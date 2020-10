Erhält Sursee ein Stadtparlament? Vier Parteien weibeln dafür – notfalls mit einer Initiative Die FDP, SVP, Grünen und GLP machen sich für einen Einwohnerrat in Sursee stark. Es wäre das erste Parlament einer Luzerner Landgemeinde. Ein wichtiger Partner fehlt jedoch: die CVP. Niels Jost 10.10.2020, 05.00 Uhr

Das politische Geschehen in Sursee könnte bald umgekrempelt werden. In der Stadt mit 10 380 Einwohnern laufen Diskussionen über die Einführung eines Einwohnerrats. Das Thema haben die FDP, GLP und Grünen aufs Tapet gebracht. Dies beim Austausch mit dem neu zusammengesetzten Stadtrat. Auch die SVP befürwortet das Anliegen.

Feuer und Flamme sind insbesondere Samuel Zbinden und Mario Cozzio. Die beiden Kantonsräte präsidieren die Grünen respektive die GLP in Sursee. Sie heben zwei Argumente hervor: die Grösse und die Zentrumsfunktion Sursees. Cozzio sagt:

«Eine Gemeindeversammlung ist nicht mehr das richtige Instrument für Sursee.»

Mario Cozzio, Präsident GLP Sursee und Kantonsrat. Bild: PD

So sei jeweils nur ein Bruchteil der Stimmbevölkerung anwesend. Und bei gut besuchten Versammlungen ginge schnell die Übersicht verloren. So geschehen im März 2019 bei der Gemeindeversammlung (GV) über die Ortsplanung, welche an zwei Abenden jeweils bis spät in die Nacht dauerte. «Eine seriöse Auseinandersetzung mit den Traktanden war nicht mehr möglich», blickt Samuel Zbinden zurück. «Ein Einwohnerrat würde die Bevölkerung besser repräsentieren und die Geschäfte wären breiter abgestützt.»

Samuel Zbinden, Präsident Grüne Sursee und Kantonsrat. Bild: PD

Mit einem Parlament könnte man laut Mario Cozzio zudem auf einen Teil der Kommissionen verzichten, deren Aufgabe derzeit überprüft wird. Sursee zählt aktuell 21 solche Gremien mit total 170 Sitzen, die vom Stadtrat, Angestellten der Verwaltung und mehrheitlich von Bürgern besetzt werden. Angesichts dessen sagt Cozzio: «Ich habe keine Angst, dass wir nicht genügend Leute finden würden für ein Parlament von beispielsweise 30 Personen.»

Schon 1973 wurde über ein Parlament diskutiert

Im Kanton Luzern verfügen vier Gemeinden über ein Parlament: Luzern, Kriens, Emmen und Horw. Ab 2024 gibt es auch in Ebikon eines. Die Stimmbürger haben eine Initiative vor zwei Wochen mit 78 Prozent angenommen. Dies sei aber nicht die Initialzündung in Sursee gewesen, heisst es bei den Parteien. Tatsächlich: Über ein Parlament wird seit 1973 diskutiert. Erst 2015 lehnten die Stimmbürger eine Initiative der SVP ab, welche die GV abschaffen und durch Urnengänge ersetzen wollte.

Für SVP-Präsident Karl Randa ist nach wie vor klar: «Es muss endlich etwas gehen in Sursee.» Auch sein Pendant bei der FDP, Joachim Cerny, findet: «Es ist langsam an der Zeit für einen Einwohnerrat.» Ihm zufolge würden die Vorlagen immer komplexer, gleichzeitig sei eine GV von Emotionen getrieben. Und angesichts des Bevölkerungswachstums sagt er: «Ein Parlament würde zu mehr demokratischer Mitsprache führen.»

SP nicht restlos überzeugt, CVP dagegen

Anderer Meinung ist Martin Bisig. Der SP-Präsident sagt: «Grundsätzlich kann jeder an der GV teilnehmen. Auch Nicht-Parteimitglieder können sich gut einbringen und unkompliziert mitdiskutieren.» Klar, so Bisig weiter, könne man über die Länge oder den Zeitpunkt diskutieren. Doch er ist überzeugt: «Die GV ist ein urdemokratisches Element. Mit einem Parlament delegiert man lediglich eine weitere Aufgabe der Stimmbürger an Einwohnerräte ab.»

Eine klar ablehnende Haltung zum Einwohnerrat hat die CVP, welche wie die FDP zwei der fünf Stadtratssitze stellt. Präsidentin Susanne Stöckli sagt:

«Das Kosten-Nutzen-Verhältnis stimmt für die Grösse Sursees nicht.»

Sie befürchtet, dass aufgrund der Vorstösse aus dem Parlament zu viel Arbeit auf die Verwaltung fallen würde.

Noch keine Stellung bezogen hat der Stadtrat. «Wir verschliessen uns der Diskussion sicherlich nicht», sagt Jolanda Achermann Sen (SP), welche die abwesende Stadtpräsidentin Sabine Beck (CVP) vertritt. Das Anliegen werde man in der anstehenden Überprüfung der Kommissionsarbeit einbeziehen, so Senn.

Grüne und GLP prüfen Initiative

Das könnte den Grünen und der GLP zu wenig schnell gehen. Die Parteien prüfen derzeit, eine Gemeindeinitiative zu lancieren, sollte die Einführung auf die lange Bank geschoben werden. Eine Initiative bräuchte es gemäss der Stadtverwaltung ohnehin, um die nötige Änderung der Gemeindeordnung durchführen zu können. Unterstützung könnte von der FDP kommen. Präsident Joachim Cerny sagt: «Wenn der Stadtrat das Thema nicht in der jetzigen Legislatur prüft, dann kommt das Parlament frühestens in acht Jahren. Das ist zu spät.»