Neue Akut- und Intensivstation für Kinder und Jugendliche in Luzern eröffnet

Die Luzerner Psychiatrie hat am Montag die Akut- und Intensivstation für Kinder und Jugendliche im Hirschparkgebäude auf dem Areal des Luzerner Kantonsspitals in Luzern in Betrieb genommen.