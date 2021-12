Escholzmatt Der Nachwuchs-Jodlerchor Utopia aus dem Entlebuch gewinnt nationalen Wettbewerb Er liess am Folklorenachwuchs-Wettbewerb die gesamte Jodel-Konkurrenz hinter sich, der Jugendchor Utopia aus Escholzmatt. Und dies nicht zum ersten Mal. Der musikalische Leiter verrät das Erfolgsrezept. Monika van de Giessen Jetzt kommentieren 09.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie stehen im Halbkreis auf der Bühne, die Hände verschwinden hinter dem Rücken oder im Hosensack. Die Augen und Ohren der Jury sind auf sie gerichtet. Dann beginnen die 20 Jugendlichen im Alter von 12 bis 20 Jahre zu singen – und zu überzeugen.

Der Jugendchor Utopia bei seinem Auftritt am Folklorenachwuchs-Wettbewerb in Appenzell. Bild: PD

22 Formationen aus der ganzen Schweiz haben sich kürzlich am musikalischen Wettstreit in Appenzell gemessen. Darunter der Jugendchor Utopia aus Escholzmatt. Unter der Leitung von Simon Strebel (48) holten sich die Entlebucher den Sieg in der Kategorie Jodel – sie sind somit die besten Nachwuchsjodler der Schweiz.

Die Teilnehmenden präsentierten ihr Können in den Sparten Jodelgesang und instrumentale Volksmusik. «Unser Ziel war das Erreichen des Finals der besten sechs. Alles andere war Zugabe», so Strebel.

«Dieser Sieg bedeutet den Jugendlichen und mir persönlich sehr viel. Er ist der Lohn für den unermüdlichen Einsatz.»

Umso erwähnenswerter ist zum einen, dass der Sieg nicht der erste, sondern der vierte in der über 20-jährigen Geschichte von Utopia ist. Zum anderen konnten coronabedingt nur wenige Proben stattfinden. Der Sieg sei aber auch für viele Jugendliche eine Genugtuung, wie Strebel sagt. «Einige waren vor vier Jahren dabei, als wir es nicht in den Final schafften.»

Mentale Vorbereitung ist wichtig

Zu einem Auftritt vor grossem Publikum gehören bei Utopia neben dem klassischen Einsingen auch wichtige Rituale. Strebel: «Eine mentale Vorbereitung ist sehr wichtig. Normalerweise ziehen wir uns in einen separaten Raum zurück und gehen den Ablauf des Vortrags nochmals durch.» Dazu gehöre entspanntes Liegen oder bequemes Sitzen. «Man muss den Körper spüren», so Strebel.

Jodeln mit viel Herzblut: Sängerinnen des Jugendchors Utopia. Bild: PD

Männlicher Nachwuchs ist bei vielen Jugendchören untervertreten. Viele Jungen würden sich für den Sport entscheiden. «Ich stelle aber fest, dass diejenigen, die sportlich unterwegs sind, oft auch sehr musikalisch sind. Andere wiederum finden es halt nicht so cool, in einem Jugendchor mitzusingen», sagt Strebel. Oft habe ein musikalisches Elternhaus einen Einfluss. Das müsse aber nicht immer so sein. «Im Chor sind einige Kinder mit Migrationshintergrund», freut sich der musikalische Leiter.

Der Kinder- und Jugendchor Utopia hat sich nicht nur der Jodelliteratur verschrieben. Er singt auch moderne Lieder, Kirchenlieder, Mundartrock, Gospelsongs oder Musicalmelodien.

«Man muss die Kinder bei der Stange halten. Es sind wahrscheinlich wenige, die nur wegen des Jodelgesangs mitmachen. Viele, die nicht vom Volkstümlichen kommen, merken bald, dass der Jodel auch schön sein kann.»

Das Entlebuch zählt nicht weniger als 18 Jodlerklubs, davon hat's in der Gemeinde Escholzmatt-Marbach nicht weniger als deren fünf.

Diverse Folklore-Stars machten beim Wettbewerb mit

Der Folklorenachwuchswettbewerb ist eine Erfolgsgeschichte. Für viele heutige Stars wie Lisa Stoll, Melanie Oesch, Nicolas Senn oder Arlette Wismer war der Sieg in diesem Wettbewerb Sprungbrett zu einer späteren TV-Karriere. Es fällt auf, dass sich Instrumentalgruppen und Solisten medial vielfach durchsetzen und später einige davon auf vielen Bühnen im In- und Ausland auftreten.

Das ist auch Simon Strebel aufgefallen. Es sei schwierig, sich mit einem Chor national und international einen Namen zu schaffen. «Instrumentalisten und Gesangssolisten sind diesbezüglich im Vorteil», so Strebel. Er freue sich nun aber über den Sieg im Folklorenachwuchs-Wettbewerb. Als Preis winken ein Pokal in Form eines Schweizer Bergkristalls sowie ein Auftritt in einer «Potzmusig-TV-Sendung».

Hinweis: Samstag, 11. Dezember, 19.30 Uhr, Pfarrkirche St.Jakob, Escholzmatt. «S’Wienachtsliecht», eine volkstümliche Weihnachtskantate von Willi Valotti und Wolfgang Sieber. Mitwirkende: Jodlerchörli Lehn, Schüler- und Jugendchor Utopia, Willis Wyberkapelle, Wolfgang Sieber. Eintritt frei (Kollekte). Es gilt Zertifikatspflicht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen