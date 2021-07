Reportage Schulbusfahrerin tritt zurück: Der «Trudy-Bus» hat ausgefahren 27 Jahre lang fuhr sie Kinder aus den abgelegenen Gebieten Hilferntal und Dürrenbach bei Escholzmatt-Marbach zur Schule – manchmal mehrere Generationen einer Familie. Nun hängt Trudy Emmenegger den Beruf an den Nagel. Wir haben sie auf einer ihrer letzten Fahrten begleitet. Livia Fischer 09.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Ära geht zu Ende: Nach 27 Jahren hört Schulbusfahrerin Trudy Emmenegger (rechts) auf. Wir begleiten sie auf einer ihrer letzten Touren. Bild: Nadia Schärli (Escholzmatt, 7. Juli 2021)

Pönktlech wie e Uhr besch du au Tag of d Tour. Sogar im töife Schnee besch du rächtzitig gse. De Bus, dä hesch du glänkt, souverän ond ohni Problem. Da hemmer mängisch dänkt, du besch es Phänomen.

Schulbusfahrerin Trudy Emmenegger. Bild: Nadia Schärli (Escholzmatt, 7. Juli 2021)

Mit diesen Worten haben die Schulkinder aus Wiggen Anfang Woche Trudy Emmenegger verabschiedet – seit 1994 war sie als Schulbusfahrerin für das Gebiet Hilferntal und Dürrenbach tätig. Am Freitag kurvt sie nun das letzte Mal die schmalen Strassen mit diesen Kindern auf den Rücksitzen hinunter. Und ausgerechnet die letzten Fahrten muss sie mit einem Ersatzbus machen; der originale «Trudy-Bus», ein roter Ford, lag an Ostern ab. Doch schon davor zeigte sich: Das Gefährt, das zwölf Jahre auf dem Buckel hat, wird nicht mehr lange durchhalten. «Der Bus ging vor mir in die Pension», sagt Emmenegger mit einem Augenzwinkern. Einen neuen anzuschaffen für die restlichen vier Jahre, welche die 60-Jährige sonst noch gearbeitet hätte, lohne sich finanziell nicht:

«Die Kosten für den Bus trage ich selbst. Beim letzten belief sich die Summe total auf rund 90'000 Franken.»

Damit sich das auszahle, müsse sie «schon einige Jahre» fahren.

Zwei Generationen fuhren schon mit

Mittwoch um 7.10 Uhr, die vorvorletzte Morgenfahrt. Trudy Emmenegger steigt in ihren Bus, schliesst die Tür und legt den Rückwärtsgang ein. Abfahrtsort ist die Bättenalp oberhalb von Escholzmatt – während vier Monaten im Sommer lebt Emmenegger mit ihrem Mann Pius hier oben auf 1445 Meter über Meer, die andere Zeit des Jahres über wohnen sie unten in Wiggen. Nach fünf Minuten Fahrt steigen die ersten zwei Kinder ein:

27 Jahre lang fuhr sie Kinder aus Escholzmatt und Marbach zur Schule – manchmal mehrere Generationen einer Familie. Nun hört Trudy Emmenegger (rechts) auf. Bild: Nadia Schärli (Escholzmatt, 7. Juli 2021)

Das kleinere Mädchen geht in den Kindergarten, ihre Schwester in die erste Klasse. «Schon ihre Mutter habe ich, als sie noch Kind war, mit meinem Bus zur Schule gefahren», verrät Emmenegger.

Die beiden blonden Mädchen sind gesprächig, erzählen Dinge wie «Du Trudy, ich hab Sonne und Regen gern. Den Regen mag ich, weil ich gern nass bin und die Sonne, weil ich dann wieder trocken bin und baden gehen kann.» Und:

«Wir sind fest traurig, wenn du nicht mehr fährst.»

Viel Wertschätzung hat Emmenegger nicht nur von den Schulkindern erfahren, sondern auch immer wieder von deren Eltern. Sie ist dankbar für die gute Zusammenarbeit. «Doch das Allerwichtigste für mich war stets, die Kinder heil in die Schule und wieder heim zu bringen – das ist mir zum Glück immer gelungen.»

Schulbusfahrerin Trudy Emmenegger lädt die ersten Kinder an der Haltestelle Hölzli auf.

Bild: Nadia Schärli (Escholzmatt-Marbach, 7. Juli 2021)

Je näher das Dorf kommt, desto mehr füllt sich der Bus. Als Emmenegger um 7.30 Uhr beim Schulhaus Wiggen ankommt, sitzen 14 Kinder drin. Während sie aus dem Bus hüpfen, rufen sie noch «Tschüss Trudy, merci!», dann verschwinden sie im Schulhaus. Nun geht's in die zweite Runde: Emmenegger, deren Mutter vor ihr den Job 13 Jahre lang ausübte, fährt ins Gebiet Dürrenbach und gabelt weitere acht Kinder und Jugendliche auf.

Und wieder füllt sich der Schulbus, dieses Mal mit Kindern aus dem Gebiet Dürrenbach. Bild: Nadia Schärli (Escholzmatt-Marbach, 7. Juli 2021)

Wieder in Wiggen angekommen, stürmen die Jüngeren direkt ins Schulhaus, die Älteren nehmen von hier aus das Postauto bis zum Oberstufenschulhaus in Escholzmatt.

Was Spitzbuben so anstellten

Der Gedanke, dass sie nach den Sommerferien keine Kinder mehr zur Schule fährt, stimmt Emmenegger schon ein bisschen wehmütig. Aber sie sagt klar: «Für mich stimmt's so.» Die neugewonnene Freizeit werde sie nutzen, um auf dem Bauernhof der Familie wieder mehr anzupacken, ihr neugeborenes Enkelkind zu hüten, zu wandern oder mal spontan zu verreisen. Was sie immer mit im Gepäck haben wird: die Erinnerungen an 27 Jahre Schulbusfahren.

So wird sie etwa die «Spitzbuben», die sie jeweils transportierte, bestimmt nicht so schnell vergessen. Die gebürtige Hilferntalerin erzählt von Kindergärtnern, die heimlich mehrmals die Gurtkästchen im Bus abgerissen hatten. Oder von einem Oberstufenschüler, der Schulverbot hatte, aber dennoch jeden Morgen mit ihr mitfuhr und tat, als ob nichts wäre:

«Das war bei mir im Bus so ein Anständiger, ich hatte keine Ahnung, dass er nie zur Schule ging und stattdessen den Vormittag irgendwo im Dorf rumlungerte.»

Das lustigste Missverständnis

Wer ihr ebenfalls im Gedächtnis bleibt, ist ein Junge, der immer wieder mal versuchte, bis vor die Haustüre gefahren zu werden. «Von der Haltestelle bis zu ihm nach Hause war es noch ein Kilometer. Da sagte er jeweils ‹Ach Trudy, ich bin so müde und habe so schwer zu tragen. Willst du mich nicht schnell heimtun?›», erzählt Emmenegger lachend. Meist funktionierte es:

«Wenn die Kleinen so herzig fragten, konnte ich fast nicht Nein sagen.»

Anekdoten wie diese hätte sie noch viele auf Lager, ihre allerliebste Geschichte ist aber die:

Der Name des «Trudy-Busses» hat sich vor vielen Jahren unter den Eltern der Schulkinder eingebürgert. Wenn ich mit dem roten Ford an ihrem Haus vorbeifuhr, sagten sie schon ihren Kleinsten im Vorschulalter «Schau mal, der Trudy-Bus. Mit dem wirst du irgendwann auch mal reiten». Eines Morgens sass ein Kindergartenbub – mittlerweile geht er in die 6. Klasse – auf der Rückbank und plapperte drauf los. Ich dachte, er rede mit seinen Gspändli und hörte nicht aktiv zu. Doch immer wieder fiel das Wort «Trudy-Bus» und es dauerte eine Weile, bis ich merkte, dass er mit mir redete. Dann verstand ich: Er redete nicht nur mit mir, er sprach mich schon die ganze Zeit direkt an – er dachte, ich hiesse Trudy-Bus (lacht).