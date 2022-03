So soll das Schulhaus Pfarrmatte in Escholzmatt-Marbach aussehen

Escholzmatt-Marbach Neues Schulhaus Pfarrmatte mit Gemeinde- und Pfarrsaal: 19,55-Millionen-Kredit kommt nun vors Volk Das Grossprojekt steht an der Gemeindeversammlung von Escholzmatt-Marbach am 29. März auf der Traktandenliste. Dass die Stimmbevölkerung bereits dann entscheidet, bezweifelt der Gemeindepräsident. Susanne Balli Jetzt kommentieren 18.03.2022, 05.00 Uhr

Die Gemeinde Escholzmatt-Marbach stellt die Weichen für einen wichtigen Teil ihrer künftigen Dorfinfrastruktur. Am 29. März kann die Stimmbevölkerung über den Neubau des Schulhauses Pfarrmatte mit neuem Gemeindesaal und Pfarrsaal sowie über den Umbau der Schulanlage Windbühlmatte entscheiden. Zur Abstimmung steht ein Sonderkredit in der Höhe von 19,55 Millionen Franken.

«Das Schulhaus Pfarrmatte ist über 80-jährig. Wenn im oberen Stock jemand geht, hört man es im Stock darunter knarren», sagt Gemeindepräsident Beat Duss (Mitte). Eine 2016 durchgeführte Schulraumanalyse habe dringenden Handlungsbedarf aufgezeigt. «Weil der Pfarrsaal und das Schulhaus bereits jetzt zusammengebaut sind, zeigte sich, dass nur ein Neubau beider Gebäudeteile Sinn macht», erklärt Duss. Eine weitere Analyse zu den heute vorhandenen Sälen in Escholzmatt habe ergeben, dass diese mittelfristig nicht mehr zur Verfügung stehen. Duss: «Escholzmatt-Marbach mit über 100 Vereinen, davon fünf Musikvereinen, fünf Jodelclubs, zwei Theatervereinen und fünf Guggenmusiken braucht mittelfristig neue Räume für Proben und Anlässe.» So sei man zum Schluss gekommen, dass ein Gesamtprojekt, zusammengefasst in einem Gebäudekomplex, nötig sei.

Turnhalle bleibt erhalten

Der Neubau in unmittelbarer Nähe zur Pfarrkirche umfasst ein dreigeschossiges Schulhaus, einen neuen Gemeindesaal mit Bühne und neue Räumlichkeiten für die Kirchgemeinde, die sich an der Finanzierung des Projekts beteiligt. Die bestehende Turnhalle bleibt erhalten und wird an den Neubau angebunden. Im November 2020 hat eine Fachjury das Projekt «Arnika» des Architekturbüros Thomas De Geeter Architektur GmbH aus Zürich als Wettbewerbssieger gekürt.

Das Schulhaus beinhaltet sechs neue Klassenzimmer und sechs Halbklassenzimmer sowie die Schul- und Gemeindebibliothek. Der neue Gemeindesaal wird für maximal 280 Personen Platz bieten. Unter anderem gibt's auch eine Bühne, Bühnennebenräume, ein Probelokal sowie Küche und Office. Und im neuen Pfarrsaal können Veranstaltungen mit bis zu 150 Personen durchgeführt werden.

Für den Ersatzneubau der Pfarrmatte gelten hohe Qualitätsanforderungen. Denn das Dorfzentrum von Escholzmatt-Marbach ist im Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz als Ortsbild von nationaler Bedeutung eingestuft. Es entsteht ein neuer grosser Platz, der im Bereich des Schulhauses überdeckt ist. Die Wand- und Dachkonstruktionen des Neubaus sind aus Holz, die Fassade mit vertikalen Holzschalungen soll in weisser Schlammfarbe gestrichen werden.

Ende 2025 soll der Neubau fertig sein

Der Gemeinderat plant, das Baugesuch im November 2022 einzureichen. Im Oktober 2023 soll der Rückbau des alten Schulhauses beginnen, im Januar 2024 sollen die eigentlichen Bauarbeiten starten. Als letzte Phase soll im Sommer/Herbst 2025 das Schulhaus Windbühlmatte umgestaltet werden. Dort entstehen im Untergeschoss anstelle des heutigen PC- und Medienraumes die schulischen Werkräume. Läuft es nach Plan, sollen das neue Schulhaus, der Gemeinde- und Pfarrsaal Ende 2025 in Betrieb genommen werden. Während der Bauzeit sind für den Schulbetrieb keine Provisorien nötig, da die fehlenden Räume in dieser Zeit in der Schulanlage Windbühlmatte geschaffen werden.

Das Neubauprojekt inklusive Rückbau kostet 17,7 Millionen Franken. Hinzu kommen die Investitionen für den Umbau und die Sanierung der Windbühlmatte, was letztlich den Gesamtkredit von 19,55 Millionen Franken ergibt. Die Finanzierung erfolgt laut Duss über das Verwaltungsvermögen der Gemeinde. Der Pfarrsaal werde entsprechend dem Baufortschritt im Finanzvermögen verbucht und direkt an die Kirchgemeinde verkauft.

Im aktuellen Finanzplan sind die Investitionen von 2023 bis 2027 vollständig enthalten und über die Jahre verteilt. Für die Gemeinde steht damit jährlich eine Selbstfinanzierung aller Investitionen von zwei Millionen zur Verfügung.

Kommt Geschäft doch an die Urne?

Duss hofft auf eine Abstimmung über das Neubauprojekt an der Gemeindeversammlung vom 29. März. Allerdings sei zu erwarten, dass ein Antrag auf Urnenabstimmung gestellt werde. Für einen solchen Antrag bräuchte es eine Zustimmung von zwei Fünfteln der anwesenden Stimmberechtigten. Für den Gemeinderat sei es von vornherein nicht möglich gewesen, das Projekt direkt an die Urne zu bringen. Er sagt: «Dies sieht unsere Gemeindeordnung so nicht vor. Die Gemeindeversammlung ist unser oberstes politisches Organ, und die Bevölkerung soll entscheiden, wann und wie über das Geschäft abgestimmt wird.»

