Escholzmatt-Marbach Wechsel in Schulleitung: Benedikt Meier hört auf 19.04.2022, 20.54 Uhr

Die Bildungskommission hat Simon Strebel zum neuen Schulleiter des Zyklus 2 der Schule Escholzmatt-Marbach gewählt, wie es in einer Mitteilung heisst. Dies, nachdem Benedikt Meier auf Ende des Schuljahres 2021/22 demissioniert hat, um in den vorzeitigen Ruhestand zu treten (wir berichteten).

Strebel unterrichtet seit längerer Zeit an der Primarstufe in Escholzmatt. Weiter hat sich Luzia Hungerbühler Reimer entschieden, ihre Tätigkeit in der Schulleitung auf Ende des Schuljahres zu beenden, da sie wieder Aufgaben im Kerngeschäft der Schule übernehmen möchte. Die Bildungskommission hat die Stelle in der Schulleitung zur Neubesetzung bis zum 22. April 2022 ausgeschrieben.