Erneuerbare Energie Ausbau der Windkraft im Kanton Luzern harzt – an diesen Orten sind Windräder geplant Vor kurzem hat der Kanton Luzern jene Gebiete benannt, welche für die Windenergie geeignet sind. Wir zeigen auf, wo derzeit neue Windräder geplant sind. Reto Bieri 26.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das kantonale Konzept Windenergie zeigt auf, wo künftig Windräder gebaut werden könnten. Es bildet die Grundlage für eine Teilrevision des kantonalen Richtplans, in welchem die für Windenergie geeigneten Gebiete verankert werden. 22 hat der Kanton Luzern benannt (wir berichteten). Als Ziel definiert er bis 2035 die Produktion von jährlich 100 Gigawattstunden Windstrom.

Das bedingt allerdings einen grossen Effort. 2020 lag der Ertrag bei 3,5 Gigawattstunden, nur drei Anlagen drehen auf Kantonsgebiet, alle in der Gemeinde Entlebuch. Das erste Windrad erstellte Windkraftpionier Roland Aregger 2005, das zweite 2011. Das dritte im Gebiet Lutersarni baute die CKW 2013.

Wie ein Blick ins kantonale Konzept Windenergie zeigt, sind zurzeit mehrere Anlagen geplant. Auf Nachfrage bei den einzelnen Projekten ergeben sich folgende Zahlen: In Planung sind 16 bis maximal 19 Windräder. Hinzu kommen fünf Anlagen auf Aargauer und Berner Boden, die nahe der Kantonsgrenze liegen:

Übersicht

Rickenbach: Richtplan bedeutet Rechtssicherheit

Bereits weit fortgeschritten ist das Projekt auf dem Stierenberg in der Gemeinde Rickenbach. Nationalrätin Priska Wismer (Die Mitte) und ihr Mann Roland planen drei Windräder. Momentan sei man an der Überarbeitung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). «Dort müssen das Verkehrskonzept sowie die Kompensationsmassnahmen detailliert ausgearbeitet werden», so Wismer. Die Revision des Richtplans bedeute zusätzliche Rechtssicherheit, die für ein Projekt dieser Grösse «enorm wichtig» sei.

Nationalrätin Priska Wismer-Felder. Gaetan Bally / Keystone

«Gleichzeitig bedeutet es auch, dass wir die Bewilligungsunterlagen erst einreichen, wenn die Teilrevision abgeschlossen ist.» Das dauert voraussichtlich rund ein Jahr. Finanziell werde dies wenig Einfluss haben. «Allerdings wird es wieder etwas Geduld brauchen. In den sieben Jahren, während deren wir am Planen sind, haben wir schon einige Verzögerungen in Kauf nehmen müssen», sagt Wismer.

Hitzkirch/Beinwil: Abwarten, wie die Aargauer abstimmen

Auf dem Lindenberg sind fünf Windanlagen in Planung. Weit fortgeschritten ist das Projekt der Windpark Lindenberg AG, eines Gemeinschaftsunternehmens der Elektrizitätswerke Aargau, Luzern und Genf. Auf Aargauer Boden in der Gemeinde Beinwil sollen entlang der Kantonsgrenze vier Windanlagen entstehen.

Visualisierung mit den vier geplanten Windrädern der Windpark Lindenberg AG, vom Hämikerberg in der Gemeinde Hitzkirch aus gesehen. Die Anlagen liegen auf der Aargauer Seite in der Gemeinde Beinwil im Freiamt. Bild PD

Der fünfte Standort liegt auf im Hitzkircher Ortsteil Müswangen. Dieses Windrad wird von der Windenergie Lindenberg AG geplant. Man warte ab, wie die Beinwiler Bevölkerung über den Windpark abstimmt, sagt Initiant Herbert Birrer. «Stimmen die Beinwiler zu, setzen wir unsere Abklärungen fort», so Birrer. Die Hitzkircher Bevölkerung kann voraussichtlich 2024 über die Umzonung für das Müswanger Windrad entscheiden.

Escholzmatt-Marbach: Bevölkerung kann sich beteiligen

In der Gemeinde Escholzmatt-Marbach plant die Windenergie Schweiz AG (WES) im Gebiet Turner/Bock voraussichtlich drei Anlagen. Laut Firmenmitinhaberin Martina Nigg plant die WES ausschliesslich Bürgerwindparks. Dabei beteiligt sich die Bevölkerung vor Ort am Projekt, die WES bleibt Minderheitsaktionärin. Der geplante Windpark soll Strom für rund 10'000 Haushalte produzieren, die Kosten veranschlagt Nigg auf rund 25 bis 30 Millionen Franken.

Der geplante Windpark im Gebiet Turner-Bock in Escholzmatt-Marbach. Fotomontage WES

Bislang hat die 2017 gegründete Firma in der Schweiz noch kein Windrad realisiert. «Dies, weil der Planungshorizont für Windanlagen mehrere Jahre beträgt», sagt Nigg. Ihre beiden Geschäftspartner hätten 20 Jahre Erfahrung in Deutschland und europaweit um die 500 Windräder gebaut, darunter mehrere Bürgerwindparks. Die WES plane in der Schweiz aktuell rund ein Dutzend Windenergieprojekte. Jenes in Escholzmatt-Marbach sei am weitesten fortgeschritten.

Welcher Anlagentyp gebaut wird, stehe noch nicht fest. «Stand jetzt rechnen wir mit einer Gesamthöhe von 200 bis 240 Metern.» Die Teilrevision des kantonalen Richtplans verzögere das Projekt nicht. «Ende Mai haben wir mit den Windmessungen begonnen. Diese dauern sowieso mindestens ein Jahr», so Nigg. Sie hofft, 2024 mit dem Bau der Anlagen beginnen zu können.

Fischbach: Probleme mit Skyguide

In Fischbach will die Genossenschaft Windenergie Fischbach im Gebiet Schönetüel drei bis fünf Windräder erstellen, ebenfalls in Form eines Bürgerwindparks. Man arbeite eng mit der Neuenburger Firma Greenwatt zusammen, sagt Genossenschaftspräsident Markus Maurer. Momentan läuft allerdings nicht viel. «Vor rund drei Jahren haben wir beim Kanton ein Konzept zur Vorprüfung eingereicht. Seither geht es leider nicht vorwärts.» Das Hauptproblem liege darin, dass die Windräder angeblich den Funkverkehr von Skyguide stören. Die schweizerische Flugsicherung betreibt im benachbarten Grossdietwil eine Funkanlage. «Hier zeichnet sich möglicherweise eine Lösung ab», sagt Maurer, ohne konkreter zu werden.

Ein grosses Plus sei, dass für eine der Anlagen eine Zusicherung für die Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) bestehe. Diese garantiert einen fixen Abnahmepreis für den Windstrom. Typ und Höhe der geplanten Anlagen sind laut Markus Maurer noch nicht bestimmt.

Entlebuch: Grosse Räder produzieren achtmal mehr Strom

Ebenfalls weit fortgeschritten ist ein neues Projekt von Roland Aregger in der Gemeinde Entlebuch. Im Gebiet Alpilieg plant der Windenergieexperte in Zusammenarbeit mit Partnern drei bis vier Anlagen. «Damit könnte man den jährlichen Gesamtstromverbrauch der Gemeinden Entlebuch und Hasle abdecken», sagt Aregger. Anlagengrösse und Typ seien noch nicht fixiert. «Wir gehen von einer Turmhöhe zwischen 100 bis 140 Metern und einer Länge der Flügel von maximal 65 Metern aus.» Grosse Windräder würden Sinn machen, weil sie überproportional mehr Strom produzieren. Im Vergleich zu seinen beiden bestehenden Windrädern, die je 60 Meter hoch sind und 26 Meter lange Flügel haben, erzeuge ein modernes Windrad achtmal so viel Strom.

Grundsätzlich beurteilt Roland Aregger die Teilrevision Windenergie als gut, um die Ziele des Bundes zu erreichen. Er sagt aber: «Die Entwicklung bei der Windenergie ist derart rasant, dass viele Planungsinstrumente schon bald wieder veraltet sind.» Für Aregger stimmt in der Schweiz das Verhältnis zwischen der Dauer der Planung, die bis zu 20 Jahre dauern kann, sowie der Lebensdauer der Anlagen nicht.

Beromünster/Geuensee: Stört eine Sendeanlage?

Roland Aregger ist auch Präsident der Genossenschaft Windenergieanlage Diegenstal. Diese hat 1992 im Weiler oberhalb von Geuensee eine kleine Windanlage erstellt. Seit einigen Jahren prüft die Genossenschaft drei neue Standorte. Im Moment herrscht allerdings Stillstand. «Ein Antennenbetreiber hat Bedenken angemeldet, dass die Windräder eine Sendeanlage stören. Wir stehen in Verhandlungen.»

Aregger bezeichnet die Wahrscheinlichkeit, dass Windräder solche Sendeanlagen stören, als minimal. «Grundsätzlich ist man in der Schweiz übervorsichtig, weil im Gegensatz zum Ausland die Erfahrung fehlt», bedauert Aregger. Er räumt ein, dass es bei der Windenergie oft zu Interessenkonflikten komme. «Doch die Schweiz ist nicht dichter besiedelt als zum Beispiel das deutsche Bundesland Rheinland-Pfalz, und doch stehen dort Hunderte von Windenergieanlagen.»

Eriswil/Luthern: Planung steht still

Aufgeführt im Luzerner Windkonzept ist auch ein Projekt in der Berner Gemeinde Eriswil. Dies, weil der Standort im Gebiet Gruenholz nahe an der Grenze zum Luzernischen Luthern liegt. Die Gemeinde Eriswil will das Windrad selber realisieren. Die Idee dazu sei vor über zehn Jahren entstanden, sagt Gemeindeschreiber Stefan Bürki. Im Richtplan des Kantons Bern ist vorgesehen, dass mehrere Anlagen gebaut werden können. Eriswil plant laut Bürki nur ein Windrad. Seit geraumer Zeit geht es allerdings nicht mehr vorwärts. Bürki nennt als Grund das «komplexe Verfahren», ohne näher ins Detail zu gehen.