Eschenbach: Gemeinderat will den «Löwen» kaufen – und vorwärts machen beim Unterdorf Für knapp 890'000 Fragen möchte der Eschenbacher Gemeinderat das Hotel und Restaurant Löwen kaufen. Damit habe man mehr Entwicklungsmöglichkeiten im Unterdorf. Das letzte Wort haben die Stimmbürger. Niels Jost 22.10.2020, 05.00 Uhr

Soll an die Gemeinde verkauft werden: das Hotel und Restaurant Löwen,welches direkt gegenüber dem Kloster liegt. Bild: Patrick Hürlimann (Eschenbach, 21. Oktober 2020)

Der historische Ortskern von Eschenbach wird sich in den nächsten Jahren stark verändern. Nachdem im Februar bekannt wurde, dass Romano & Christen das leer stehende Restaurant Rössli sanieren und daneben drei Neubauten realisieren möchte, geht es nun um das Hotel und Restaurant Löwen. Der Gemeinderat will die Liegenschaft von der Hedy Center AG aus Eschenbach kaufen.

Grund ist die Entwicklung des gesamten Unterdorfes – vom «Rössli» über die alte Dorfmühle und das Züntihaus bis hin zum Café Brioche und «Löwen», der an den Pfarr- und Klosterbezirk grenzt. «Es ist ein prioritäres Ziel des Gemeinderats, das Unterdorf aufzuwerten und als attraktiven Dorfkern zu stärken», teilt die Gemeinde mit.



Studie soll zeigen, wie sich Unterdorf entwickeln kann

Damit dies optimal gelingt, brauche es eine Planung, die möglichst viele Grundstücke einschliesse. Die Gemeinde besitze bereits diverse Parzellen, sagt Gemeindeammann Markus Kronenberg (CVP). Nun soll der «Löwen» folgen. Kronenberg sagt:

«Ohne den ‹Löwen› ist die Gemeinde bei der Entwicklung stark eingeschränkt, respektive auf den Goodwill der privaten Eigentümer angewiesen.»

Eschenbachs Gemeindeammann Markus Kronenberg (CVP). Bild: PD

Wie sich das Unterdorf entwickeln könnte, soll ein Studienwettbewerb zeigen. Dabei gehe es um bauliche Möglichkeiten, Denkmalschutz und innere Verdichtung, aber etwa auch darum, welche Läden und Betriebe im Ortskern bleiben oder sich neu ansiedeln könnten. Eines ist für Kronenberg bereits klar: «Die Gemeinde möchte das Hotel und das Restaurant langfristig nicht selber betreiben. Ziel ist es, die Liegenschaft nach Abschluss der Planungsarbeiten einen Investor weiter zu verkaufen.»

Das Risiko, keine Interessenten zu finden, schätzen er sowie beigezogene Spezialisten als «gering» ein. Zudem rechne man damit, den «Löwen» dereinst wieder mindestens zum Kaufpreis verkaufen zu können.

Abstimmung am 29. November

Über die Investition von knapp 890'000 Franken können die Stimmbürger am 29. November an der Urne befinden. Die Hedy Center AG bevorzuge einen Verkauf an die Gemeinde. Ein Kaufvertrag ist bereits unterschrieben. Auch die Controlling-Kommission begrüsse den Kauf.



Eschenbach könne sich diese Investition leisten, bekräftigt der Gemeindeammann, welcher auch der Finanzabteilung vorsteht. «Die Zinsen sind aktuell sehr tief. Es lohnt sich daher, zu investieren.» Sollten die Bürger den Kredit gutheissen, würde die Liegenschaft per 1. Januar den Besitzer wechseln.

Restaurant und Hotel sollen offen bleiben

Der Hotel- und Restaurantbetrieb soll dann weitergeführt werden – ebenso das Mietverhältnis mit der aktuellen Pächterin. Die dadurch generierten Einnahmen würden den Unterhalt am Gebäude decken; eine Sanierung sei derzeit nicht nötig.

Weiter informiert werden soll die Bevölkerung an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom 23. Januar 2021. Dann geht es auch um die anstehende Ortsplanung, die gemäss Kronenberg ebenso ausschlaggebend gewesen sei, die Entwicklung des Unterdorfs jetzt anzupacken. Denn sollten wegen des Projekts etwa Änderungen am Zonenplan nötig sein, könnte man diese gleich prüfen.

Geplant ist, Ende 2021 das Siegerprojekt aus dem Studienwettbewerb vorzustellen – und damit «ein ganz wichtiges Projekt für Eschenbach» umsetzen zu können.