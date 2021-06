Ruedi Lustenberger über die Agrarinitiativen und das CO2-Gesetz

Kolumne «Es grünt so grün»: die Landkolumne von Ruedi Lustenberger Alt Nationalrat Ruedi Lustenberger (CVP) ist Gemeindeammann von Romoos. In seiner Kolumne spricht er übers Klima. Ruedi Lustenberger 18.06.2021, 12.06 Uhr

Ein Plakat mit der Aufschrift «2x Nein zu den extremen Agrar-Initiativen» steht auf einer Wiese. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Oberdorf, 2. Juni 2021)

So heisst das Lied im Musical «My Fair Lady». Der Text passt perfekt zur momentanen Naturlandschaft. Lang, lang ist’s her, dass sie sich in so üppigem Grün gezeigt hat. Der starke Regen und die niedrigen Temperaturen der letzten Wochen wirken positiv auf die Natur. Angesichts der knappen Niederschläge in den Jahren zuvor ist der heurige Frühling mit den grossen Regenmengen geradezu ein Segen.