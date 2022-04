Anwalt Christian Haag befürchtet Anstieg der Long Covid Fälle

Ertragsausfälle und Heilungskosten Wegen Long-Covid drohen Betroffenen lange Verfahren: Ein Anwalt rüstet sich für Kampf mit den Versicherungen Wer zahlt Personen, die an den Langzeitfolgen einer Coronainfektion leiden, die Behandlung? Und wer kommt für den Erwerbsausfall auf? Ein Verband mit Sitz in Luzern gibt Betroffenen juristischen Beistand. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 29.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer noch Wochen oder Monate nach einem positiven Testresultat an den Folgen einer Coronainfektion leidet, ist oft mit Fragen nach den Behandlungskosten und nach dem Erwerbsausfall konfrontiert. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 24. Juli 2021)

Bund und Kantone haben ihren Kampf gegen die Pandemie am 1. April zwar weitgehend eingestellt; das heisst aber nicht, dass das Coronavirus keinen Schaden mehr anrichten kann. Besonders die Langzeitfolgen einer Infektion mit Covid-19 werfen viele Fragen auf, darunter auch rechtliche.

Wer bezahlt zum Beispiel die Heilbehandlung und den Einkommensausfall einer erkrankten Person? Mit solchen Fragen beschäftigt sich unter anderem Christian Haag. Der Luzerner Fachanwalt für Haftpflicht- und Versicherungsrecht ist Gründungspräsident des Verbands Covid-19-Langzeitfolgen. Noch könne der Verband, bestehend aus vier Anwälten und einer Ärztin, die Anfragen stemmen, sagt Haag. Aber:

«Wir gehen davon aus, dass Long Covid in den nächsten Jahren ein prägendes Thema im Versicherungsrecht werden wird.»

Christian Haag, Luzerner Anwalt und Gründungspräsident des Verbands Covid-Langzeitfolgen. PD

Das habe einerseits mit dem Infektionsgeschehen zu tun. Seit Ende März ist es gemäss nationalem Sentinella-Meldesystem hochgerechnet zu über zwei Millionen covidbedingten Konsultationen in Hausarztpraxen gekommen. Und auch das Covid-19-Monitoring der IV-Stellen zeigt steigende Zahlen.

Demnach sind im März 176 versicherte Personen mit direkten gesundheitlichen Langzeitschäden nach einer Corona-Erkrankung registriert worden. In den Vormonaten waren es jeweils noch keine 150. Im vergangenen Jahr haben die IV-Stellen 1777 Personen gezählt. «Dieser Wert wird 2022 deutlich überschritten», so Haag. Denn wegweisende Gerichtsurteile, an denen sich die verschiedenen Versicherungen orientieren können, folgen erst noch.

Gutachten entscheidend

Als grosse Schwierigkeit für die Rechtsprechung stellt sich laut Haag der fortlaufende Erkenntnisgewinn über die Langzeitfolgen einer Coronainfektion heraus. Als gesichert gelten die häufigsten Symptome wie Müdigkeit (tritt in 58 Prozent der Fälle auf), Kopfschmerzen (44 Prozent), Konzentrationsdefizite (27 Prozent), Haarausfall (25 Prozent) und Atemnot (24 Prozent). Aber alleine schon bei der Dauer gebe es keinen internationalen Konsens. Im Einzelfall sei zudem oft schwierig zu beurteilen, wie lange welche Beschwerden bei Long Covid als Berufskrankheit zu taxieren seien – wenn überhaupt.

Entscheidend für die gerichtliche Beurteilung sind laut dem Fachanwalt oft versicherungsmedizinische Gutachten. Das Problem:

«Wenn für ein Gerichtsverfahren ein Gutachten herangezogen wird, das vor wenigen Monaten erstellt worden ist, kann es bereits veraltet sein.»

Eine Partei könne dann ein neues Gutachten in Auftrag geben – was wiederum Zeit kostet. Die Behandlung eines Falls von der Auftragserteilung bis zu einem rechtskräftigen Urteil könne mehrere Jahre dauern, alleine das Bundesverwaltungsgericht benötige zum Beispiel für einen IV-Fall im Schnitt rund zwei Jahre. Abgesehen davon wird laut Haag der schon länger bekannte Mangel an medizinischen Gutachtern noch weiter verschärft, weil für dieses neue Thema eine weitere Spezialisierung nötig werde. «Die Lösung wäre ein wirksames Medikament gegen die Langzeitfolgen. Damit könnte den Betroffenen rasch geholfen werden – medizinisch und juristisch.»

Ansteckung durch Bürokollegin keine Berufskrankheit

Covid-19 kann gemäss Suva-Mediensprecher Adrian Vonlanthen als Berufskrankheit anerkannt werden, wenn eine Ansteckung eindeutig durch die berufliche Tätigkeit verursacht worden sei. Die berufliche Tätigkeit müsse zwingend im Zusammenhang mit covidinfizierten Personen stehen. Dies betrifft also hauptsächlich Ärzte und Pflegepersonal sowie Reinigungs-, Labor-, Transport- und sonstiges Personal, das im Rahmen der beruflichen Tätigkeit mit Covid-19-Patienten oder Covid-19-Material zu tun hat. Eine Ansteckung durch eine Bürokollegin zum Beispiel werde nicht als Berufskrankheit anerkannt.

Vonlanthen: «In Bezug auf Covid-19-Erkrankungen prüfen wir die uns gemeldeten Fälle, bei denen der Verdacht auf eine Berufskrankheit besteht, laufend. Darüber hinaus stehen wir auch im Austausch mit den übrigen gesetzlichen Unfallversicherern und beurteilen auf Anfrage vereinzelt auch Fälle, die bei ihnen gemeldet werden.» Noch könne die Suva mit Hauptsitz in Luzern allerdings keine Angaben über Long-Covid-Fälle machen. Bis im Sommer würden erst einmal die Daten des Jahres 2020 aufbereitet. Das gelte auch für die Daten der übrigen Unfallversicherer. Einzig klar ist laut Adrian Vonlanthen bis jetzt, dass die Suva im Jahr 2020 rund 1000 Berufskrankheitsfälle mehr als in den Jahren zuvor verzeichnet hat. Diese Zunahme sei möglicherweise auf die Coronapandemie zurückzuführen. Darüber hinaus sei die Suva zuständig für die Prävention von Berufskrankheiten und stehen deshalb Betrieben und Institutionen beratend zur Seite.

Weitere Informationen und Kontakte: https://www.covid-langzeitfolgen.ch/.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen