Eschenbach Eine Verletzte nach Kollision zwischen drei Autos Auf der Luzernstrasse kollidierten am Freitagvormittag drei Autos miteinander. Eine Autofahrerin verletzte sich dabei und wurde ins Spital gefahren. Die Strasse musste für rund zwei Stunden gesperrt werden. 03.12.2021, 16.56 Uhr

Die Unfallstelle mit den drei involvierten Autos in Eschenbach. Bild: Luzerner Polizei

Gegen 9.30 Uhr war eine Autofahrerin auf der Luzernstrasse von Eschenbach her in Richtung Kreisverkehrsplatz unterwegs. Auf der Höhe der dortigen Autogarage wollte sie nach links abbiegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Auto, wie die Luzerner Polizei am Freitagabend mitteilt.