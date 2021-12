Eschenbach Das Siegerprojekt ist gekürt: Drei Neubauten sollen das Unterdorf aufwerten Die baufälligen historischen Häuser zwischen Post- und Rössliplatz sollen saniert und mit Neubauten ergänzt werden. Die Gemeinde präsentiert die Resultate eines Studienwettbewerbs. Reto Bieri Jetzt kommentieren 10.12.2021, 05.00 Uhr

Seit Jahren bemüht sich die Gemeinde Eschenbach, das Unterdorf aufzuwerten. Es ist geprägt durch mehrere erhaltens- und schützenswerte Gebäude rund um den Rössliplatz. Viele stehen leer oder sind sanierungsbedürftig.

Die Gemeinde hat das Restaurant Löwen vor einem Jahr gekauft. Zusammen mit weiteren Gebäuden soll es nun saniert und mit einem Erweiterungsbau versehen werden. Bild: Patrick Hürlimann (Eschenbach, 21. Oktober 2020)

Für einige Eschenbacherinnen und Eschenbacher stellen die alten Gebäude ein Ärgernis dar, sagt Gemeindeammann Markus Kronenberg. Abreissen komme aus denkmalpflegerischen Gründen aber nicht in Frage. Zudem will der Gemeinderat zur Geschichte Sorge tragen. Die Dorfmühle zum Beispiel, die heute ein Jugendtreff ist, wurde ums Jahr 1460 erbaut und zählt damit zu den ältesten Gebäuden im Kanton Luzern.

Enge Verbindungsstrasse fällt weg

Ein Studienauftrag sollte aufzeigen, wie das Unterdorf mit den historischen Gebäuden weiterentwickelt werden kann. Am Donnerstagabend hat die Gemeinde das Siegerprojekt präsentiert. Aus fünf Vorschlägen hat sich die Jury einstimmig für das Projekt von Scheibler & Villard Architekten mit Meta Landschaftsarchitektur entschieden.

«Dem Siegerteam ist es gelungen, eine überzeugende und identitätsstiftende Idee für ein neues Zentrum im Unterdorf zu erarbeiten», so Kronenberg. Das Architektenteam schlägt drei Bauten vor: einen Neubau am Postplatz, einen Erweiterungsneubau beim Restaurant Löwen und einen Anbau an die Dorfmühle. Die steile und enge Verbindungsstrasse zwischen Post- und Rössliplatz soll zudem wegfallen. Dadurch entsteht eine zusätzliche Ebene, die genutzt werden kann.

Mit drei Bauten (hell markiert) soll das Unterdorf aufgewertet werden: Mit einem Neubau am Postplatz (links), einem Erweiterungsneubau beim «Löwen» (Mitte) und einem Anbau an die Dorfmühle (rechts, hinten). Das Züntihaus (rechts, vorne) soll renoviert und zu einem Wohnhaus umgebaut werden. Visualisierung PD

Der Neubau auf dem unbebauten Grundstück der alten Kaplanei am Postplatz, das der katholischen Kirchgemeinde gehört, soll Wohnungen bieten. Die Räume im Sockelgeschoss können gewerblich oder als Wohnateliers genutzt werden. Unter dem Gebäude ist eine Autoeinstellhalle angedacht.

Blick vom Postplatz Richtung Kirche. Links ist der Neubau auf der alten Kaplanei am Postplatz zu sehen, rechts der «Löwen»-Erweiterungsneubau. Visualisierung PD

Alle anderen Parzellen sind im Eigentum der Gemeinde. Der vor einem Jahr gekaufte «Löwen» soll als Gasthaus bewahrt und saniert werden. An Stelle des jetzigen Sääli-Anbaus soll ein Erweiterungsneubau entstehen, der auf einer Autoeinstellhalle steht. Die Ausrichtung des Neubaus erfolgt im rechten Winkel zum bestehenden Gasthof, im Sockelgeschoss soll es einen Saal geben. In den Obergeschossen sollen Mietwohnungen entstehen.

Blick über den Rössliplatz Richtung Züntihaus (links) und Dorfmühle (rechts). Dahinter erhöht ist der Gasthof Löwen mit dem Erweiterungsneubau zu sehen. Visualisierung PD

Das ungefähr 200 Jahre alte Züntihaus soll renoviert und sanft zu einem Wohnhaus umgebaut werden. Schliesslich schlägt das Siegerprojekt vor, die Dorfmühle mit einem Anbau zu ergänzen. Im Sockelgeschoss sei ein Jugendtreff denkbar, die oberen Geschosse können beispielsweise als Ausstellungsräume weitergenutzt werden. Im Anbau sind zwei Mietwohnungen vorgesehen.

Auf das «Rössli»-Projekt abstimmen

Der Abschluss des Studienverfahrens sei für die Gemeinde ein wichtiger Schritt in die Zukunft. «Wir freuen uns, ein überzeugendes Projekt zur Weiterbearbeitung vorliegend zu haben», sagt Kronenberg. In den nächsten Monaten werde der Gemeinderat das weitere Vorgehen diskutieren. Ziel sei es, auf Basis der vorliegenden Idee bis Ende nächsten Jahres einen Gestaltungsplan zu entwickeln. Die Umsetzung solle bis ungefähr in fünf Jahren erfolgen. Es soll zudem auf das Bauprojekt rund um das ehemalige Gasthaus Rössli abgestimmt werden, das Anfang 2020 präsentiert wurde.

Ob die Gemeinde das Projekt selber umsetzt oder zusammen mit Investoren, sei noch offen. Die Gemeinde werde das Gespräch mit möglichen Partnern suchen. Die gesamten Investitionskosten schätzt Markus Kronenberg auf rund 20 Millionen Franken.

Am Freitag, 10. Dezember (ganzer Tag), und am Montag, 13. Dezember (bis Mittag), sind die Wettbewerbsergebnisse auf der Gemeindeverwaltung ausgestellt. Am Montag, 13. Dezember, können sie anlässlich der Gemeindeversammlung in der Turnhalle Neuheim besichtigt werden.

