Schüpfheim hat neuen Gemeindepräsidenten - weitere stille Wahlen

Ersatzwahlen Schüpfheim hat neuen Gemeindepräsidenten – stille Wahlen auch in Eich, Entlebuch, Ruswil, Hildisrieden und Wauwil Am Montag endete um 12 Uhr in mehreren Gemeinden die Eingabefrist für Wahlvorschläge. Überall kam es zu stillen Wahlen. In Ruswil und Wauwil ersetzen neue Parteien die abtretenden Mitglieder. Fabienne Mühlemann 28.03.2022, 16.40 Uhr

In Schüpfheim gibt es einen neuen Gemeindepräsidenten. Hanspeter Staub-Gilli (Mitte) ist in stiller Wahl gewählt worden, wie die Gemeinde am Montagmittag mitteilte. Dies unter Vorbehalt der Wahlgenehmigung und allfälliger Beschwerden. Der Amtsantritt von Staub erfolgt per 1. September 2022.

Hanspeter Staub ist neuer Gemeindepräsident. Bild: PD

Aufgewachsen ist er im sankt-gallischen Oberbüren, seit rund 13 Jahren wohnt der 40-Jährige in Schüpfheim. Er arbeitet im Verkaufsinnendienst, ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Staub ist Nachfolger der Ende August abtretenden Gemeindepräsidentin Christine Bouvard Marty (Mitte), welche sich letztes Jahr «nach eingehender Auseinandersetzung mit ihrer beruflichen, politischen, familiären und persönlichen Situation» zum Rücktritt entschieden hat. Sie präsidiert die Gemeindebehörde seit September 2015.

Nicole Felder-Roth (SVP) ist in stiller Wahl für den Rest der Legislatur als Mitglied des Gemeinderats gewählt worden. Das teilte die Gemeinde Ruswil am Montag auf ihrer Website mit. Die gebürtige Entlebucherin und diplomierte Pflegefachfrau HF ist Vizepräsidentin der SVP Ruswil, Vorstandsmitglied der SVP Wahlkreis Sursee und Mitglied verschiedener Kommissionen innerhalb der Gemeinde. Felder-Roth tritt die Nachfolge von Eugen Amstutz (Mitte), Ressort Soziales, an, der per Ende August zurücktritt. Damit ist die SVP neu im Gemeinderat vertreten.

Nicole Felder-Roth ist neue Gemeinderätin von Ruswil. Bild: PD

Weiter wurde Daniel Brand-Martin (Mitte) als neues Mitglied der Bildungskommission gewählt. Am 15. Mai 2022 findet damit ausschliesslich die Wahl von einem Mitglied der Controlling-Kommission statt. Für die Ersatzwahl sind zwei Wahlvorschläge eingereicht worden: Elisabeth Gisler (SP) und Pascal Räber (SVP).

Ebenfalls eine stille Wahl gab es in Entlebuch. Weil Adrian Zemp-Lüscher (Mitte) der einzige eingegangene Wahlvorschlag blieb, ist er als neues Mitglied des Gemeinderates Entlebuch für den Rest der Amtsdauer 2020-2024 gewählt. Das gab die Gemeinde am Montag bekannt. Er wird sein Amt per 1. September 2022 antreten. Die auf den 15. Mai 2022 angesetzte Urnenwahl ist abgesagt.

Adrian Zemp wurde in den Gemeinderat gewählt. Bild: PD

Zemp ersetzt den per Ende August 2022 abtretenden Joe Herzog (parteilos). Dieser war 2004 als Sozialvorsteher gewählt worden und gab letztes Jahr seinen Rücktritt bekannt.

Als Gemeinderätin von Hildisrieden, Ressort Bauen, wurde Barbara Schuler (FDP) in stiller Wahl gewählt. Das teilte die Gemeinde am Montag auf ihrer Website mit. Die 44-jährige Mitinhaberin der Schreinerei Franz Schuler AG ist verheiratet und Mutter eines 6-jährigen Sohnes. Sie ist Nachfolgerin des per Ende Jahr 2021 aus beruflichen Gründen zurückgetretenen Daniel Zwimpfer (FDP). Seit 2016 stand er dem Ressort Bauen vor.

Barbara Schuler ist neue Gemeinderätin von Hildisrieden. Bild: PD

In Eich ging innert der gesetzlichen Frist nur ein Wahlvorschlag ein. Deshalb wurde Cornelia Fellmann (Mitte) als Mitglied des Gemeinderates von Eich für den Rest der Amtsdauer 2020 bis 2024 in stiller Wahl gewählt. Wie die Gemeinde mitteilt, erfolgt der Amtsantritt – unter Vorbehalt allfälliger Stimmrechtsbeschwerden – per 1. September 2022. Die Urnenwahl vom 15. Mai wird abgesagt.

Cornelia Fellmann schafft den Sprung in die Exekutive. Bild: PD

Die 35-jährige Fellmann ist Fachfrau für Bewegungs- und Gesundheitsförderung. Sie ersetzt Verena Schmid-Dahinden (Mitte), die Anfang Jahr ihren Rücktritt aus dem Gemeinderat per 31. August 2022 erklärte. Sie war im Jahr 2012 gewählt worden und leitet das Ressort Soziales.

Die von der FDP portierte Sladjana Lecic-Marjanovic ist still ins Ressort Kultur und Umwelt für den Rest der Amtsperiode 2020 bis 2024 gewählt worden. Die 46-Jährige folgt auf Urs Steiner (SVP), der per Ende Januar seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte. Der Amtsantritt von Lecic erfolgt auf den 8. April. Ausserdem hat die Gemeinde Wauwil am Montag mitgeteilt, dass Steffi Kaufmann-Zanini per 30. August 2022 als Mitglied und Präsidentin der Bürgerrechtskommission demissioniert hat. Die Ersatzwahl erfolgt am 25. September.

Sladjana Lecic-Marjanovic. Bild PD

Iris Bucher-Unternährer (Mitte) und Fabienne Bucher-Steiner (FDP) sind in stiller Wahl als neue Mitglieder der Bildungskommission für den Rest der Amtsdauer 2020-2024 gewählt worden. Wie die Gemeinde Wolhusen am Montagmittag bekannt gab, treten sie ihr Amt am 1. August 2022 an.

In Hochdorf wurden Stephan Boesch (Mitte) und Beat Kramer Mölbert (FDP) in stiller Wahl als neue Mitglieder der Controlling-Kommission per 1. April 2022 gewählt. Das teilte die Gemeinde am Montagmittag mit.