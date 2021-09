Escholzmatt: Forschungsprojekt zeigt Klimatoleranz von Bäumen auf

Escholzmatt-Marbach Ade Fichtenwald – 1080 Setzlinge sollen zeigen, welche Bäume dem Klimawandel am besten trotzen Ein Forschungsprojekt soll Aufschluss geben, welche Baumarten mit zukünftigen Bedingungen am besten umgehen. Auch Freiwillige helfen dem Bergwald vor Ort. Salome Erni 01.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die kurvige, gekieste Strasse führt dorthin, wo es Namen wie Beichlen, Häxschwandgrabe und Schwendelifluh gibt und manchmal der Guggiföhn weht. Aber eben auch ein schweizweites Forschungsprojekt angelegt ist. Auf der Testpflanzfläche Hürnli im Hilferntal in der Gemeinde Escholzmatt-Marbach wird erprobt, welche Baumarten sich für den Wald eignen, wenn der Klimawandel weiter fortgeschritten ist.

Die Testfläche beim Hürnli soll aufzeigen, welche Baumarten besonders klimatolerant sind. Bild: Salome Erni (26. August 2021, Escholzmatt-Marbach)

Buche, Kirschbaum, Douglasie, Winterlinde, Elsbeere und Co.: Noch sind die Pflänzchen im Hilferntal klein und zart, weisse Schilder vermerken Art und Herkunft. Angepflanzt wurden die 1080 Setzlinge in diesem Frühling vom Luzerner Staatsforstbetrieb, der auch die Pflege übernimmt. Denn das Forschungsprojekt läuft bis etwa 2050. Schweizweit sind fast 60 solche Testflächen geplant, auch in Emmen und Pfaffnau wird in den nächsten Jahren gepflanzt.

Unterschiedliche Herkünfte für mehr Aussagekraft

Pro Baumart gibt es im Hürnli drei Parzellen mit je 36 Bäumen, was bei zehn Arten 30 Parzellen macht.

Legende: Bu: Buche, Dou: Douglasie, EBe: Elsbeere, Fi: Fichte, Ki: Kirschbaum, Lä: Lärche, SEi: Stieleiche, TEi: Traubeneiche, Ta: Weisstanne, WLi: Winterlinde Bild: Lawa

Unter den Setzlingen sind jeweils vier verschiedene genetische Herkünfte. So gibt es beispielsweise Jungbäume aus Bern, dem Tessin, Solothurn, Marbach oder sogar Kalabrien.

Kathrin Streit von der eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) koordiniert das Forschungsprojekt und erklärt, weshalb diese Vielfalt wichtig ist: «Innerhalb einer Baumart ist die genetische Variation gross. Damit wir aussagekräftige Aussagen zu einer Baumart machen können, müssen wir unterschiedliche Herkünfte des Saatguts einbeziehen.» Nicht geplant ist aber, Empfehlungen über besonders geeignete Herkünfte abzugeben. Dafür eigne sich der Versuchsaufbau nicht, so Streit.

Damit die statistische Auswertung präzise wird, sind möglichst viele Standorte zu berücksichtigen. «Nur so lassen sich die vielfältigen Faktoren ausgleichen, die auf die Bäume einwirken», erklärt Streit. Deshalb gibt es beim Hürnli auch drei Testparzellen pro Baumart, denn bereits innerhalb einer Testfläche unterscheidet sich beispielsweise die Bodenbeschaffenheit oder die Neigung. Eine Klimastation vor Ort erfasst die Wetterereignisse.

Eine junge Buche wurde mit Baumart und Herkunft beschriftet. Bild: Salome Erni (26. August 2021, Escholzmatt-Marbach)

Dieses Jahr überprüfen die Forschenden der wsl nur, ob die Jungbäume überlebt haben oder nicht. In Zukunft sollen auch die Wuchshöhe und der Stammdurchmesser erhoben werden. Erste Erkenntnisse sind gemäss Streit in zehn Jahren zu erwarten.

Arten aus tieferen Lagen rücken nach

Die Klimatoleranz der Baumarten herauszufinden, ist auch im Ausland ein Thema, sagt Streit: «In Frankreich werden noch grössere Testflächen angelegt, denn dort sind die Auswirkungen des Klimawandels bereits stark spürbar.» Sie fährt fort:

«In der Schweiz sind wir verhältnismässig privilegiert, denn die Alpen verhelfen uns zu mehr Niederschlag.»

Doch auch hier werden Bäume gegen Ende des Jahrhunderts auf 1500 Meter über Meer Bedingungen antreffen, wie sie heute 700 Meter tiefer gelten. Dadurch haben es die bereits angestammten Bäume zunehmend schwer, während Arten aus tieferen Lagen nachrücken. Dieser Prozess geschieht natürlich, aber langsam. Streit sagt jedoch: «Wo wir auf die Schutzwirkung von Wäldern angewiesen sind, können wir zum Teil nicht auf die natürliche Verjüngung warten.»

Schutzwald beim Hürnli ist betroffen

Das Hürnli ist ein solcher kantonaler Schutzwald, der die Siedlungen im Tal vor Überschwemmungen schützt, da er das Wasser zurückhält. Bis in die 1880er-Jahre wurden die Hügelzüge zu Gunsten der Industrialisierung abgeholzt, erst nachher wurde entwässert und aufgeforstet. Aber vorwiegend mit Fichten. Und diese geraten durch das wärmere und im Sommer trockenere Klima besonders unter Druck. Doch in den damaligen Aufforstungen sind kaum Baumarten vorhanden, die den Platz der Fichten einnehmen können, sobald diese keine geeigneten Wachstumsbedingungen mehr vorfinden. Kathrin Streit sagt:

«In solchen Fällen lohnt es sich bereits heute einzelne Samenbäume zu pflanzen, welche mit dem zukünftigen Klima besser zurechtkommen und sich vermehren.»

Denn nicht alle zukunftsfähigen Baumarten kommen bereits dort vor, wo ihnen die Bedingungen in einigen Jahren zusagen werden. Welche im zukünftigen Klima am besten gedeihen, darüber sollen die von den Kantonen und dem Bundesamt für Umwelt finanzierten Testpflanzflächen Aufschluss geben.

Freiwillige helfen auf der Testpflanzfläche

Rund um das Hürnli helfen 18 Freiwillige, den Bergwald zu pflegen. Forstwege werden angelegt und die Jungbäume gegen Wildverbiss geschützt. Auch in der Testpflanzfläche befreien sie junge Triebe von Gestrüpp.

Förster Erwin Meier leitet Freiwillige Helfer und Helferinnen auf der Testpflanzfläche beim Hürnli an. Bild: Salome Erni (26. August 2021, Escholzmatt-Marbach)

Seit 13 Jahren sind jedes Jahr Ende August zwei Gruppen für jeweils eine Woche im Hürnli unterwegs. Organisiert werden die einwöchigen Freiwilligeneinsätze von der gemeinnützigen Stiftung Bergwaldprojekt mit Sitz im Graubünden. Das Ziel ist es, dass Laien an verschiedenen Standorten in der Schweiz in der Pflege des Bergwaldes mitarbeiten und so auch Verständnis für die Zusammenhänge entwickeln. Wer sich für den Freiwilligeneinsatz bereit erklärt, der verzichtet für eine Woche auf warme Duschen und Strom, erhalte dafür aber gutes Essen und viel Gemeinschaft, versichern die Teilnehmenden.

Jeder Pfosten markiert einen Jungbaum. Bild: Salome Erni (26. August 2021, Escholzmatt-Marbach)

Wenig Komfort aber viel Gemeinschaft

Die Freiwilligen auf dem Hürnli mit den verdreckten Arbeitshosen, den Wanderschuhen und Rucksäcken sind eine bunt gemischte Truppe. Miriam aus Würzburg ist zum ersten mal dabei. Sie ist eine Kurzentschlossene: Nur zwei Tage vor der Anreise am Sonntag meldete sie sich an. Geschlafen wird in der Hürnli-Hütte oder in Zelten. Die junge Ernährungswissenschafterin Miriam nennt den Einsatz im Bergwald einen «Selbstfindungsprozess». Sie sagt:

«Ich bin erstaunt, was ich alles aus eigener Kraft erschaffen kann.»

Miriam aus Würzburg befreit einen Jungbaum von Gestrüpp. Bild: Salome Erni (26. August 2021, Escholzmatt-Marbach)

Auch eine Frau aus Küssnacht ist mit von der Partie und sagt lachend: «Das Bergwaldprojekt ist wirklich nicht für alle geeignet, aber mir gefällt's». Sie ist so überzeugt davon, dass sie vor einigen Jahren bereits an einem Projekt im Graubünden teilnahm. Eine ältere Tierärztin aus Deutschland hat schon viele Einsätze hinter sich, «ich will der Natur etwas zurückgeben», erklärt sie ihre Motivation. Ein Teilnehmer aus Biel betont hingegen die Znüni- und Zvieri-Pausen, «denn wir sind hier nicht nur am Arbeiten.»

Die Tage seien für die oft ungeübten Teilnehmenden zwar anstrengend, aber erfüllend, erzählen die Freiwilligen. Doch der Einsatz der Truppe hat auch konkreten Nutzen, versichert Projektleiterin Sybille Roos, die bei der Luzerner Dienststelle für Landwirtschaft und Wald arbeitet, während der beiden Wochen aber beim Bergwaldprojekt angestellt ist:

«Viele zeitintensive Handarbeiten, die ansonsten das Forstpersonal übernehmen müsste, können von den Laien ausgeführt werden. Und da wir so viele sind, machen wir rasch Fortschritte.»