch der Berufsverband Suissetec hat auf die tiefen Erfolgsquoten reagiert und für die Sanitär- und Heizungsinstallateure ab diesem Jahr neue Bildungsverordnungen eingeführt. So soll die Ausbildung in der Schule und im Lehrbetrieb besser miteinander verknüpft werden. Zudem dauert die Lehre neu vier statt drei Jahre. Frank: «Wir wollen den Beruf attraktiver gestalten und nicht als zweite Wahl für Jugendliche herhalten, die sonst keine Lehrstelle gefunden haben.»

Verbleib im selben Lehrbetrieb steht im Vordergrund

180 Jugendliche konnten dieses Jahr im Kanton Luzern ihre Lehre nicht erfolgreich abschliessen. «Für sie müssen nun individuelle Lösungen gefunden werden», sagt Christoph Spöring. In solchen Fällen unterstützt die Dienststelle Berufs- und Weiterbildung diese Lernenden. Ziel sei es, dass die jungen Erwachsenen in einem Jahr nochmals antreten und dann zum Abschluss kommen. «Im Vordergrund steht natürlich der Verbleib im selben Lehrbetrieb», so Spöring. Aber es sei klar, dass dies nicht in jedem Fall möglich sei und ein neuer Lehrbetrieb gesucht werden müsse. Spöring bezweifelt, dass die Coronakrise diesbezüglich die Situation erschweren wird. Schliesslich sei auch bei der Vergabe von Lehrstellen im Kanton Luzern keine negativen Auswirkungen feststellbar gewesen. Den Jugendlichen, welche die Lehre bestanden haben und nun auf Stellensuche sind, könnte Corona dagegen einen Strich durch die Rechnung machen (siehe Box).

Lehrabgänger aus Detailhandel und kaufmännischem Bereich sind ohne Job

Rund 4000 Lehrabgänger landen diesen Sommer auf dem Arbeitsmarkt – und dies mitten in wirtschaftlich unsicheren Zeiten. Bund und Kanton äusserten bereits im Mai ihre Befürchtung, dass viele Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger wegen der Coronakrise Mühe haben könnten, eine Stelle zu finden. «In Zeiten erhöhter Arbeitslosigkeit zeigte sich in der Vergangenheit, dass Berufseinsteiger verstärkt von Arbeitslosigkeit betroffen waren», sagte Karin Lewis, Leiterin Arbeitsmarkt bei der zuständigen Arbeitsbehörde WAS Wira Luzern, gegenüber unserer Zeitung. Nun seien erste Anmeldungen von Lehrabgängern bei den regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) erfolgt, erklärt Lewis auf Anfrage. «Darunter befinden sich vor allem viele Lernende aus dem Detailhandel und den kaufmännischen Ausbildungen. Da es sich um Berufsgattungen mit den meisten Lernenden handelt, war dies auch in den letzten Jahren so zu beobachten.» Ein Vergleich zu den Vorjahren sei noch nicht möglich, weil viele Lehrverträge erst Ende Juli oder im Verlauf des Augusts enden. Karin Lewis rechnet in den nächsten Monaten mit einer Zunahme von Anmeldungen von Lehrabgängern bei den RAV. Sie rät jungen Berufsleuten, die Stellensuche möglichst offen anzugehen: «Es bestehen viele Möglichkeiten, auch ausserhalb vom gelernten Beruf eine Anstellung zu finden.» Eine weitere Möglichkeit ist das Berufspraktikum, bei welchem Lehrabgänger mit Unterstützung der Arbeitslosenversicherung während maximal sechs Monate Berufserfahrung sammeln können. Lewis hält fest: «Auf Grund der aktuellen Situation werden wir vermutlich viele Lehrabgänger in Berufspraktika zu vermitteln versuchen.»

Berufsbegleitende Berufsmatura ist «anspruchsvoll»

Lernende können neben der Lehre berufsbegleitend eine Berufsmatura (BM) absolvieren. Dieses Jahr schlossen insgesamt 656 junge Erwachsene die Berufsmaturität erfolgreich ab, was einer Quote von 99 Prozent entspricht. Die Zahl der Absolventen liegt insgesamt tiefer als in den Vorjahren: 2019 haben 688 und 2018 717 Jugendliche den Abschluss erreicht.

Die Anmeldezahlen würden zwar steigen, doch gebe es viele Austritte zu verzeichnen, sagt Spöring. «Es ist sehr anspruchsvoll, die Lehre und die Berufsmatura unter einen Hut zu bringen», so die Erklärung des Dienststellenleiters. Wird die Berufsmatura erst nach der Lehre gemacht, ist die Belastung besser verteilt.

Gemäss Spöring sind BM-Absolventen auf dem Arbeitsmarkt gefragt. Als Reaktion auf die sinkenden Zahlen bei der berufsbegleitenden Berufsmatura überprüft der Kanton deshalb die Eintrittsformalitäten. Zudem wird das bestehende Angebot ab nächstem Schuljahr mit dem neuen Modell BM Sek+ ergänzt. Dieses ermöglicht es den Schülern, bereits in der 3. Sekundarstufe mit der Berufsmatura zu beginnen.