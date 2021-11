Eschenbach Höhere Sozialausgaben belasten Budget 22.11.2021, 09.12 Uhr

Die Gemeinde Eschenbach rechnet für das kommende Jahr mit einem Minus von 275000 Franken. Dies bei einem Gesamtaufwand von 45,8 Millionen Franken. Mehr Aufwendungen seien im Bereich Soziales sowie in der Bildung zu erwarten, heisst es in der Botschaft des Gemeinderats. Der Steuerfuss soll bei 1,4 Einheiten verbleiben. Die Gemeindeversammlung findet am 13. Dezember statt.