Analyse Fasnacht 2021: Jetzt brauchts ein klares Signal von allen Luzerner Fasnachtsoberen Nachdem die Stadt Luzern klar kommuniziert hat, dass für sie eine Fasnacht 2021 nicht in Frage kommt: Nun ist es an den Organisationen, den Fasnächtlern ebenfalls reinen Wein einzuschenken. Roman Hodel 02.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Roman Hodel

«Fasnacht absagen.» Diese Aussage haben die grossen Luzerner Fasnachtsorganisationen in Bezug auf 2021 bislang tunlichst vermieden. Zwar strich das Lozärner Fasnachtskomitee bereits im September wegen der Coronapandemie die Umzüge. Einer der Gründe: Die Umzugsteilnehmer brauchen Planungssicherheit für ihre aufwendigen Sujets. Ein paar Tage später doppelten die beiden grossen Zünfte nach, indem sie von ihren Tagwachen absahen. Alles vorbildlich.

Doch alle betonten sie stets, dass dies keine Absage der Fasnacht sei. Bloss nicht. Diese könne man gar nicht absagen und es liege auch nicht in ihrer Macht. Im Gegenteil: Die einen sprachen von einer möglichen Mini-Tagwache, die anderen von einem möglichen Revival der Beizenfasnacht. Beliebteste Formulierung: «Fasnacht in irgendeiner Form». Und überhaupt sei es noch zu früh, um jetzt schon alles zu sistieren.

Am weitesten trieb es der Vorstand der Vereinigten mit seinen Durchhalteparolen. «Das Monstercorso findet statt», hiess es noch bis vor zehn Tagen. Mit dieser bestimmt gut gemeinten Haltung und auch mit der Idee eines verkürzten Corsos, um wenigstens eine TV-Übertragung zu ermöglichen, stiess er allerdings sogar viele der eigenen Mitglieder vor den Kopf. Denn deren Meinung hatte der Vorstand bis dahin gar nie eingeholt, obschon viele davon ihre Fasnacht inzwischen abgesagt hatten. Erst am 21. Oktober verkündete der Vereinigten-Vorstand den Verzicht aufs «Monster» und die Guuggerbühnen. Und seit die Stadt vergangene Woche die Absage der Fasnacht verkündet hat (wir berichteten), will man nun doch noch die Meinung der Mitglieder einholen. Reichlich spät. Zumal der Tenor nun erst recht klar sein dürfte.



Das absolute Statement der Stadt ist ohnehin da und dort nicht gut angekommen, auch wenn man offiziell Verständnis dafür zeigt. Dabei: Dieser Schritt war überfällig. Spätestens seit den verschärften Coronamassnahmen vom Mittwoch, die im Vergleich zu den umliegenden Ländern noch milde ausgefallen sind, müsste allen klar sein, dass Festivitäten wie eine Fasnacht in weite Ferne gerückt sind. Denn die Fallzahlen sind so hoch, dass wir die Pandemie wohl noch lange nicht besiegt haben werden. Und selbst wenn im Januar die Zahlen etwas besser sein sollten – wer würde die sich bessernde Situation mit einem Megaanlass wie der Fasnacht wieder aufs Spiel setzen? Wohl niemand.

Deshalb sind jetzt die Fasnachtsorganisationen gefordert. Sie sollen den Fasnächtlern möglichst bald auch reinen Wein einschenken. Kleinere Anlässe oder auch eine Beizenfasnacht sind unter den aktuellen und wohl auch Anfang Jahr noch geltenden Bedingungen eine Illusion. Klar, in den Lokalen wäre dank Contact-Tracing und Sitzzwang zwar ein kontrolliertes fasnächtliches Treiben möglich. Doch ganz ehrlich, wer will das? Die Lozärner Fasnacht ist wild, chaotisch, spontan. Gedränge inklusive. Also so ziemlich das Gegenteil von kontrolliert und Social Distancing.

Kommt dazu: Wenn in den Beizen Fasnacht stattfände, würde sich dies automatisch auf die Strasse ausweiten und entsprechend Volk anziehen. Nach dem Motto: Mal schauen, was in Luzern los ist. Dabei muss die Botschaft an all die wilden Gruppierungen, Wagengruppen und an alle die Fasnächtler, die jeweils zu Tausenden aus der ganzen (Zentral-) Schweiz anreisen, möglichst früh sein: Hier gibt’s dieses Jahr nichts zu feiern. Ihr könnt zu Hause bleiben. Dieses klare Signal wird es von den Fasnachtsorganisationen, darunter auch einer IG Bahnhofstrasse, für die unorganisierte Strassenfasnacht brauchen – nicht erst im Februar.

Das gilt übrigens nicht nur für die Stadtluzerner Fasnachtsorganisationen. Auch in der Region und auf dem Land haben diese zwar die grossen Umzüge abgesagt, doch an kleineren Anlässen wird vorerst noch festgehalten. Und die Krienser Galli-Zunft glaubt bis jetzt sogar an die Durchführung eines Umzugs «in irgendeiner Form». Hier müssen in den nächsten Wochen ebenfalls klare Ansagen folgen – für alle Anlässe.

Ja, ein Jahr ohne Fasnacht ist schmerzlich. Das sage ich nicht zuletzt als aktiver Fasnächtler. Aber: Ich mag die Fasnacht, wie sie ist. Halbe Sachen? Nein danke. Und, wir Luzerner hatten wenigstens dieses Jahr noch eine. Die armen Basler mussten ihre Fasnacht im März kurzfristig absagen – und werden wohl zweimal aussetzen müssen. Es ist ein schwacher Trost, aber es ist immerhin einer.