Das sagen betroffene Gemeinden zu den geplanten CKW-Windrädern

Erneuerbare Energie Bis zu 20 CKW-Windräder geplant: Das sagen die betroffenen Luzerner Gemeinden Bis zu 20 neue Windkraftanlagen will die CKW in Willisau, Ruswil und Pfaffnau bauen. Für die Äberdingerhöchi interessiert sich auch ein Mitbewerber. Reto Bieri Jetzt kommentieren 07.05.2022, 05.00 Uhr

Die CKW will bei den erneuerbaren Energien stark ausbauen und dazu bis zu einer Milliarde Franken investieren. Dies hat das Unternehmen vergangene Woche mitgeteilt. Neben Fotovoltaik, Biomasse und Wasserkraft soll auch die Windkraft gepusht werden. Konkret plant die Axpo-Tochter mit Sitz in Luzern in der Zentralschweiz und im Aargau sechs Windparkprojekte mit potenziell rund 20 Turbinen. Bereits weit fortgeschritten ist die Planung eines Parks mit vier Windrädern auf dem Lindenberg in der aargauischen Gemeinde Beinwil. Voraussichtlich im kommenden Jahr stimmt die Bevölkerung dort über eine Umzonung ab.

Auf der Äberdingerhöchi zwischen Pfaffnau und Reiden plant die CKW Windkraftanlagen – ebenso ein weiteres Unternehmen. Bild PD

Daneben hat die CKW neue Projekte im Kanton Luzern bekannt gegeben. Für drei Hügelzüge seien Vereinbarungen mit lokalen Grundstückbesitzern und Behörden getroffen worden: auf der Äberdingerhöchi, die zwischen den Gemeinden Pfaffnau und Reiden liegt, auf dem Salbrig bei Willisau sowie auf dem Ruswilerberg. Während einem Jahr werden nun Windmessungen vorgenommen.

Was hält man in den betroffenen Gemeinden von den Plänen? Die Stadt Willisau zeige sich offen für alternative Energieerzeugungskonzepte, sagt Stadtpräsident André Marti (FDP) auf Anfrage. «Willisau trägt das Label Energiestadt und der Stadtrat will gemäss dem Legislaturprogramm seinen Beitrag leisten, dass die Schweiz das Netto-Null-Ziel bis 2050 erreichen kann.» Dass dafür die potenziellen Windkraft-Standorte auf ihre Realisierbarkeit geprüft werden müssen, liege auf der Hand. Ob es ein sinnvolles Projekt sei, könne der Stadtrat zurzeit noch nicht beurteilen. «Zuerst müssen alle Fakten auf den Tisch.» Für Marti ist zentral, dass nun ein fundierter Prozess gestartet werden und eine Meinungsbildung in der Bevölkerung stattfinden könne. Rückmeldungen aus derselben liegen dem Stadtrat aktuell keine vor.

Verständnis dafür, dass CKW aufs Tempo drückt

Ebenfalls kaum Reaktionen habe es bislang in der Gemeinde Ruswil zu den CKW-Plänen auf dem Ruswilerberg gegeben, sagt Gemeindepräsident Franzsepp Erni (Mitte). Der Gemeinderat verschliesse sich der Windkraft nicht, wolle aber erst einmal abwarten, man brauche mehr Infos. «Wir können verstehen, dass die CKW aufs Tempo drückt, gerade wenn man die geopolitische Lage anschaut», so Erni. Wichtig sei aber, im kommenden Prozess die Bürgerinnen und Bürger mit auf den Weg zu nehmen. Dass Windkraft nicht nur auf Gegenliebe stosse, sei klar:

«Viele Leute befürworten Windenergie grundsätzlich, doch sobald man selber betroffen ist, kann sich diese Haltung ändern.»

Auch zwischen Pfaffnau und dem Reider Ortsteil Richenthal plant die CKW Windanlagen. Wie unsere Zeitung erfahren hat, ist nebst der Axpo-Tochter ein weiteres Unternehmen an der Äberdingerhöchi interessiert, nämlich die Windenergie Schweiz AG (WES). Dies bestätigt Mitinhaberin Martina Nigg auf Anfrage. Man habe dazu vor einiger Zeit mit der Gemeinde Kontakt aufgenommen. Das Konzept der WES sieht vor, dass die Windparks zu hundert Prozent in Bürgerhand bleiben, sagt Nigg. Die Standorte würden zusammen mit der Gemeinde und den Landeigentümern festgelegt. Die WES plant unter anderem einen Windpark in der Gemeinde Escholzmatt-Marbach.

Pfaffnau wurde über die Baurechtsverträge nicht informiert

Dass die CKW in Pfaffnau nun vorgeprescht ist und mit Landeigentümern bereits Baurechtsverträge abgeschlossen hat, dazu will sich Martina Nigg nicht gross äussern. Die Vorgehensweise des Mitbewerbers sei aber schon speziell, sagt sie diplomatisch. Dass die CKW die Gemeinde Pfaffnau vorgängig nicht über die Baurechtsverträge informiert hat, bestätigt Gemeindepräsidentin Sandra Cellarius (FDP) auf Nachfrage.

Aufgeben wolle die WES das Richtplangebiet namens «Äberdingerhöchi, Burgwald, Langnauerwald» nicht, man werde weiterplanen. «Wir sind in einer frühen Prüfungsphase», betont Nigg. Deshalb sei man bislang nicht an die Öffentlichkeit getreten. «Unsere Vorgehensweise bei der Kommunikation ist so, dass wir dann informieren, wenn die wichtigsten Grundlagen und die Ergebnisse der Machbarkeitsprüfung vorliegen.» Hat es auf der Äberdingerhöchi überhaupt Platz für zwei Wind-Projekte? Ausgeschlossen sei dies nicht, sagt Nigg. Für konkrete Aussagen sei es aber noch viel zu früh.

