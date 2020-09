Ein Novum in der Stadt Luzern: Erstmals werden Eigentumswohnungen von einer Genossenschaft erstellt Auch Personen mit kleinem Budget sollen sich eine Eigentumswohnung leisten können, findet die Liberale Baugenossenschaft Luzern. Deshalb plant sie an der Industriestrasse in Luzern ein Pilotprojekt. Beatrice Vogel 10.09.2020, 05.00 Uhr

Das Areal Industriestrasse wird in den nächsten Jahren von mehreren Wohnbaugenossenschaften überbaut.

Bild: Dominik Wunderli

(Luzern, 2. September 2020)

Gehören Sie zu den 37 Prozent der Schweizer, die ein Haus oder eine Wohnung besitzen? Oder wohnen Sie wie gut 58 Prozent zur Miete? Gehören Sie womöglich gar zu einem der wenigen Haushalte (4,3 Prozent gemäss Gebäudestatistik 2014), die eine Genossenschaftswohnung mieten? Auf mindestens eine dieser Fragen dürfte praktisch jeder mit Ja antworten, denn viel mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Bald soll jedoch eine weitere dazu kommen: Genossenschaftliches Wohneigentum, auch flexibles Wohneigentum genannt – eine Genossenschaftswohnung, die man kaufen kann.

Die Liberale Baugenossenschaft Luzern (LBG) will in einem Pilotprojekt drei Atelierwohnungen zum Verkauf anbieten. Geplant sind sie auf dem Areal Industriestrasse in Luzern. Dort erstellen sechs Baugenossenschaften in einer Kooperation bis 2026 neuen Wohn-, Arbeits- und Kulturraum im Baurecht. «Jede Genossenschaft der Kooperation Industriestrasse hat ihr eigenes Gesicht und ihren besonderen Ansatz. Wir wollen mit dem flexiblen Wohneigentum einen innovativen Beitrag leisten», sagt LBG-Präsident Daniel Burri.

Wohnung mit Atelier auf rund 120 Quadratmetern

Das betreffende Haus 9 der Überbauung kann man sich folgendermassen vorstellen: Im Erdgeschoss soll ein Kindergarten unterkommen. Darüber befinden sich die Atelier- respektive Gewerberäume mit einer Fläche von je rund 40 Quadratmetern. Die Wohnräume (81 Quadratmeter) befinden sich im 3. und 4. Stock. Jede der vier geplanten Atelierwohnungen besteht also aus drei Etagen und besitzt ihren eigenen Eingang. Eine Wohnung will die LBG klassisch vermieten, die anderen sollen verkauft werden.

Modell der geplanten Überbauung Industriestrasse in Luzern: Im Haus 9 (vorne links) will die LBG genossenschaftliche Eigentumswohnungen realisieren. Bild: PD

«Das Modell des flexiblen Wohneigentums ist schon länger entwickelt, aber noch kaum getestet worden. Mit den drei Wohnungen möchten wir nun herausfinden, ob in Luzern eine Nachfrage besteht», sagt Daniel Burri. Er ist auch Präsident des Baugenossenschaftsverbands Wohnen Schweiz, der das Modell entwickelt hat und sich landesweit für die Förderung von flexiblem Wohneigentum einsetzt. «Gemäss der Bundesverfassung ist erschwinglicher Wohnraum ein Grundrecht, dazu gehört auch das Wohneigentum», begründet Burri das Engagement. Grundsätzlich seien die Preise für Wohneigentum in der Schweiz zu hoch, zumindest für einen Grossteil der Bevölkerung.

So funktioniert das Modell «Flexibles Wohneigentum» des Verbands Wohnen Schweiz Die Baugenossenschaft baut Wohnungen im Stockwerkeigentum, die verkauft werden. Sie behält mindestens eine Wohnung im Gebäude und vermietet diese. Dadurch ist die Genossenschaft Miteigentümerin und Mitglied der Stockwerkeigentümergemeinschaft.

Die Baugenossenschaft behält ein Rückkaufsrecht an den Wohnungen und lässt dieses im Grundbuch eintragen. Es kann auch eine Rückkaufsverpflichtung der Baugenossenschaft zu einem bestimmten Preis festgelegt werden. Zusätzlich können Nutzungsbeschränkungen für die Stockwerkeinheiten im Grundbuch eingetragen werden (beispielsweise Selbstnutzung oder Wohnen im Alter).

Die Baugenossenschaft bestimmt den Innenausbau der Stockwerkeinheiten weitgehend selber. Die Käufer sind automatisch Mitglied der Genossenschaft. (bev)

Die Vorteile genossenschaftlichen Wohneigentums liegen auf der Hand: Da Genossenschaften nicht profitorientiert wirtschaften, sind deren Wohnungen relativ günstig und auch für Menschen mit kleinem Budget erschwinglich. Da es sich um Wohneigentum handelt, dürften die Wohnkosten zudem niedriger sein als etwa in einer Mietwohnung. «Gerade im städtischen Raum, wo Wohneigentum teuer ist, dürfte das Modell attraktiv sein», glaubt Burri, der selbst in einer LBG-Wohnung aufgewachsen ist. Wie viel eine Eigentumswohnung der LBG kosten wird, steht laut Burri noch nicht fest. Der Nachteil für den Käufer:

«Er kann die Wohnung nicht mit Gewinn weiterverkaufen oder vererben.»

Es besteht ein Spekulationsverbot sowie ein Vorkaufsrecht durch die Genossenschaft. Die LBG beabsichtigt im Grundbuch festhalten zu lassen, dass die Wohnungen zu einem zuvor definierten Preis an die Genossenschaft zurückverkauft werden müssen. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Wohnungen immer mal wieder frei werden. «Dass es Wechsel gibt, ist in unserem Sinn. Schliesslich soll die Industriestrasse ein lebhaftes Quartier sein», sagt Burri. Die LBG bleibt Miteigentümerin des Hauses und behält die Gebäudeverwaltung bei sich – deshalb wird eine der vier Wohnungen als Mietobjekt vergeben.

Bürgerliche Politiker unterstützen das Modell

Das flexible Wohneigentum zu fördern, ist auch ein Anliegen von FDP-Grossstadtrat Marc Lustenberger. Er hat ein entsprechendes Postulat eingereicht, das von Mitgliedern der GLP- und der CVP-Fraktion mitunterzeichnet wurde. Konkret wird der Stadtrat mit dem Postulat aufgefordert, zu prüfen, ob bei der Abgabe von städtischen Grundstücken an Genossenschaften ein Anteil flexiblen Wohneigentums ermöglicht werden kann. Der Stadtrat ist bereit, das Postulat entgegenzunehmen. Er will durch die Begleitung des LBG-Pilotprojekts Erfahrungen sammeln. Ein Zwischenfazit will er im Rahmen des zweiten Controllingberichts zur städtischen Wohnraumpolitik im Jahr 2024 ziehen. Lustenberger sagt:

«Ich halte das flexible Wohneigentum für ein interessantes Modell. Es ist eine Chance auf eine Pionierrolle.»

Die Stadt Luzern muss ohnehin dafür sorgen, dass der Anteil an gemeinnützigem Wohnraum steigt. «Es ist die Verschmelzung dieses Ziels mit dem Wunsch der Bevölkerung nach Wohneigentum – und schlägt eine Brücke zwischen linken und bürgerlichen Anliegen», so Lustenberger. Das Modell ermögliche mehr Flexibilität für die Eigentümer, führt er weiter aus: «Wenn eine Familie mit dem Erwachsenwerden der Kinder kleiner wird, ist es unkomplizierter für die Eltern, die Wohnung an die Genossenschaft zurück zu verkaufen, als sie auf dem privaten Wohnungsmarkt zu veräussern.» Zudem biete das flexible Wohneigentum für die Genossenschaft den Vorteil, durch den Verkauf von Wohnungen Kapital für andere Projekte zu generieren.