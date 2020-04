Erstmals über 600'000 Gäste auf dem Pilatus Die Pilatus-Bahnen AG blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Der Rekordumsatz aus dem Vorjahr wurde wiederholt. 06.04.2020, 11.22 Uhr

Der Dragon Glider ist eine neue Attraktion auf der Fräkmüntegg am Pilatus. Bild: Pius Amrein (Luzern, 6. Juni 2019)

(rem) Insgesamt beförderten die Pilatusbahnen im vergangenen Jahr knapp 840'000 Personen, 1,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Davon reisten 604'000 auf den Pilatus, so viele wie noch nie, wie die Pilatusbahnen mitteilten. Grund dafür waren die guten Wetterbedingungen in den Sommermonaten und der sonnige Spätherbst. Dazu beitragen hat auch der Schnee zum Jahresbeginn. Die Schlittelpiste zwischen Fräkmüntegg und Krienseregg war an 49 Tagen in Betrieb. Mit 37,8 Millionen Franken wurde der Rekordumsatz aus dem Jahr 2018 wiederholt. Den sehr guten Umsätzen stehen leicht höhere Personal- und Betriebsaufwendungen gegenüber.

Neue Attraktionen

Auch die neu eröffneten Attraktionen Dragon Glider, Wipfelpfad und Drachenalp auf Fräkmüntegg, die vor allem einheimische Besucher anlockten, waren ein wesentlicher Faktor für die Steigerung der Gästezahlen. Zudem fanden im vergangenen Jahr erneut erfolgreiche Events am Berg statt. Highlight war das Open-Air-Konzert «Pilatus on the rocks» mit 1000 Gästen.

Die Pilatusbahnen treiben das Zukunftsprojekt «Neukonzeption Zahnradbahn» weiter. Das Plangenehmigungsverfahren beim Bundesamt für Verkehr läuft noch bis im Frühsommer 2020. Geplant ist mit den Bauarbeiten an der Talstation in Alpnachstad im Dezember nach Ende der Saison zu beginnen.

Welche Auswirkungen das Coronavirus auf den Geschäftsgang in diesem Jahr haben, lässt sich noch nicht sagen. Die Pilatusbahnen mussten zum ersten Mal in der Geschichte des Unternehmens Kurzarbeit einführen. Verwaltungsratspräsident Bruno Thürig sagt: «Die Pilatusbahnen sind finanziell gesund und somit in der Lage auch stürmische Zeiten zu meistern». Die letzten Jahre seien von idealen Rahmenbedingungen geprägt gewesen. Nun gehe es darum, sich in einem schwierigen Umfeld zu behaupten.