Peter Obi verabschiedet sich nach 11 Jahren als Gemeindepräsident

Ettiswil Ein friedliebender Mensch: Peter Obi verabschiedet sich nach über 11 Jahren als Gemeindepräsident Der Ettiswiler Gemeindepräsident tritt aufgrund gestiegener Anforderungen bei seinem Arbeitgeber zurück. Ihn zeichnete vor allem seine rücksichtsvolle Art aus. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 30.12.2021, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Engagement – das bedeutet Peter Obi besonders viel. Seit den Jugendjahren war er in verschiedenen Ettiswiler Vereinen und der Feuerwehr aktiv. Auch als Gemeindepräsident blieb er ihnen treu. So stand er auch bei der Turnschau auf der Bühne oder am Musikkonzert hinter der Fritteuse. Seit seinem Amtsantritt 2011 hat er jedoch nicht mehr so viel Zeit für Vereinskollegen, Freunde und Familie. «Darauf freue ich mich nun besonders: Dass mir wieder mehr davon zur Verfügung stehen wird.»

Peter Obi vor der Gemeindeverwaltung in Ettiswil. Bild: Roger Grütter (Ettiswil, 7. Dezember 2021)

Gestiegene Anforderungen bei seinem Arbeitgeber waren letztlich der Hauptgrund für seinen Rücktritt als Gemeindepräsident auf Ende Jahr. Bei der Meyer Blechtechnik AG arbeitet Obi als Geschäftsleiter des Standortes Buttisholz. 2013 hat das Unternehmen diese bestehende Firma übernommen, sie wächst seither stetig: Waren es zu Beginn noch acht Angestellte, sind es mittlerweile 20. Mit dem Wachstum seien auch die Anforderungen an seine Stelle gestiegen. Weil auch das Amt des Gemeindepräsidenten – mittlerweile wird es im 34-Prozent-Pensum geführt – aufwendiger wurde, musste er die Reissleine ziehen. «Ich will meinen Job richtig und gut machen. Mit diesen Anforderungen war das nicht mehr möglich. Und schliesslich muss die Arbeit auch noch Spass machen», sagt der 57-Jährige.

Infrastruktur hat sich verbessert

Trotzdem blicke er auf interessante und lehrreiche elf Jahre zurück. «Ich habe viele Menschen und Aufgaben kennen gelernt und einige Projekte begleitet. Das ist eine grosse Bereicherung. Es schmerzt schon, gewisse Kontakte werden mir fehlen», sagt Obi. Dankbar sei er vor allem seiner Frau, die ihm stets den Rücken freigehalten habe. «Ohne sie wäre es nicht gegangen. Sie hat mich beim Organisieren unterstützt und mich auch mal erinnert, wenn ich wieder neue Kleider kaufen gehen sollte. Als gutes Team waren die vielen Aufgaben bewältigbar.» Auch, dass seine Kinder bei Amtsantritt 2010 schon erwachsen waren, habe das Ganze leichter gemacht.

Angesprochen auf die Entwicklung, die Ettiswil während seiner Amtszeit durchgemacht hat, gerät der gebürtige Schönenwerder ins Grübeln – es sei schliesslich so viel passiert. Insbesondere die Infrastruktur habe sich verbessert: Zwei neue Verkehrskreisel, der neue Dorfparkplatz oder der Ausbau der Sursee- und der Alberswilerstrasse. «Die Bautätigkeiten haben sich in einem guten Rahmen entwickelt. Es gab keine grossen Überbauungen, aber es hat sich kontinuierlich etwas getan.» Auch die Fusion mit Kottwil im Jahr 2006 bewertet er positiv, trotz räumlicher Distanz. «Wir haben im Gemeinderat unsere Versprechen eingehalten und immer auf das ganze Gemeindegebiet geschaut, sodass zum Beispiel auch der Schulhaus-Standort in Kottwil bestehen bleiben konnte. Schliesslich leben viele Lernende dort.»

Entwicklungsmöglichkeiten sind beschränkt

Der CVPler hat sich neben dem Engagement in der Gemeinde auch für das ganze Rottal eingesetzt. Zusammen mit drei weiteren Gemeindepräsidenten kämpfte er um die wirtschaftliche Bedeutung der Region. Sie überreichten vor zwei Jahren dem Wirtschaftsdirektor Fabian Peter eine Absichtserklärung zur Stärkung des Rottals. «Es ist aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit, Firmen eine Möglichkeit zur Weiterentwicklung zu geben. Als einzelne Gemeinde ist es praktisch unmöglich, Land für Gewerbe einzonen zu können. Und auch die Ettiswilerinnen und Ettiswiler wünschen sich einen Arbeitsplatz in der Nähe.»

Beschränkte Entwicklungsmöglichkeiten – dies sieht er denn auch als die grösste Herausforderung für seinen Nachfolger Samuel Kreyenbühl (CVP). «Die Verdichtung nach innen bringt nicht nur Freude mit sich, da sind Reibungen unter Nachbarn unvermeidlich. Das übt Druck auf den Gemeinderat aus. Man muss dies aushalten können und Lösungen finden», sagt Obi. Und natürlich müsse man auch die Finanzen der Gemeinde immer im Auge behalten.

Peter Obi übergibt dem künftigen Gemeindepräsidenten Samuel Kreyenbühl den symbolischen Schlüssel. Bild: Roger Grütter (Ettiswil, 7. Dezember 2021)

Er selber habe nun mit den politischen Ämtern abgeschlossen. «Politik auf höherer Ebene, wo es zu strategisch wird, wäre für mich auf die Dauer nicht befriedigend. Mit anderen Politikern zu streiten, das ist nicht so mein Ding.» Er sei ein friedliebender und lösungsorientierter Mensch. So sei auch das Klima im Gemeinderat stets freundschaftlich gewesen. Humor habe immer Platz gehabt, Diskussionen seien auf der Sachebene geführt und am Schluss sei ein gemeinsamer Nenner gefunden worden. Obi bilanziert: «Ich habe mich stets sehr respektiert und getragen gefühlt. Nahe an der Bevölkerung, mit guten Kontakten zu den umliegenden Gemeinden und der kantonalen Regierung.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen