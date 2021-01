Eschenbach «Die Tötung hautnah zu erleben, ist schon heftig» – im Kanton Luzern wurde die erste bewilligte Hoftötung durchgeführt Der Biohof Herrendingen in Eschenbach hat für Hoftötungen eine Bewilligung erhalten. Den grösseren Aufwand nehmen die Hofbesitzer zu Gunsten des Tierwohls auf sich. Fabienne Mühlemann 13.01.2021, 05.00 Uhr

Sie sollen Tieren unnötigen Stress auf dem Weg in einen Schlachtbetrieb ersparen: die Hof- und die Weidetötung. Der Bundesrat hat sie ab dem 1. Juli 2020 erlaubt. Dabei wird ein Tier in seinem gewohnten Umfeld betäubt (Hoftötung) oder erschossen (Weidetötung) und anschliessend entblutet. Zum Zerlegen wird es in einen nahe gelegenen Schlachtbetrieb gefahren. Für eine Hoftötung braucht man eine Bewilligung des kantonalen Veterinärdiensts. Zuvor war es zwar möglich, Tiere auf dem Hof schlachten zu lassen. Das Fleisch durfte aber nur für den Eigengebrauch verwendet werden.

Am vergangenen Freitag wurde im Kanton Luzern auf dem Biohof Herrendingen in Eschenbach die erste bewilligte Hoftötung durchgeführt, wie Sarah und Sebi Anderhub erzählen. Sie führen den Familienbetrieb seit drei Jahren und halten dort vor allem Damhirsche und Galloway-Rinder. Hoftötungen waren schon lange ihr Wunsch: «Der Transport in ein Schlachthaus ist aus unserer Sicht unwürdig. Mit der Hoftötung können wir das Tier bis zum Schluss begleiten. Wenn es schon für den menschlichen Genuss sterben muss, dann mit grösstmöglicher Achtung», sagt Sarah Anderhub.

Sarah und Sebi Anderhub mit ihren Galloway-Rindern auf ihrem Hof Herrendingen in Eschenbach.

Bild: Eveline Beerkircher (Eschenbach, 12. Januar 2020)

Hoftötung geht nahe

Für die Durchführung hat das Ehepaar die Platzhirsch Hofschlachtungen GmbH verpflichtet. Die Firma bietet Hoftötungen mit einem System aus Deutschland an. Sarah Anderhub erklärt: «Eine Plattform mit einem Fanggitter ist an den Anhänger des Metzgers gekoppelt. Dann wartet man, bis das Tier von allein zum Fressen auf die Plattform steigt.» Der Metzger nähert sich und betäubt es mit einem Bolzenschuss. Dann muss es schnell gehen. «Die Plattform mitsamt dem Tier wird mittels einer Seilwinde in den Anhänger gezogen. Dort drin wird es gestochen und das Blut in einer Wanne aufgefangen», so Anderhub. Dann bringt es der Metzger in den Schlachthof. Auf dem Hof Herrendingen werden in Zukunft rund zehn solche Hoftötungen jährlich durchgeführt, wobei jeweils ein Tier geschlachtet wird.

Die Plattform mit Fanggitter und der Anhänger. Bild: PD

Sarah und Sebi Anderhub nehmen das Prozedere keineswegs auf die leichte Schulter. «Einerseits ist es natürlich schön, dass das Tier bis zum Schluss ein gutes Leben hat und seine Herde im Hintergrund spürt. Es fühlt sich wohl und merkt gar nicht, dass es gleich sterben wird», sagt die 32-Jährige. Doch die Emotionen könne man nicht einfach abstellen, da sich über die Jahre eine Vertrautheit zwischen ihnen und den Tieren entwickelt habe.

«Mir sind die Tränen heruntergelaufen. Die Tötung hautnah zu erleben, ist schon heftig. Doch leider müssen unsere Rinder und Hirsche irgendwann gemetzget werden.»

Höherer Aufwand für alle Beteiligten

Der Veterinärdienst bestätigt, dass im Kanton Luzern bis jetzt eine bewilligte Hoftötung stattgefunden hat. «Bisher sind acht Gesuche eingegangen, und es gab 10 bis 15 mündliche Anfragen», erklärt Kantonstierarzt Martin Brügger. Nach Eingang eines Gesuchs werde unter anderem überprüft, ob der örtliche und zeitliche Ablauf der Hoftötung detailliert beschrieben ist und ob die gesetzlichen Vorgaben bezüglich Tierschutz, Tiergesundheit und Lebensmittelhygiene eingehalten werden. Auch müssen die Personen ausreichend gut ausgebildet sein. «Sind alle Fragen geklärt, wird eine provisorische Bewilligung für die Hoftötung von fünf Tieren erteilt, bei welchen ein amtlicher Tierarzt oder eine amtliche Tierärztin vor Ort ist», erklärt Brügger. Bei der Hoftötung erfolge danach eine stichprobenweise Überwachung, bei der Weidetötung ist weiterhin bei jeder Tötung ein Amtstierarzt vor Ort.

Für den Veterinärdienst bedeuten Hoftötungen primär einen erheblichen zusätzlichen Aufwand, stellt Martin Brügger fest. «Grundsätzlich spricht nichts gegen diese Form der Tötung. Doch wir begrüssen es, wenn auch freilaufend gehaltene Tiere an den Transport und den Umgang mit Menschen gewöhnt werden, damit sie bei Bedarf gefahrlos untersucht und behandelt werden können. Dann wäre auch der Transport in einen nahe gelegenen Schlachtbetrieb mit weniger Stress verbunden», so der Kantonstierarzt.

Verkaufspreis musste erhöht werden

Für die Anderhubs sind die Hoftötungen ebenfalls mit einem grösseren Aufwand verbunden. Und auch finanziell kommt einiges zusammen: Für eine Bewilligung ist gemäss Kanton je nach Aufwand mit 360 bis 500 Franken zu rechnen, für die amtstierärztliche Überwachung mit 150 Franken pro Stunde. Dazu kommen die Gebühren für den Schlachttier-Untersuch und die Fleischkontrolle. Dementsprechend haben Sarah und Sebi Anderhub den Verkaufspreis ihres Fleisches erhöht. So kostet das Kilo rund 3.50 Franken mehr als zuvor. Ein Mischpaket kostet pro Kilogramm neu 50 Franken.

Doch die Familie nimmt den Aufwand zu Gunsten des Tierwohls gerne auf sich. Sarah Anderhub erhofft sich mit der Ermöglichung von Hoftötungen, dass in Zukunft noch mehr Personen das Fleisch regional beim Bauern einkaufen und dem Aspekt des Tierwohls genügend Beachtung schenken. Einen solchen Kundenstamm auf dem Hof Herrendingen aufzubauen, brauche jedoch Zeit. Hinzu komme, dass viele Personen das Fleisch von Hoftötungen als Nischenprodukt in der Direktvermarktung abwerten.

«Viele Landwirte finden es unangenehm, Verantwortung für ihre Produkte zu übernehmen. Trotzdem hoffe ich, dass sich künftig noch mehr für eine Hoftötung entscheiden werden.»