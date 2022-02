Gasthof Chlöpfen in Eschenbach öffnet seine Türen wieder

Eschenbach Nach zwei Jahren Pause: Gasthof Chlöpfen öffnet im Sommer seine Türen wieder – mit neuem Pächterpaar Das beliebte Ausflugsziel zwischen Eschenbach und Rothenburg ist seit Anfang 2020 geschlossen. Bald zieht ein neues Pächterpaar ins Restaurant Chlöpfen. Es ist eine Rückkehr in die Heimat. Reto Bieri Jetzt kommentieren 03.02.2022, 05.00 Uhr

Mitten im Grünen, an der Strasse von Eschenbach nach Rothenburg, liegt der beschauliche Landgasthof Chlöpfen. Zwei Jahre lang war er zu. Der Grund war nicht die Pandemie: Das vorherige Pächterpaar suchte nach zehn Jahren eine neue Herausforderung. Im kommenden Sommer wird dem mehr als 200 Jahre alten Gebäude nun wieder neues gastronomisches Leben eingehaucht.

Das Wirtshaus Chlöpfen in Eschenbach geht im Juni wieder auf. Bild: Dominik Wunderli (Eschenbach, 1. Februar 2022)

Dafür verantwortlich sind Claudia Turisser (45) und Fabian Hartmann (43). Seit 13 Jahren und noch bis im Frühling führen die diplomierte Sommelière und der Chefkoch das Restaurant Engel in der thurgauischen Gemeinde Sirnach.

Den Wechsel von der Ost- in die Zentralschweiz begründen sie auf Anfrage damit, dass sie wieder näher bei Familie und Freunden leben möchten. Fabian Hartmann stammt aus dem Kanton Zug, seine Eltern haben in Cham das Restaurant Kreuz geführt. Hartmann und Turisser, eine gebürtige Salzburgerin, haben sich vor 18 Jahren in einer Saisonstelle in der Lenzerheide kennen und lieben gelernt. Sie leben seither in wilder Ehe zusammen und arbeiten gemeinsam, früher unter anderem in der «Krone» in Sihlbrugg und im «Beau Rivage» in Weggis.

Die Coronazeit haben sie gut überstanden

Bereits vor Corona hätten sie die Fühler ausgestreckt nach geeigneten Restaurants in der Zentralschweiz. «Im Herbst wurden wir auf das Restaurant Chlöpfen aufmerksam gemacht. Man sagte uns, dass wir gut dorthin passen würden.» Dieser Eindruck habe sich nach der Besichtigung und Gesprächen mit der Besitzerfamilie Burger verfestigt. Sie hätten sich allerdings schon überlegt, ob sie den gut laufenden «Engel» wirklich verlassen wollen. Die Coronazeit hätten sie gut überstanden, dank der Take-away-Angebote und vielen Stammkunden. Hartmann:

«Wir fühlen uns in Sirnach wohl – es ist aber halt nicht die Heimat.»

Wie die Speisekarte im «Chlöpfen» genau aussehen wird, stehe noch nicht abschliessend fest. Extravagante Gerichte werde es aber nicht geben. «Wir wollen keine Luxus-Sterneküche anbieten, sondern unseren Gästen vertraute und ehrliche Gerichte mit einem gewissen Etwas präsentieren», sagt Hartmann. Als Beispiel nennt er Cordon bleu sowie Fischstrudel. Fischgerichte sind denn auch eine Spezialität von Fabian Hartmann. Davon zeugt, dass er Mitglied der «Tafelgesellschaft zum goldenen Fisch» ist. Weitere Auszeichnungen sind sechs Punkte im Guide Bleu sowie die Aufnahme in der «Gilde etablierter Schweizer Gastronomen».

Fabian Hartmann und Claudia Turisser. Bild: PD

Im Sommer seien einfache, leichte Gerichte vorgesehen sowie eine Spezialitätenkarte. Darin findet man auch Gaumenfreuden aus der Heimat von Claudia Turisser, wie hausgemachte Knödel und österreichische Weine. Im Herbst wird hauptsächlich Wild aufgetischt. Die gutbürgerliche Küche von Hartmann und Turisser ist ausgerichtet auf regionale Produkte von ausgesuchten Produzenten in der Umgebung, mit denen die beiden Kontakte knüpfen wollen. «Wir werden regional und saisonal kochen und dazu direkt aus der Natur schöpfen, zum Beispiel mit Kräutern und Pilzen aus dem nahen Wald», sagt Hartmann.

Der Gasthof bietet innen und aussen je rund 80 Plätze. Die zuletzt gültigen Öffnungszeiten werden vorerst beibehalten. Das heisst, der «Chlöpfen» ist von Mittwoch bis Sonntag von circa 11 bis 23 Uhr durchgehend offen. Am Nachmittag gibt es eine kleine Karte mit Snacks sowie unter der Woche eine einfache Mittagskarte.

Den Gänsen und Geissen geht's gut

Das altehrwürdige Gasthaus wird sanft saniert, unter anderem werden die Böden abgeschliffen. Auf Vordermann gebracht wird zudem die Wohnung im Obergeschoss, in der das Paar einziehen wird. Die Eröffnung des Gasthofs ist auf Anfang Juni geplant.

Auch am Kleintiergehege dürfen sich junge – aber auch ältere Gäste – übrigens weiterhin erfreuen. «Die Gänse, Enten und zwei Geissen sind immer noch da. Denen geht's gut, sie werden von einer Nachbarin versorgt», sagt Hartmann schmunzelnd.

