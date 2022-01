Escholzmatt-Marbach: Mann stirbt bei Unfall mit Motorkarren

Escholzmatt-Marbach Mann stirbt bei Unfall mit landwirtschaftlichem Motorkarren Ein Mann ist mit einem landwirtschaftlichen Motorkarren von einem Forstweg abgekommen. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug im steilen Gelände. Der 49-jährige Fahrer erlitt beim Unfall tödliche Verletzungen. 27.01.2022, 14.39 Uhr

Der Motorkarren überschlug sich im steilen Gelände und blieb auf der Seite liegen. Bild: Luzerner Polizei (Escholzmatt, 26. Januar 2022)

Am Mittwoch, 26. Januar, fuhr ein 49-jähriger Mann um zirka 14.10 Uhr mit einem landwirtschaftlichen Motorkarren rückwärts auf einem Forstweg in Escholzmatt. Dabei kam er mit dem rechten Hinterrad vom Weg ab und geriet auf die steil abfallende Wiese, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Gefährt überschlug sich und kam auf dem parallel verlaufenden Forstweg zum Stillstand anschliessend. Der Fahrer erlitt bei diesem Unfall tödliche Verletzungen.