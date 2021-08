Eröffnungskonzert Lucerne Festival: So war's auf dem Inseli

Eröffnungskonzert Openair-Auftakt zum Lucerne Festival: Auf dem Inseli werden selbst Katzen Musikfans Das Volk hört mit. Wie jedes Jahr gibt es das Eröffnungskonzert des Lucerne Festival gratis zu hören und sehen – auf dem Inseli. Ein Stimmungsbericht vom Freitagabend. Susanne Holz 13.08.2021, 23.06 Uhr

«Wir zählen durch», erklärt Nina Steinhart, die die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Lucerne Festivals leitet. «Und bei 500 ist Schluss.» Gratis zum Eröffnungskonzert – die Übertragung des jeweils ersten Konzerts des Klassik-Festivals per Grossleinwand auf dem Inseli ist längst kein Geheimtipp mehr. Dieses Jahr allerdings ist die Anzahl Zuhörer auf der grünen Wiese direkt am See begrenzt – die Pandemie lässt wieder einmal grüssen. Um diese Maximalzahl einhalten zu können, gibt es ein Absperrband rundum und Security. Das ist aber auch schon alles.

Liveübertragung des Eröffnungskonzerts auf dem Inseli. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 13. August 2021)

Ansonsten fühlt man sich als Zuhörer nicht viel anders als im August 2019. Die Atmosphäre ist friedlich und ruhig, man will ja schliesslich klassische Musik hören. Das Publikum schafft problemlos den Spagat zwischen Kleinkindbetreuung, Picknickkorb und stillem Musikgenuss. Man selbst mit seinen nicht mehr ganz so jungen Augen fragt sich wieder einmal schmunzelnd, ob die Grossleinwand hier diesen Namen auch wirklich verdient hat ... Man hätte sie gerne doppelt so gross – dann würde man unter anderem Herrn Parmelin nicht nur gut hören, sondern auch sehen können, der in Bezug auf das Festivalmotto «Verrückt» meint, dass Exzesse zutiefst menschlich seien. Und es ohne Verrücktheit keine Kunst gäbe.

Die Wartenden an der Absperrung bringen viel Leidenschaft mit

Eine schöne Aussage. Eine gute Portion Leidenschaft und wenn man so will auch Verrücktheit bringen die Wartenden an der Absperrung mit – sie harren das ganze Konzert über geduldig aus. Geht einer raus, darf ein anderer rein. So auch Franziska Lieder und André Weingartner aus Luzern. Die beiden schaffen es zur Mitte von Mozarts Sinfonie in g-Moll auf die grüne Musikwiese. Ihre Freude über die stattfindende Übertragung ist gross, sie kommen traditionell aufs Inseli, wenn das Lucerne Festival startet. Die Stimmung empfinden sie nicht viel anders als vor Corona. Nur dass es jetzt mehr Platz habe auf dem Inseli und weniger Gedränge.

Von Beginn an einen Platz hat sich Yih Wei Lee ergattert, Student aus Genf und Wochenendtourist. Von der Gratis-Übertragung wurde er überrascht, für den Sonntagabend hat er ein Ticket. Und heute Samstag ist er in Locarno, beim Filmfestival. Das erzählt Yih Wei Lee, während zwei Meter weiter eine Frau ihre Katze fotografiert, wie sie Mozart hört. Die Katze ist noch nicht so ganz auf den Geschmack gekommen, sie ist etwas unruhig. Auch das kleine Mädchen, das Krabbelalter kaum hinter sich, in weissem Body und schwarzen Nikes, scheint die Liebe zur Klassik erst noch entdecken zu müssen. Zuerst an der Hand von Mama, dann von Papa und während Schubert dann von einer dritten lieben Person, entdeckt die Kleine lieber die Umgebung als die Musik.

Leben und Musik vermischen sich hier – und auch die Bäume tanzen

Leben und Musik vermischen sich hier. Und trotzdem ist es so ruhig, dass die Liegenden auf der Wiese die Töne in ihr Ohr, ihren Kopf, ihren Geist fliessen lassen können.

Bequem gebettet: Das Publikum auf der Wiese verfolgt beim Inseli die Liveübertragung. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 13. August 2021)

Die Musik hüllt einen nicht so magisch ein, wie das im Konzertsaal des KKL mit seiner grandiosen Akustik der Fall ist. Und dennoch weckt sie schöne Bilder. Während links eine Dame einem Herrn den Deckel einer Abfalltonne öffnet und ganz links ein Pärchen Sekt trinkt, meint man zu erkennen, wie sich die fünf hohen Bäume rechts der Wiese kraftvoll dem schwungvollen Mozart entgegenneigen. Als die Sinfonie zu Ende ist, gibt es grossen Applaus – auf dem Inseli und der Leinwand. Nun steht Schubert auf dem Programm: Neue Zuhörer freuen sich über Einlass. Die Katze ist auch noch da. Die Stimmung: fröhlich und freundlich. Das Festival hat begonnen.