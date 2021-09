Pilatus-Pinkler kommt ohne Strafe davon

Zentralschweiz «Es war ihm eine Lehre»: Der Pilatus-Pinkler kommt ohne Busse davon Während der Fahrt sprang ein Mann aus der Pilatus-Zahnradbahn, um sich anschliessend zu erleichtern. «Sonst hätte es einen Unfall gegeben», sagte er anschliessend. Martin Messmer Jetzt kommentieren 30.09.2021, 12.21 Uhr

Es geschah auf der letzten Talfahrt von Pilatus Kulm unterhalb der Mittelstation Ämsigen am Samstagabend: Plötzlich sprang ein Mann während der Fahrt aus dem Fenster – um zu pinkeln. Die Bahn hielt an, der erleichterte Mann stieg wieder ein, die Fahrt ging weiter. Die Pilatus-Bahnen AG nahm zunächst seine Personalien auf und klärte ab, ob sie rechtliche Schritte einleiten will.