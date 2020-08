Ersatzplätze für Camper in Sörenberg sind gut besucht – in Weggis gibt es nun ein Nachtparkverbot Viele Campingplätze in der Schweiz sind restlos ausgebucht – Wildcamping lautet die Alternative im Coronasommer. Doch aufgepasst: Campieren abseits von ausgewiesenen Stellplätzen und Campinganlagen ist nicht überall erlaubt. Pascal Linder 08.08.2020, 05.00 Uhr

Auf dem Parkplatz Sörenberg Platz können Stellplätze für Campingbusse und Wohnmobile gemietet werden – Stromanschluss und Toiletten stehen zur Verfügung. Die Bergbahnen Sörenberg lancierten dieses Pilotprojekt, nachdem Wildcamper vermehrt für Konflikte sorgten. Dazu gleich mehr. Nach rund zwei Wochen lässt sich ein erstes Fazit ziehen. René Koller, Direktor der Bergbahnen Sörenberg sagt auf Anfrage: «Wir erhielten bis jetzt ausschliesslich positives Feedback zu den Camping-Stellplätzen. Die Gäste hoffen, dass es nicht nur bei einem Pilotprojekt bleibt.» Dass das Pilotprojekt gleich so gut ankommt, hat Koller überrascht; mittlerweile sind die Stellplätze im Schnitt zu 70 Prozent belegt.

Der Auslöser zu diesem Pilotprojekt ist auf das Auffahrtswochenende zurückzuführen. Unkontrolliertes Parkieren und wildes Campieren verärgerte die Anwohner. Die Gemeinde Flühli reagierte kurzerhand mit einem Campingverbot an der Salwidelistrasse und beim Parkplatz «alter Turnplatz» sowie mit einem Fahrverbot an der Kragenstrasse. Praktisch das ganze Gemeindegebiet ausserhalb der Bauzone gehört zur Landschaftsschutzzone Moorlandschaften; Zelten oder Campieren mit Fahrzeugen ist nicht gestattet. Bei Verstössen drohen schlimmstenfalls Bussen bis zu 20’000 Franken.

Auch Weggis errichtete ein Verbot

Wildcamping beschäftigt nicht nur die Gemeinde Sörenberg, sondern auch zahlreiche andere Luzerner Gemeinden. Die Gemeinde Weggis etwa lockt mit acht Kilometern direktem Seeanstoss zahlreiche Camper an, dieses Jahr besonders. Laut Geschäftsführer Godi Marbach wohl auch wegen der Coronapandemie. Die Gemeinde ist auf die Hotellerie ausgerichtet und hat ein kleines privates Campingangebot bei einem Landwirt. Der nächste grössere und offizielle Campingplatz liegt in Vitznau. Laut Marbach kann es aber sein, dass ein offizielles Angebot für Camper irgendwann ein Thema wird.

Ein Camping-Hotspot in der Gemeinde ist der Rachmaninov-Quai. Dort gibt es einige Parkplätze, direkt an der Badewiese. Es seien mehrere Reklamationen aus der Bevölkerung eingegangen, weshalb man vor rund einem Monat mit einem Nachtparkverbot am Rachmaninov-Quai reagierte. Der Weggiser Geschäftsführer sagt:

«Wir haben nichts gegen Camper an sich, in diesem Fall ist diese Massnahme jedoch nötig gewesen. Möglicherweise werden noch weitere Verbote folgen.»

Neue Verbotstafel beim Rachmaninov-Quai in Weggis Bild: Dominik Wunderli (05.08.2020)

Das Verbot ist mit einem Schild bei den Parkplätzen gut erkennbar. Vorher war der Parkplatz 24 Stunden geöffnet, jetzt können Parktickets nur noch von 07.00 Uhr bis 23.00 Uhr gelöst werden – eine Übernachtung auf diesen Parkplätzen ist nicht mehr möglich. Ein Augenschein am Abend vom ersten August zeigt, dass die Campingbusse nach wie vor zum Rachmaninov-Quai fahren – ob sie nachts über dort geblieben sind, ist ungewiss.

Kantönligeist sorgt für unterschiedliche Regeln

Bei all den Gesetzen und Verboten stellt sich die Frage, wo man denn überhaupt Wildcampen darf. Die Gesetze zum Wildcampen sind kantonal und teilweise auf Gemeindeebene unterschiedlich geregelt, die rechtliche Lage vorgängig abzuklären – entweder bei der Gemeinde oder der örtlichen Polizei – ist Pflicht. Denn die Gesetze sind nicht einheitlich und teilweise auch undurchsichtig. Gemäss TCS, dem Touring Club Schweiz, ist das Wildcampen im Kanton Luzern grundsätzlich nicht erlaubt. Auf Gemeindegrundstücken hingegen sei es erlaubt, sofern die Gemeinde nicht ein explizites Verbot errichtete. Und auf Privatgrundstücken wiederum, dürfe man nur Campen, wenn der Grundstückbesitzer die Erlaubnis erteilte.

Auf jeden Fall verboten ist das Campen in Reservats- und Naturschutzgebieten, in Wildruhezonen, im Schweizerischen Nationalpark und in eidgenössischen Jagdgebieten. Im Kanton Luzern sind dies unter anderem die Landschaftsschutzzonen am Hallwiler- und Baldeggersee. Wer in den Bergen unterwegs ist, darf im Normalfall überall oberhalb der Waldgrenze sein Zelt aufschlagen. Doch auch hier kann man sich nicht sicher sein: Viele Gebiete in den Bergen gehören Kooperationen und Genossenschaften – eine Bewilligung zum Campen ist auch hier nötig.

Auf Parkplätzen gilt im Kanton Luzern folgender Grundsatz: Wenn die Grundstückeigentümer nicht explizit ein Verbot verordnet haben, ist das Übernachten auf Parkplätzen gestattet. Doch Achtung: Übernachten heisst allerdings nicht Campieren – Tische und Stühle rausstellen geht nicht. Bei einer Übernachtung auf einem Parkplatz, muss das Fahrzeug immer in einem Parkfeld stehen. Wenn ein Platz mehr als 30 Tage fürs Campieren verwendet wird, ist sogar eine Baubewilligung nötig.