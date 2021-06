Escholzmatt-Marbach Alle Geschäfte genehmigt Die 44 Stimmberechtigten haben am 14. Juni in der Mehrzweckhalle Ebnet die sieben Geschäfte diskussionslos genehmigt. 22.06.2021, 19.35 Uhr

Die Gemeinde gibt die Beteiligung an der Wohn- und Pflegezentrum Schüpfheim AG und bietet die Aktien zum Kauf an, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Jahresbericht 2020 mit zwei Sonderkreditabrechnungen wurden gutgeheissen. An die Sanierung der Schattseitenstrasse leistet die Gemeinde einen Beitrag von 790 000 Franken. Im Geissenmoos in Marbach wird die Arbeitszone geringfügig um 1173 Quadratmeter erweitert. Die Truvag Revisions AG wurde für ein weiteres Jahr bestätigt. (zim)