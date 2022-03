FDP Wauwil ist zurück im Gemeinderat

Sladjana Lecic lebt seit 1998 in Wauwil und wurde zusammen mit ihrer Familie im Jahr 2012 eingebürgert. Die 46-Jährige habe in ihrer ursprünglichen Heimat Serbien eine Ausbildung zur Agrarökonomin absolviert, heisst es in einer Mitteilung der FDP. Nach der Einreise in die Schweiz sei sie bis zur Geburt ihrer beiden Kinder im Finanz- und Rechnungswesen tätig gewesen. Seit 2019 absolviert sie ein Studium zur Betriebswirtschafterin HF. Zurzeit schreibe sie ihre Bachelorarbeit. Einen Ausgleich finde die neu gewählte Gemeinderätin bei Spaziergängen durch Wauwil und bei der Teilnahme an sportlichen Veranstaltungen in der Gemeinde. «Mit ihrer Ausbildung als Agrarökonomin und Betriebswirtschafterin bringt Sladjana Lecic das nötige Fachwissen und gute Voraussetzungen für das Amt als Gemeinderätin und als Ressortverantwortliche Kultur und Umwelt mit», teilt die Partei weiter mit.