Escholzmatt «Ich staune manchmal über uns selbst» – zwei befreundete Schweizer Gardisten erzählen Die beiden Escholzmatter Dominik Zemp und Lukas Wicki kennen sich von Kindsbeinen an und beschützen nun gemeinsam den Papst im Vatikan. Salome Erni 13.05.2022

«Was wollt ihr da? Zwei Jahre alleine rumstehen?» – das wurden Dominik Zemp und Lukas Wicki vor ihrer Abreise in den Vatikan oft gefragt. Letzten Freitag wurden die Escholzmatter Freunde als Schweizer Gardisten vereidigt (wir berichteten). Und sie sagen über ihren Dienst etwas ganz anderes: «Das Schönste ist, mit den Menschen in Kontakt zu sein.»

Denn als Beschützer des Papsts kommen die Gardisten je nach Einsatzort ins Gespräch mit Touristinnen und Einheimischen. Es seien zwar oft die immer gleichen Fragen, doch Menschen aus aller Welt kennen zu lernen, schätze er sehr, sagt Zemp.

Lukas Wicki, 20 Jahre alt, aus Escholzmatt. Bild: pd/ Jessica Krämer

Dass sie dabei oft stehen, das stimme schon, erklären die beiden im gemeinsamen Videoanruf aus Rom. Doch es sei eine Gewöhnungssache, so Wicki:

«Ich staune manchmal über uns selbst, wenn wir wieder einen ganzen Tag am selben Fleck verbrachten.»

Als Schweizergardisten komme ihnen viel Wohlwollen entgegen. Nicht nur in der Stammbeiz, auch Geistliche freuen sich über ihren Dienst und würden ihnen ab und zu dafür danken, erzählt Zemp.

Die Möglichkeit, Neues zu entdecken

Weder Wicki, der zuvor Elektroinstallateur war, noch Zemp, der als Kaufmann auf der Gemeinde arbeitete, konnte Italienisch. Nun stehen sie kurz vor dem A2-Sprachdiplom, denn Schweizergardisten besuchen regelmässig Sprachunterricht. Eine neue Sprache zu lernen, war für Wicki einer der Gründe, überhaupt nach Rom zu gehen. Der Dienst in der Schweizergarde biete die Möglichkeit, «rauszukommen», ein neues Land und eine neue Kultur zu entdecken. Er sagt aber auch:

«Es ist eine Ehre und ein Schweizer Privileg, den Papst zu unterstützen.»

Auf die Frage, ob sie zufrieden sind mit ihrer Entscheidung, für mindestens 26 Monate in den Vatikan zu gehen, antworten beide mit eifrigem Nicken. Es sei genau so, wie sie es sich vorgestellt hatten. Das kommt nicht von ungefähr, denn die beiden Kindheitsfreunde haben sich vorbereitet und gingen vor eineinhalb Jahren auf eine Schnupperreise. Zum ersten Mal überhaupt in Kontakt gekommen mit der Schweizergarde, sind sie aber auf einer Ministrantenreise nach Rom. Natürlich sei dann noch kein Entscheid gefallen, sagt Zemp. Doch die Gardisten mit ihren Uniformen imponierten bereits damals.

Die Vereidigung war ein Highlight

Dominik Zemp, 21 Jahre alt, aus Escholzmatt. Bild: pd/ Jessica Krämer

Nun sind der 20-jährige Lukas Wicki und der 21-jährige Dominik Zemp bereits seit neun Monaten in der Schweizergarde. Mit der Vereidigung vor einer Woche erlebten sie «den schönsten Tag» im Leben eines Gardisten – denn den Eid, den Papst mit dem Leben zu schützen, leistet man für das ganze Leben. Zwar sind sie lange auf den grossen Moment vorbereitet worden, doch die dreitätigen Feierlichkeiten kamen dann doch plötzlich, schildert Zemp. Besonders in Erinnerung bleibt ihm die Papstaudienz:

«Es war sehr eindrücklich, meine Eltern dem Papst vorzustellen und ihm zum ersten Mal persönlich zu begegnen.»

Das Umfeld unterstützt die Escholzmatter Freunde

Zemp und Wicki erfahren von ihren Familien viel Zustimmung und Freude, sie seien auch sehr stolz auf ihr Engagement. Verwunderten Stimmen begegnen die zwei jungen Escholzmatter mit Erklärungen. Denn weder seien Schweizer Gardisten die ganze Zeit in der Kirche, noch fühle es sich an wie im Militärdienst. Zemp sagt:

«Unsere Kaserne ist kein Hotel. Aber wir haben mehr Privatsphäre als im Schweizer Militär.»

Die Gardisten wohnen in Einer- bis Viererzimmer, arbeiten sechs Tage und haben anschliessend drei Tage frei. Ausser es gibt hohen Besuch: Bei Visiten von Botschafterinnen oder wichtigen Repräsentanten sind manchmal Extraeinsätze nötig. Denn die Schweizergarde bewacht nicht nur alle Eingänge zur Vatikanstadt, sondern leistet auch Personenschutz und Ehrendienste während Zeremonien, Audienzen und offiziellen Besuchen.

Mitte Juni kommen die beiden das erste Mal nach Dienstbeginn im letzten Herbst zurück in die Schweiz zu Familie und Freunden. Obwohl es den beiden im Vatikan gefällt, vermissen sie manchmal die Heimat – und entdecken einen wahren Kern am Klischee der eidgenössischen Pünktlichkeit. In der Schweiz sei alles ein wenig organisierter, sagen sie und grinsen.

