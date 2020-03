Es bleibt dabei: Take-aways in Luzern dürfen nicht länger offen bleiben Der Luzerner Regierungsrat will die Ladenöffnungszeiten für Take-aways nicht lockern. Es gebe keinen Bedarf für eine Ausdehnung, oberste Priorität habe die Sicherheit. Lieferdienste sind jedoch nicht an diese Zeiten gebunden. Simon Mathis 26.03.2020, 11.04 Uhr

Auch das Restaurant Lapin in Luzern bietet Take-away an.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 23. März 2020)

Es bleibt dabei: Wer in Luzern Take-away anbietet, darf das werktags weiterhin nur bis 18.30 Uhr tun. Dies teilte der Luzerner Regierungsrat an einer Medienkonferenz am Donnerstagmorgen mit. Regierungspräsident Paul Winiker (SVP) betonte, dass es vor allem darum gehe, Menschenansammlungen zu vermeiden. «Offene Take-aways am Abend würden dieses Ziel gefährden. Wir wollen mit allen Mitteln verhindern, dass das Gesundheitssystem kollabiert.»