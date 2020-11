Erneuter Abgang eines Luzerner Gefängnisdirektors wirft Fragen auf Innerhalb von drei Jahren haben im Kanton Luzern drei Gefängnisdirektoren den Posten geräumt. Nun nehmen SVP-Sicherheitsdirektor Paul Winiker und Dienststellenleiter Stefan Weiss Stellung. Handlungsbedarf bestehe nicht.

Niels Jost 13.11.2020, 05.00 Uhr

Die offene Justizvollzugsanstalt Wauwilermoos in Egolzwil.

Bild: Eveline Beerkircher (22. September 2018)

Der Kanton Luzern muss sich schon wieder auf die Suche nach einem neuen Gefängnisdirektor machen. Der Chef der Justizvollzugsanstalt (JVA) Wauwilermoos, Thomas Kneidl, hat vor rund zwei Wochen «aus persönlichen Gründen» gekündigt. Es ist dies der dritte Abgang eines Gefängnisdirektors in den letzten drei Jahren:

Thomas Kneidl ist erst seit rund einem halben Jahr in der offenen Vollzugsanstalt tätig. Er wird diese noch bis Ende Januar 2021 leiten.

ist erst seit rund einem halben Jahr in der offenen Vollzugsanstalt tätig. Er wird diese noch bis Ende Januar 2021 leiten. Felix Föhn , der Vorgänger von Kneidl, trat nach sechs Jahren zurück. Der ausgebildete Sozialarbeiter leitet heute die Sozialen Dienste der Stadt Luzern.

, der Vorgänger von Kneidl, trat nach sechs Jahren zurück. Der ausgebildete Sozialarbeiter leitet heute die Sozialen Dienste der Stadt Luzern. Hanspeter Zihlmann verliess die JVA Grosshof in Kriens 2017 abrupt «aufgrund unterschiedlicher Auffassungen» bezüglich der Führung, der damals anstehenden Veränderungen und Positionierung des grössten Luzerner Gefängnisses.

Thomas Kneidl Bild: PD

Regierungsrat Paul Winiker: Zufrieden mit Kneidl

Diese personellen Veränderungen werfen diverse Fragen auf. «Berechtigte Fragen», wie auch Sicherheitsdirektor Paul Winiker im Gespräch mit unserer Zeitung sagt. Ihm zufolge ist es Zufall, dass es seit 2017 nun zum dritten Direktorenwechsel kommt. Zur Kündigung von Thomas Kneidl könne er aufgrund des Persönlichkeitsschutzes nicht mehr sagen. Der SVP-Regierungsrat betont aber: «Fachlich wie auch menschlich waren wir sehr zufrieden mit ihm.»

Das bestätigt Stefan Weiss. Der Leiter der Dienststelle Militär, Zivilschutz und Justizvollzug ist Kneidls direkter Vorgesetzter. Er sagt:

«Es ist nichts zwischen uns gestanden.»

Stefan Weiss, Leiter Dienststelle Militär, Zivilschutz und Justizvollzug.

Bild: Eveline Beerkircher

Kneidl habe sich schnell in die anstehenden Projekte wie die Sanierung und Erweiterung der JVA Wauwilermoos eingebracht. Auch die Coronakrise habe er gemeinsam mit den Mitarbeitern gut bewältigt.

Die Kündigung sei daher «schon etwas überraschend» gekommen, gibt Paul Winiker unumwunden zu. «Wir bedauern, dass Thomas Kneidl geht, akzeptieren dies aber selbstverständlich.»

Kein Zusammenhang zwischen Abgängen

Trotz der lobenden Worte: Die vielen Wechsel bei den Schlüsselpositionen in den Gefängnissen gefallen weder Weiss noch Winiker. Handlungsbedarf sehen sie jedoch nicht – auch strukturelle Probleme bei der Dienststelle gebe es keine. Weiss:

«Die drei Abgänge stehen nicht in Zusammenhang und erfolgten aus unterschiedlichen Gründen.»

Massnahmen könnten nicht nur Winiker oder Weiss ergreifen, sondern auch die Aufsichts- und Kontrollkommission des Kantonsrates, die parlamentarische Justiz- und Sicherheitskommission oder die vom Regierungsrat eingesetzte Aufsichtskommission der Justizvollzugsanstalt Wauwilermoos könnten Aufklärung verlangen. Die drei Gremien seien über die Kündigungen Kneidls wie auch die anderen Abgänge informiert worden.

Organisation Justizvollzug: Luzern ist Spezialfall

Hinterfragt werden muss aber auch die generelle Aufgabenteilung der Dienststelle. Denn hier ist Luzern ein Spezialfall: In vielen anderen Kantonen – bei denen es teils sieben statt fünf Departemente gibt – ist der Justizvollzug ein eigenständiges Amt oder eine Dienststelle. So in allen anderen Zentralschweizer Kantonen oder in den ähnlich grossen Ständen St. Gallen und Aargau. In Luzern steht Stefan Weiss neben dem Justizvollzug auch den Bereichen Militär und Zivilschutz vor. Wie schon bei der letzten Vakanz übernimmt der promovierte Jurist und ausgebildete Lehrer und Polizist nach dem Austritt von Thomas Kneidl interimistisch die Leitung der JVA Wauwilermoos. Weiss sagt: «Über die Organisation der Dienststelle liesse sich unabhängig der von den drei Abgängen diskutieren.»

Um seine zusätzliche Belastung abzufedern, wird Stefan Weiss bei der Leitung des «Wauwilermoos» von zwei Kadermitarbeitern aus seiner Dienststelle unterstützt. Auch der stellvertretende Direktor der Vollzugsanstalt, Martin Helfenstein, sei nun über ein Jahr im Amt und übernehme gewisse Tätigkeiten.

Wie lange es dauern wird, bis man eine neue Direktorin oder einen neuen Direktor vorstellt, könne er nicht abschätzen, sagt Weiss. Eine nahtlose Übergabe werde es Ende Januar wohl aber nicht geben. Dafür seien die Kündigungsfristen der potenziellen Bewerber zu lang. Diese beträgt bei Kaderleuten in der Regel bis zu sechs Monate.

Kanton will sich Zeit lassen für Neubesetzung

Für die Neubesetzung möchte sich der Dienststellenleiter Zeit lassen. «Wir werden die entsprechende Person sehr sorgfältig aussuchen», sagt Weiss. Die Stelle ist seit Anfang November ausgeschrieben. Erste Bewerbungen seien bereits eingegangen. Bei der letztmaligen Neubesetzung hatte sich Thomas Kneidl gegen 29 Mitbewerber durchgesetzt. Die Interessenten werden in einem mehrstufigen Verfahren auf Herz und Nieren geprüft. Dazu gehören mehrere Gespräche, das Lösen von praxisorientierten Aufgaben und ein Lokaltermin in der offenen Vollzugseinrichtung.

Bis dahin werden Stefan Weiss und sein Team das Gefängnis führen. Dazu gehört die Finalisierung des Betriebskonzepts für die Erweiterung der Vollzugsanstalt, welches unter Mitwirkung von Thomas Kneidl erarbeitet wurde. Auf das Grossprojekt habe die Vakanz keine Auswirkungen. Denn gebaut wird im «Wauwilermoos» erst in mehreren Jahren.