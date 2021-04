Ermensee Eingabefrist abgelaufen: Es kommt zur Kampfwahl zwischen Andreas Müller (CVP) und Patrik Herzog (SVP) Bis zur Eingabefrist am Montagmittag sind nebst den bereits bekannten Kandidaten für das Gemeindepräsidium keine weiteren Wahlvorschläge eingegangen. Die Wahlen finden am 13. Juni statt. 26.04.2021, 15.22 Uhr

(fmü) Durch den Rücktritt von Reto Spörri (FDP) per 31. Juli 2021, muss das Amt des Gemeindepräsidenten in Ermensee neu besetzt werden. Am Montagmittag um 12 Uhr war Eingabeschluss für Wahlvorschläge für die Ersatzwahl. Dabei bleibt es bei den beiden bereits bekannten Kandidaten: Es kommt also zur Kampfwahl zwischen dem Transportunternehmer Andreas Müller (CVP) und dem Dozenten Patrik Herzog (SVP). Da zwei Wahlvorschläge eingegangen sind, findet die Urnenwahl vom 13. Juni 2021 definitiv statt, bestätigt die Gemeinde Ermensee.