Erkältung und Schule – wie geht das? Die Unsicherheit bei Eltern und Lehrpersonen ist gross In den Luzerner Volksschulen fehlen bereits zahlreiche Kinder, weil sie erkältet sind. Doch ein banaler Schnupfen ist kein Grund, Kinder vom Unterricht auszuschliessen. Susanne Balli 07.09.2020, 05.00 Uhr

Mit Beginn der Herbstzeit beginnt wieder die Erkältungssaison. Gerade jüngere Kinder machen in dieser Zeit nicht selten mehrere Erkältungen durch. Aufgrund der Coronapandemie sind momentan viele Eltern und Lehrpersonen verunsichert, wann und ob Kinder mit einer Schnupfennase in den Kindergarten oder in die Schule dürfen.