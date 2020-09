Bildstrecke Es begann mit Holzski und Mutters Waschhafen: Nun schliesst Stöckli Ski seine Filiale in Wolhusen Nach 85 Jahren zieht Stöckli Ski von Wolhusen weg. Der langjährige Filialleiter Walter «Noldi» Arnold erinnert sich an die Anfänge, den ersten Weltcup-Sieg und erzählt vom «Stöckli-Spirit». Niels Jost 25.09.2020, 18.00 Uhr Drucken Teilen

Es herrscht ständiges Kommen und Gehen. Die Stöckli-Filiale in Wolhusen ist noch keine halbe Stunde geöffnet, und doch ist der Laden bereits gut besucht. Viele Kunden sind von weit her angereist; neben heimischen Nummernschildern sind auf dem Parkplatz auch solche aus Bern, dem Aargau oder aus Deutschland zu erkennen. Trotz der frühen Hektik behält Walter Arnold den Überblick. Der 65-Jährige dirigiert die Angestellten, bittet wartende Kunden, sich noch etwas zu gedulden, begrüsst gleichzeitig Neuankömmlinge beim Vornamen.

Walter «Noldi» Arnold arbeitet seit 45 Jahren bei Stöckli - mit der Schliessung des Ladens geht auch er in Pension.

Bild: Eveline Beerkircher (Wolhusen, 23. September 2020)

«Noldi», wie er sich gleich vorstellt, arbeitet seit über 45 Jahren bei Stöckli und leitet die Filiale. Doch am Samstag, 26. September ist Schluss. Aufgrund des geplanten Aufbaus eines Manufakturladens beim Hauptsitz in Malters schliesst Stöckli seinen Ableger in Wolhusen. Noldi geht am selben Tag in Pension. «Das wird ein bewegender Moment», meint er und fährt fort:

«Stöckli ist eine Familie. Unsere Kunden sind gleichzeitig unsere Fans.»

Übertrieben ist diese Aussage nicht, wie schnell klar wird: «In den vergangenen Tagen sind aus der ganzen Schweiz teils langjährige Kunden angereist, um nochmals Tschüss zu sagen. Auch zahlreiche Briefe habe ich erhalten, ja sogar ein Gemälde», erzählt Noldi mit leuchtenden Augen.

Es begann 1935 – mit Holzski und Dampf aus Mutters Waschhafen

Mit dem Wegzug von Stöckli aus Wolhusen endet nicht nur für Walter Arnold ein Teil seines Lebens, sondern auch ein Stück regionale Gewerbegeschichte. Denn im «Tor zum Entlebuch» wurde die Schweizer Kultmarke vor 85 Jahren gegründet – in einer Zeit, in der das Skifahren respektive die «sündhaft teuren Sportgeräte» nur den Wenigsten vergönnt waren, wie es in der Jubiläumsschrift des Skiherstellers von 2010 heisst.

In der Zimmerei der Eltern sägte sich Josef Stöckli ab 1935 die Bretter aus Eschenholz selber zu. Bild: Stöckli Swiss Sports AG

Weil das Geld knapp war, stellte der junge Josef Stöckli 1935 kurzerhand eigene Ski aus Eschenholz her. Das Holz sägte er in der elterlichen Zimmerei zu, setzte die Bretter ordentlich Dampf aus dem Waschhafen seiner Mutter aus, sodass sie sich biegen liessen. «Die Ski müssen gut gewesen sein. Freunde und Bekannte wurden auf das Eigenfabrikat aufmerksam», heisst es weiter. So verkaufte «Bäbu», wie man ihn später nannte, gleich im ersten Winter 50 Paar Ski.

Trotz der Ski-Länge von 2,05 Meter war Josef «Bäbu» Stöckli mit seinen selbstgebauten Brettern akrobatisch unterwegs, hier in Heiligkreuz. Er verkaufte nur, was er selber getestet hatte. Das Foto stammt aus den 1930er-Jahren. Bild: Stöckli Swiss Sports AG

Stöckli zeigte sich auch in den Nachkriegsjahren erfinderisch, experimentierte mit Leim genauso wie mit Stahlkanten und schliesslich mit Metall-Skis. «Den entscheidenden Schritt», wie Walter Arnold sagt, hätten Josef Stöckli und seine Frau Marianne 1967 gewagt, als sie die Ski nicht mehr über Händler verkauften, sondern nur noch vor Ort im eigenen Laden. Das damals bei den Händlern verpönte Geschäftsmodell habe sich im Nachhinein als richtig erwiesen, so Noldi. «Viele andere der einst rund 30 Schweizer Skiproduktionsstätten wie Authier, Schwendener oder Attenhofer gingen in der Folge ein. Nicht so Stöckli.»

Ab 1967 verkaufte Stöckli vor Ort frisch ab der Produktionsstätte in Wolhusen seine Ski - ein Novum damals. Erst 1986 zügelte die Fabrikation zum heutigen Hauptsitz in Malters. Bild: Stöckli Swiss Sports AG

Josef «Bäbu» Stöckli entwickelte seine Ski immer weiter - hier der Vergleich in seinem Laden oberhalb der Produktionsstätte in Wolhusen. Bild: Stöckli Swiss Sports AG (undatiert)

Die Stöckli-Ski entwickelten sich über die Jahrzehnte massiv - vom Modell «Adler» (1935) über «Victory» (1984) bis zum «Laser CX» (2010). Bild: Stöckli Swiss Sports AG

Walter Arnold mag sich noch gut an die Fabrikation in Wolhusen erinnern. Als Zehnjähriger brachte der Ur-Wolhuser seine Holzski vorbei. «Als sie der legendäre Johnny Arpagaus reparierte, war ich fasziniert vom Fabrik-Geschmack voller Phenolharz, Leim, Lackfarben und von den edlen Gravuren des Ski ‹Stingray›.» Nach seiner Lehre als Detailhändler beim Sportgeschäft Eiselin in Luzern stieg er 1975 in die Stöckli-Fabrikation ein, wechselte aber schnell in den Laden. «Das war eine lehrreiche Zeit», blickt Noldi zurück.

«Der Verkauf war mein Leben. Freundschaften mit Kunden aus Poschiavo, Savognin, Basel, Delsberg oder Zermatt bestehen bis heute.»

Unvergesslich sei auch der Riesenslalom 1996 in Flachau gewesen, als Stöckli mit Urs Kälin erstmals einen Weltcup-Sieger ausrüstete. Noch heute weiss Noldi genau, wie das Rennen im Fernsehen kommentiert wurde – beim Nachsprechen bekommt er Hühnerhaut. «Spätere Weltmeister- und Olympia-Medaillen feierten wir gemeinsam mit den Fans im Laden.»

Der Schwyzer Urs Kälin gewann für Stöckli die erste Weltcup-Medaille. Das Bild entstand Mitte der 90er-Jahre. Bild: Stöckli Swiss Sports AG

«Stöckli-Spirit»: Die Ski zum Auto tragen und Schnaps für die Kunden

Doch das Geschäft war nicht nur ein Zuckerschlecken. Lange Präsenzzeiten, Abendverkäufe, Messen, Überstunden gehörten dazu. Dies nahmen die bis zu 60 Laden-Angestellten des Familienbetriebs jedoch in Kauf, so der langjährige Filialleiter. Das zeigte sich etwa 2005 beim Jahrhunderthochwasser, als die Kleine Emme über die Ufer trat und den direkt daneben liegenden Laden verwüstete. «Vom Lehrling bis zum Chef – alle halfen mit beim Putzen», erinnert sich Noldi. «Das macht den ‹Stöckli-Spirit› aus.» Dazu gehöre auch, dass man den Kunden die neuen Ski bis ins Auto trage oder auch mal einen Wurzelschnaps einschenke.

Dieser «Stöckli-Spirit» soll nun also künftig in Malters fortleben. Dorthin wechselte bereits 1986 die Fabrikation. 60'000 Ski werden dort jährlich hergestellt. Was im beschaulichen Wolhusen anfing, ist längst zur weltweiten Marke und einem hochtechnologisierten Unternehmen mit rund 200 Angestellten geworden.

Walter «Noldi» Arnold möchte der Marke auch nach seiner Pensionierung treu bleiben.



Bild. Eveline Beerkircher (Wolhusen, 23. September 2020)

Der Marke wird Walter Arnold auch nach seiner Pensionierung treu bleiben. Künftig möchte er sich stärker seiner Familie und seinen Hobbys widmen, zu denen er natürlich Skifahren, aber auch Mountainbiken und Tennisspielen zählt. Auf die neu gewonnene Freizeit freut er sich, sagt aber auch: «Ich werde die Hektik im Laden, die Kunden und Fans sehr vermissen.»

Stöckli Ski: Neuer Laden in Malters geplant Der letzte grosse Schweizer Skihersteller, die Stöckli Swiss Sports AG, konzentriert sich künftig voll auf das Wintergeschäft. Die Velos verschwinden aus dem Sortiment. Im Zuge dieser Umstrukturierung sowie aufgrund des wichtiger werdenden Onlinehandels und der Coronakrise hat Stöckli beschlossen, fünf seiner neun Filialen zu schliessen. Nach Niederlenz, Wädenswil und Zuchwil folgt Ende März 2021 jene in Kloten. Auch Wolhusen hätte erst nächstes Jahr zu gehen sollen. Weil aber alle fünf Festangestellte, die drei Lehrabgänger und die Neulehrlinge eine Anschlusslösung finden konnten, habe man die Schliessung vorgezogen, heisst es bei Stöckli auf Anfrage. Anstelle der Filiale in Wolhusen soll beim Hauptsitz in Malters ein Manufakturladen entstehen. Das Ladenkonzept werde derzeit erarbeitet. Geplant sei, sowohl Ski, Textil wie auch Zubehör für den Winter anzubieten. Der Eröffnungstermin sei noch unklar. Deshalb werde die Partnerschaft mit Lachat Sport in Malters ausgebaut. (jon)