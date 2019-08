Fritz Lötscher und Franz Duss treten bei den Gesamterneuerungswahlen im Frühling 2020 nicht mehr an.

Escholzmatt-Marbach: Zwei Gemeinderäte treten nicht mehr an

Roseline Troxler

(pd/rt) In der Gemeinde Escholzmatt-Marbach kommt es in der Exekutive zu zwei Rücktritten. Wie der Gemeinderat vermeldet treten Fritz Lötscher, Gemeindepräsident (CVP), und Franz Duss (ebenfalls CVP) im Frühling 2020 nicht mehr an.

Beide Gemeinderäte haben dieses Jahr das 65. Altersjahr erreicht, wie es in der Mitteilung heisst. Lötscher wurde 2000, Duss 2008 gewählt. Die übrigen drei Gemeinderäte Pius Kaufmann, Gemeindeammann (CVP), Daniel Portmann, Sozialvorsteher, und Ruth Rava, Ressort Bildung (beide FDP) stellen sich zur Wiederwahl.