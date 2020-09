Erstmals äussert sich das Volk zur Spange Nord – und sagt klar Nein Die Initiative gegen die Spange Nord wurde in der Stadt Luzern mit 73 Prozent angenommen. Robert Knobel 27.09.2020, 15.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Plakat an der Spitalstrasse macht gegen die Spange Nord mobil.

Bild: Eveline Beerkircher

(Luzern, 16. Januar 2020)

Die «Spange-No»-Transparente sind seit Jahren an vielen Balkonen und Hausmauern zu sehen. Entsprechend deutlich fiel auch das Resultat der Abstimmung zur Initiative «Spange Nord stoppen – Lebenswerte Quartiere statt Stadtautobahn» aus. 73 Prozent sagten Ja zur Initiative und damit Nein zum Strassenprojekt.

Es war das erste Mal überhaupt, dass sich die Bevölkerung zum Strassenprojekt äussern konnte. Dabei gibt es das Projekt «Spange Nord» streng genommen gar nicht mehr. Die Luzerner Kantonsregierung hat die ursprünglich geplante Zubringerstrasse durchs Friedental mittlerweile fallen gelassen. Übrig geblieben ist nur noch die Reussportbrücke, eine neue Verbindung zwischen dem Gebiet Fluhmühle/Reussbühl und der Autobahn A2:

Visualisierung der geplanten Reussportbrücke. Visualisierung: PD

Was bedeutet nun der Volksentscheid aus der Stadt Luzern? Die Bevölkerung hat klar signalisiert, dass sie auch die abgespeckte Version der Spange Nord nicht will und die Reussportbrücke ablehnt. Die Entscheidungshoheit für das Projekt liegt allerdings beim Kanton. Dort läuft zurzeit noch die Vernehmlassung für das Projekt Reussportbrücke. Wie es nun weiter gehen wird, will der Kanton bis Ende Jahr klären. Sollte er am Bau der Reussportbrücke festhalten, müssten danach auch der Kantonsrat und das kantonale Stimmvolk ihren Segen dazu geben.