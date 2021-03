Etappenziel Impfungen in Luzerner Alters- und Pflegeheimen sind weitgehend abgeschlossen Bis Freitagabend sind in den Pflegeheimen des Kantons Luzern die Zweitimpfungen weitgehend abgeschlossen. Diese Fortschritte könnten zu einer zunehmenden Entlastung des Gesundheitssystems führen. Das Medical Center Luzern in Nottwil wird bis Ende März zurückgebaut. Aktualisiert 05.03.2021, 10.41 Uhr

(lil) In den Luzerner Alters- und Pflegeheimen sind die Impfungen weitgehend abgeschlossen, wie der Kanton Luzern am Freitag mitteilt. Ab Freitagabend werden, so der Kanton, alle 14'681 impfwilligen Bewohnenden und Mitarbeitenden mit beiden Impfdosen geimpft sein. Zusätzlich sind rund 900 Personen bereits mit der ersten Impfdosis geimpft.

Die Impfbereitschaft sei von Heim zu Heim unterschiedlich, betrage aber jeweils 70 bis 90 Prozent unter den Bewohnerinnen und Bewohnern und rund 40 Prozent bei den Mitarbeitenden. Regierungsrat Guido Graf zieht eine positive Bilanz:

«Wir haben ein wichtiges Etappenziel erreicht.»

Die Impfkampagne zeige Wirkung, so Graf: «Die Fallzahlen sind stark gesunken.» Auch die in Alters- und Pflegeheimen vermehrt durchgeführten Schnelltests identifizieren nur in Einzelfällen infizierte Personen ohne Symptome. Graf: «Todesfälle waren seit dem 19. Februar keine mehr zu verzeichnen.»

Erste Impfungen in sozialen Einrichtungen

Viele besonders gefährdete Personen wohnen auch in sozialen Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Auch dort konnten im Verlauf dieser Woche alle Impfwilligen mit der ersten Dosis geimpft werden. Ende März folgt die zweite Dosis. Der Kanton schreibt, dass die Impfungen in den sozialen Einrichtungen spätestens Mitte April abgeschlossen sein sollten.

Zudem sei der Kanton Luzern laufend dran, Personen über 75 Jahren zu impfen. Aktuell stehen jedoch nur wenige Impfdosen zur Verfügung. Es wird voraussichtlich Ende April, bis alle Impfwilligen über 75 Jahren mit beiden Dosen geimpft sind.

Entlastung für das Gesundheitssystem

Gemäss Guido Graf geht der Kanton davon aus, dass die Anzahl Hospitalisationen in den Luzerner Spitälern weiter abnimmt und das Gesundheitssystem somit zunehmend entlastet wird. «In der Folge sollten unter Berücksichtigung aller Faktoren weitere vorsichtige Lockerungen der Massnahmen geprüft werden können.»

Voraussichtlich sollten im Frühherbst alle impfwilligen Personen im Kanton Luzern mit beiden Dosen geimpft sein. Graf: «Wir sind parat. Sobald genügend Impfstoff zur Verfügung steht, können wir in unseren beiden Impfzentren in Luzern und Willisau täglich insgesamt rund 3'000 Impfungen vornehmen.» Wenn die Betriebszeiten ausgedehnt werden, könne der Kanton noch mehr Impfungen täglich durchführen. Zudem sei vorgesehen, dass auch in Arztpraxen und Apotheken Impfungen angeboten werden können, sobald ein Impfstoff zu Verfügung steht, der einfacher gelagert werden kann. Graf sagt:

«Im besten Fall können im Kanton Luzern täglich rund 4000 bis 5000 Personen geimpft werden.»

Aufgrund der aktuellen epidemiologischen Lage und dem Fortschritt bei den Impfungen, hat der kantonale Führungsstab beschlossen, das Medical Center Luzern in Nottwil bis Ende März zurückzubauen. Bei Bedarf könnte der Rückbau gestoppt , oder das Center innert fünf Tagen wieder aufgebaut werden.