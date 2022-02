Ruswiler "Sonnenfänger" sorgt für erneuerbaren Winterstrom

Erneuerbare Energien Ruswiler Innovation: Der «Sonnenfänger» auf dem Güllesilo sorgt für Winterstrom und ist europaweit einzigartig Vertikale Fotovoltaikmodule sind im Kanton Luzern eher selten anzutreffen. Dank eines Pilotprojekts verhelfen sie jedoch einem Bauernhof auch im kalten Halbjahr zu genügend Strom. Reto Bieri Jetzt kommentieren 18.02.2022, 05.00 Uhr

Wer in Ruswil beim Hof Honig vorbeispaziert, erblickt seit kurzem eine etwas spezielle Solaranlage. Sie steht auf einem abgedeckten, 16 Meter breiten Güllesilo. Sie fällt auf, weil einige Module vertikal aufgestellt sind, also stehend. Geplant und montiert hat die Anlage Alectron. Die Ruswiler Firma mit rund einem Dutzend Angestellten ist seit 15 Jahren im Solarbereich tätig und gehört damit zu den Pionieren.

Die Firma Alectron hat in Ruswil auf einem abgedeckten Güllesilo vertikale Solarmodule installiert. Landwirt Peter Hebler (links) im Gespräch mit Alectron-Geschäftsführer Josef Grüter. Bild: Pius Amrein (Ruswil, 14. Februar 2022)

Um zu erklären, was an der Anlage aussergewöhnlich ist, muss Geschäftsführer Josef Grüter etwas ausholen. Es sei die Kombination von mehreren Faktoren, erklärt der gelernte Elektroingenieur. So sind die Module verschieden ausgerichtet; einige liegen am Boden, andere sind in der Höhe von einem Meter leicht schräg ausgerichtet, einige auf Ständern vertikal aufgestellt.

Grüter nennt die beim Hof von Landwirt Peter Hebler installierte Anlage einen «Sonnenfänger». Dies, weil die in fünf Richtungen ausgerichteten Module besonders viel Sonne einfangen können. Zudem handelt es sich um sogenannte bifaziale Kollektoren. Diese fangen das Sonnenlicht nicht nur auf der Vorder-, sondern auch auf der Rückseite ein. Zusätzlich experimentiert die Firma mit dem Untergrund. Mit weissem Kies und Bepflanzung soll durch die Reflexion nochmals mehr Sonnenlicht gewonnen werden.

Pflanzen beginnen bei liegenden Solaranlagen zu wuchern

Vertikal aufgestellte Solarmodule sind an sich nichts Neues. Vergangene Woche zum Beispiel hat ein Projekt im Wallis für Schlagzeilen gesorgt. Auf einer Alp soll mit solchen Modulen die grösste Solaranlage der Schweiz gebaut werden. Auch seien vertikale Module auf Flachdächern in der Ostschweiz immer mehr verbreitet, sagt Josef Grüter. «In dieser Region liegt im Winter eher Schnee als bei uns. Liegende Solaranlagen sind dann zugedeckt und produzieren keinen Strom.»

Ein weiterer Grund für die zunehmend vertikale Bauweise: Pflanzen bleiben im Schatten von liegenden Solaranlagen feucht und beginnen zu wuchern. Das führt dazu, dass Solarflachdächer nicht mehr begrünt, sondern mit Kies bedeckt werden. Solche Hitzewüsten sind aber zunehmend unerwünscht.

Alectron legt den Fokus weniger auf Flachdächer, sondern auf Blech- und Betonböden. In Ruswil habe man dies zum ersten Mal umgesetzt. Der selbst entwickelte Unterbau wurde auf dem Betonboden des Güllesilos montiert. Grüter bezeichnet die Anlage als ein Pilotprojekt, sie sei

«in der Schweiz und wohl auch in Europa einzigartig».

Für das Konzept hätten sie bereits Anfragen aus dem Ausland erhalten.

«Sonnenfänger» produziert auch bei Schnee Strom

Die insgesamt 80 Quadratmeter grossen Solarmodule produzieren laut Grüter jährlich so viel Strom, wie acht Haushalte im Schnitt verbrauchen. Der grosse Vorteil der Anlage sei, dass sie für den Hof auch im Winter genügend Strom herstellt. Da die Strompreise im Winter künftig noch mehr steigen dürften, sollten sich die Mehrkosten laut Grüter rechnen: Mit rund 42'000 Franken kostet die Anlage nämlich rund 30 Prozent mehr als eine gleich grosse auf einem Scheunendach.

«Der ‹Sonnenfänger› produziert dafür auch dann voll Strom, wenn auf einem Scheunendach Schnee liegt.»

Die Idee stammt ursprünglich von einem Projekt, das Alectron für das Bundesamt für Strassen (Astra) für ein hochalpines Viadukt entwickelt hat. «Wir überlegten uns, dass wir dies auch bei uns im Mittelland versuchen können», so Grüter. Weil das Scheunendach beim Hof Honig zu steil ist für eine Solaranlage, rückte die unbenutzte Fläche des seit ein paar Jahren abgedeckten Güllesilos in den Fokus. Laut Grüter sind derartige Anlagen überall dort geeignet, wo es Blech- und Betonböden gibt, die auch im Winter sonnenbeschienen sind oder wo sich Fassaden- oder Dachsolaranlagen nicht eignen.

