Windräder auf der Rigi: Zwischen Zustimmung und Ablehnung

Erneuerbare Energie Windräder auf der Rigi: Zwischen Zustimmung, Zurückhaltung und Ablehnung Während die Pläne der Korporation Weggis in den eigenen Reihen gut ankommen, hält sich die Gemeinde zurück. Skeptisch äussert sich der Landschaftsschutzverein. Derweil denkt die Korporation an ganz bestimmte Windräder. Reto Bieri Jetzt kommentieren 11.05.2022, 05.00 Uhr

Immer mehr Gebäude in Weggis werden mittels Seewasser-Wärmepumpen und Holzschnitzel-Anlagen umweltfreundlich geheizt. Dadurch steigt allerdings der Bedarf an Strom. Gedeckt werden soll er durch erneuerbare Energien – unter anderem mit Windrädern. Zumindest will die Korporation Weggis diese Idee prüfen, wie unsere Zeitung kürzlich publik gemacht hat.

Ein Beispiel von vertikalen Windrädern, wie sie dereinst auf der Rigi drehen könnten. Bild: Getty

In der Gemeinde stossen die Windrad-Pläne auf der Rigi auf wenig Widerhall, die Nachricht sei erstaunlich ruhig aufgenommen worden, sagt der Weggiser Gemeindepräsident Roger Dähler (parteilos). Was die Gemeinde von Windrädern auf der Rigi hält, dazu äussert er sich nur zurückhaltend.

Roger Dähler Bild: PD

«Für ein solches Projekt braucht es weitreichende Abklärungen, da kann man jetzt noch keine Aussagen machen, ob so etwas möglich ist oder nicht.»

Fakt sei, dass der Energiebereich aktuell ein grosses Thema sei und der Bund die Einhaltung von Energiezielen verlange. «Man muss über erneuerbare Energien nachdenken, wozu auch die Windkraft gehört. Um zu beurteilen, ob und in welcher Dimension diese bei uns möglich ist, ist es aber noch zu früh», so Dähler. Mit der Korporation stehe man in engem Austausch und treffe sich mehrmals jährlich.

Voraussetzungen sind nicht gegeben

Die Pläne der Korporation dürfte der Landschaftsschutzverband Vierwaldstättersee argwöhnisch betrachten. Ein Windpark widerspräche dem Verbandszweck diametral, die Landschaft und Ortsbilder rund um den Vierwaldstättersee zu erhalten. Präsident Urs Steiger hält den Ball allerdings flach und sagt auf Anfrage, man beobachte momentan die Situation nur. «Die Korporation erstellt ja eine Studie, kein konkretes Projekt.» Überlegungen zur umweltfreundlichen Energieversorgung seien grundsätzlich begrüssenswert, Fotovoltaik auf Dächern zum Beispiel sei unproblematisch. Bei der Windkraft sieht Steiger allerdings erhebliche Hindernisse.

«Das Konzept Windenergie des Kantons Luzern weist auf der Rigi kein kantonales Windenergiegebiet aus.»

Zudem müssten für Windenergieanlagen in einem Gebiet wie der Rigi, das im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) verzeichnet ist, also besonders schützenswert ist, nationale Interessen vorliegen. «Gemäss nationalem Windenergiekonzept liegen solche auf der Rigi nicht vor. Die Voraussetzungen sind schlicht nicht gegeben», sagt Steiger.

Tourismus wird nicht tangiert

Entspannter reagiert der Tourismusverein. Es handle sich zwar um ein heikles Thema, sagt Mischa Hasler, Präsident von Weggis Vitznau Rigi Tourismus. Er denke aber nicht, dass Windräder den Tourismus tangieren würden. Es sei grundsätzlich eine gute Idee, dass der Strom für die Wärmeverbünde erneuerbar produziert werde.

Im Gewerbeverein Rigi, einem 2019 gegründeten Zusammenschluss von Gewerbetreibenden auf der Rigi, sei das Thema Windräder noch nicht diskutiert worden. Das geschehe wohl an der kommenden Generalversammlung, welche noch diesen Monat stattfindet, sagt Präsident Gregor Vörös. Von den Windplänen habe er aber Kenntnis, das Thema sei im Vorstand der Genossenschaft Energie Rigi diskutiert worden. Diese wurde im vergangenen Jahr gegründet mit der Vision, das Gebiet Rigi Kaltbad mit alternativen Energien vor Ort zu versorgen. Gründungsmitglied ist auch die Korporation Weggis.

Vertikale Windräder auf Skiliftmasten

Diese hat kürzlich die Generalversammlung abgehalten – und dort unter anderem über die Windrad-Pläne informiert. Bei den Korporationsbürgerinnen und -bürgern sei das Projekt mehrheitlich gut angekommen, sagt Präsident Thomas Lottenbach. Dies auch deshalb, weil zusätzliche Holzschnitzelanlagen fast nicht mehr möglich seien, da längerfristig nicht genügend Holz vorhanden wäre. Der nächste Schritt sei nun, Windmessungen vornehmen zu lassen. Dies dauere rund ein Jahr. «Wenn man sieht, dass sich die Windproduktion lohnt, würden wir beim Kanton und der Gemeinde vorstellig», so Lottenbach weiter.

Im Hinterkopf habe man drei bis vier geeignete Standorte. Namentlich nennt Lottenbach den Skilift Gratalp in Rigi Kaltbad, wo die meisten Weggiserinnen und Weggiser Skifahren gelernt hätten. «Auf dem einen oder anderen Skiliftmast könnte man Windräder platzieren», so Lottenbach.

«Wenn wir nur schon die Energie des Lifts abdecken könnten, wäre das nicht schlecht. Überschüssigen Strom könnte man ans Bad oder die Hotels abgeben.»

Lottenbach denkt dabei an sogenannte vertikale Windräder. Diese drehen sich um die eigene Achse und sind mit fünf bis zehn Metern viel weniger hoch als herkömmliche Windkraftanlagen, die bis zu 200 Meter hoch sein können. Solche seien im Rigigebiet sowieso nicht realisierbar, sagt Lottenbach.

