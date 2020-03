Erster Corona-Virus-Fall im Kanton Luzern: Schülerin der Kantonsschule Alpenquai positiv getestet

An der Kantonsschule Alpenquai gibt es einen bestätigten Fall einer Corona-Virus-Infektion. Betroffen ist eine Schülerin der Klasse 5l, die am Montag und Dienstagvormittag noch den Unterricht besucht hatte. Sie ist derzeit in Spitalpflege.

05.03.2020, 06.14 Uhr