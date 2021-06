Eidgenössisches Schützenfest Luzern: Informationen und Daten

ESF 2020 Eidgenössisches Schützenfest – das müssen Sie wissen Der grösste Sportanlass der Schweiz wird im Jahr 2021 trotz Pandemie stattfinden. Zwar werden nur einige Spezialwettkämpfe und Anlässe in Luzern bestritten, doch nur durch das Konzept der Dezentralisierung und der seriellen Festdurchführung kann das Eidgenössische Schützenfest realisiert werden. Jule Seifert 09.06.2021, 21.01 Uhr

Die langjährige Schützentradition der Schweiz wird auch während der weltweiten Pandemie gewahrt. Doch auch die Traditionen müssen sich an die Begebenheiten anpassen: Das 58. Eidgenössische Schützenfest fand nicht wie üblich im Fünfjahresrhythmus im Jahr 2020 statt, sondern wird um ein Jahr verspätet gefeiert. Zum ersten Mal wird das ESF nicht zentral durchgeführt, ein Zusammenkommen aller Schiesssportbegeisterten ist leider nicht möglich. Doch nur die umfassenden Programmänderungen ermöglichen, dass der traditionsreiche Event zum sechsten Mal in Luzern gastiert, obwohl das Schützenfest am jeweiligen Heimschiessstand stattfindet.

Hier erfahren Sie alles Wissenswerte zum Eidgenössischen Schützenfest und weitere interessante Informationen rund um die Schützenkönigkonkurrenzen.

Mit dem Eröffnungsschiessen am 5. Juni wurde das ESF 2020 vergangene Woche in Emmen eröffnet. Zwischen dem 11. Juni und 11. Juli finden an den heimischen Schiessständen die Qualifikationswettbewerbe für die Schützenkönigskonkurrenzen statt. Mit der Schützen-Festwoche im Oktober wird das ESF 2020 offiziell beendet.

Das Eröffnungsschiessen gehört zum Eidgenössischen Schützenfest wie der Urknall zur Fasnacht. Dominik Wunderli (Emmen, 05.06.2021)

Ursprünglich wurden über 40'000 Schützinnen und Schützen in Luzern erwartet. Zusammen mit den gewünschten 100'000 Besuchern hätte auf einem grossen Festgelände auf dem Kasernengelände in Emmen mit Festwirtschaft gemeinsam gefeiert werden sollen. Trotz der schwierigen Bedingungen für Grossevents gerade im Amateurbereich wird das ESF 2020 auch 2021 einer der teilnehmerreichsten Wettbewerbe in der Schweiz sein: Über 1900 Vereine sind angemeldet, deren Mitglieder sich in den über 40 verschiedenen Wettkämpfen des ESF messen wollen. Insgesamt werden 32'000 Schützinnen und Schützen um den Titel der Schützenkönigin oder des Schützenkönigs kämpfen.

Das ESF findet in diesem Jahr schweizweit am Heimschiessstand oder an einem vom Verein gewählten Schiessstand statt. Manche Vereine schliessen sich zusammen und bilden kleine regionale Feste. Nicht nur in den 26 Kantonen werden sich viele Wettkampforte finden lassen, auch auf internationalen Böden. Vereine mit im Ausland wohnenden Schweizern können so zum Beispiel aus Vancouver am ESF 2020 teilnehmen. Eine Ausnahme sind die Spezialwettkämpfe: Sie werden an den Schiessständen in Emmen (Hüslenmoos), Kriens (Stalden) und Luzern Indoor stattfinden.

Das Budget des ESF 2020 beläuft sich auf 13 Millionen Franken. Dies wird durch die Teilnahmegebühren, durch Sponsoren und normalerweise durch die Bewirtungseinnahmen gedeckt. Neben den Umsatzeinbussen führt auch die Verschiebung zu weiteren Kosten. Auf Reserven von früheren Schützenfesten kann Geschäftsführer Philipp Bühler nicht zurückgreifen, jedoch ist er optimistisch, die schwarze Null zu erreichen. Durch die Einsparungen in der Infrastruktur soll der Ausfall der Einnahmen aus dem Catering kompensiert werden, so Bühler. Die Anmeldegebühren wurden nicht erhöht.

Neben dem Eröffnungsschiessen, bei dem 1600 Schützinnen und Schützen aus der gesamten Schweiz teilnahmen, werden weitere Spezialwettkämpfe und Anlässe in Luzern stattfinden:

STORIA-Anlässe: Am Donnerstag, 24. Juni, und Freitag, 25. Juni, werden im Kantonsratsaal in Luzern Historiker über die Schützentradition referieren. Die Teilnehmerzahl ist auf 100 Plätze begrenzt.

Am Donnerstag, 24. Juni, und Freitag, 25. Juni, werden im Kantonsratsaal in Luzern Historiker über die Schützentradition referieren. Die Teilnehmerzahl ist auf 100 Plätze begrenzt. Akademikerwettkampf : Am Freitag, 2. Juli, in Emmen, Hüslenmoos. 210 Schützinnen und Schützen werden erwartet. Das offizielle Bankett wird auf die Schützen-Festwoche verschoben.

: Am Freitag, 2. Juli, in Emmen, Hüslenmoos. 210 Schützinnen und Schützen werden erwartet. Das offizielle Bankett wird auf die Schützen-Festwoche verschoben. Eidgenössisches Ständematch : Am Freitag, 9. Juli, und Samstag, 10. Juli, kommen die 500 besten Schützen der Kantone nach Emmen (Hüslenmoos), Kriens (Stalden) und Luzern Indoor, um gegeneinander anzutreten.

: Am Freitag, 9. Juli, und Samstag, 10. Juli, kommen die 500 besten Schützen der Kantone nach Emmen (Hüslenmoos), Kriens (Stalden) und Luzern Indoor, um gegeneinander anzutreten. Schützenkönigkonkurrenzen : Der Final zum Schützenkönig in den entsprechenden Stichen wird am Sonntag, 11. Juli, in Emmen (Hüslenmoos), Kriens (Stalden) und Luzern Indoor ausgetragen. Hier starten rund 400 Teilnehmer.

: Der Final zum Schützenkönig in den entsprechenden Stichen wird am Sonntag, 11. Juli, in Emmen (Hüslenmoos), Kriens (Stalden) und Luzern Indoor ausgetragen. Hier starten rund 400 Teilnehmer. Schützen-Festwoche findet vom 8. bis 17. Oktober 2021 in der Messe Luzern. Die Rangverkündigung, das Absenden der Einzelgaben und Vereinen, findet am Samstag, 9. Oktober, statt.

In zahlreichen Wettbewerben geht es um die Krönung zum jeweiligen Schützenkönig oder Schützenkönigin. Mit dem Gewehr wird auf eine Distanz von 50 m und 300 m, mit der Pistole wird auf eine Distanz von 25 m und 50 m geschossen. Die Teilnehmer wählen sich die Schiesswettbewerbe, an denen sie teilnehmen wollen, und erstellen sich ein Programm. Die Schiessbüchlein mit den gewünschten Stichen werden per Post zugeschickt. Die Stiche werden im Vereinsstand oder im Zusammenschluss mit anderen Vereinen geschossen. Das System der elektronischen Anlagen registriert jeden Schuss, das Ergebnis wird auf eine selbstklebende Rolle gedruckt. Bei Abschluss des Wettbewerbs wird der Auszug in das Schiessbüchlein des Teilnehmers geklebt, eingeschickt und national ausgewertet. In den Final schaffen es bei Gewehr 300 m die 70 Besten pro Disziplin. Bei den Disziplinen Pistole 25 m sowie 50 m die jeweils 40 Besten der Qualifikationswettbewerbe. Ob die Schützinnen und Schützen am 11. Juli nach Luzern kommen möchten, bleibt ihnen überlassen.

Dadurch, dass die Wettkämpfe dezentral stattfinden, wird es bis kurz vor dem Final möglich sein, um den Titel der Schützenkönigin oder des Schützenkönigs mitzukämpfen. Neuanmeldungen, zusätzliche Anmeldungen sowie Mutationen werden im Mutationsbüro auf der Schiessanlage Hüslenmoos (Emmen) bearbeitet. Dort können auch zusätzliche Stiche nachgelöst werden. Die Öffnungszeiten des Mutationsbüros zu Beginn des Junis sind mittwochs und samstags (genaue Öffnungszeiten entnehmen Sie dem Schiessplan).

Die drei Bestplatzierten pro Kategorie erhalten die Schützenkönigsmedaillen. Auch werden die begehrten Kränze und Schellen bei guten Ergebnissen vergeben. Ungefähr 20% der Teilnehmenden erhalten die speziellen Kranzabzeichen. Ausserdem gibt es Preisgelder bis 1000 Franken und Sachpreise im Wert bis zu 2000 Franken zu gewinnen. Ob und welche Preise bei den verschiedenen Stichen vergeben werden, kann dem Schiessplan entnommen werden. Über hundert Sponsoren und Partner unterstützen das ESF finanziell oder statten den Gabentempel mit Sachpreisen von der Waschmaschine bis zum Velo aus. Auch die besten Vereine werden mit Vereinsgaben geehrt.

Das Public Viewing der EM, das Schauspiel der Bunten Bühne Kriens, die vielen geplanten Konzerte, das Oktoberfest sowie die gesamte Festwirtschaft auf dem Festgelände in Emmen fallen der Pandemie zum Opfer. Die Schützen-Festwoche im Oktober soll einen kleinen Ersatz zu den coronabedingten Programmänderungen bieten.

Beim diesjährigen ESF wird es bedauerlicherweise keine Events für Besucher geben. Auch die Heimdurchführung und Spezialwettkämpfe werden ohne Zuschauer stattfinden. Auch die Möglichkeit eines Besucherschiessens wird es in diesem Jahr nicht geben. Auf das attraktive Festprogramm und die grosszügig gestaltete Festmeile muss verzichtet werden, nicht aber auf die spannenden Wettkämpfe. Wie das Eröffnungsschiessen werden auch der Ständematch und die Schützenkönigskonkurrenzen per Livestream übertragen. Livestream, Resultate und weitere Infos: lu2020.ch.

Als offizieller Abschluss des ESF 2020 soll vom 8. bis 17. Oktober auf der Messe Luzern die Schützen-Festwoche stattfinden. Es soll den Rahmen für ein kameradschaftliches Treffen aller Schweizer Schützinnen und Schützen bilden. Am 16. Oktober wird der offizielle Tag mit dem Besuch der Bundesrätin Viola Amherd nachgeholt. Ausserdem finden das Absenden der Einzelgaben und der Vereine am Samstag, 9. Oktober, statt.

Um zur Schützenkönigin oder -könig zu werden, braucht es neben der speziellen Ausrüstung wie Sportgerät und spezieller Brille eine ruhige Hand, Präzision und Disziplin. Denn um gute Resultate zu erzielen, braucht es Erfahrung, die durch Übung und Training erreicht wird.

Beim Eröffnungsschiessen in Emmen konnten Schützinnen und Schützen aus der Zentralschweiz beweisen, dass sie auch für die Titel des Schützenkönigs zum Favoritenkreis gehören. Beim Eröffnungsschiessen mit der auf Pistole 50 m konnten vier Zentralschweizer die Top 30 erreichen. Darunter auch Sandra Blättler aus Emmen, die mit dem guten Resultat ihre Ambitionen als zukünftige Schützenkönigin zeigt.

Die hervorragenden Einzelresultate beim Gewehrschiessen auf 300 m zeigen, wie stark die Schützen aus der Region sind. Vier Schützen aus der Zentralschweiz schafften es unter die ersten zehn. Hanspeter Schöpfer aus Schüpfheim verpasste mit dem vierten Rang knapp das Podest.

Die Organisation des ESF 2020 liegt auf vielen Schultern: Neben Regierungsrat und OK-Präsident Paul Winiker und Vizepräsident Philipp Bühler sind weitere 136 Personen im OK-Team im Einsatz für die Grossveranstaltung. Zusätzlich werden sie von über 250 Helferinnen und Helfern an den Luzerner Schiessplätzen unterstützt. Die Einsätze von Armee und Zivilschutz sind deutlich reduziert, doch aufgrund der Heimdurchführung braucht es nun in jedem Verein ein kleines OK-Komitee und schweizweit Tausende Helferinnen und Helfer, um die Wettkämpfe durchführen zu können.