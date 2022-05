Ermensee: Motorradunfall fordert ein Todesopfer

Ermensee Töfffahrer stürzt bei Überholmanöver und erliegt seinen schweren Verletzungen – Mitfahrerin erleidet erhebliche Verletzungen Tragischer Unfall auf der Aargauerstrasse in Ermensee. Ein Motorradfahrer touchierte beim Überholen eines Fahrzeuges die Leitplanke und kam zu Sturz. Der 54-jährige Lenker erlitt schwerste Verletzungen und verstarb noch auf der Unfallstelle. Seine 15-jährige Sozia wurde beim Unfall erheblich verletzt. 15.05.2022, 11.18 Uhr

Nach einem Überholmanöver auf der Aargauerstrasse in Richtung Mosen geriet ein Töfffahrer am Samstagabend gegen 20.30 Uhr in einer leichten Rechtskurve über den Randstein hinaus und streifte die Leitplanke. Nach dem Ende der Leitplanke geriet der Töff auf eine Bahnschiene und kam zu Fall, wie die Luzerner Polizei am Sonntag mitteilte.