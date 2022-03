Ettiswil / Weggis Zwei Festivals finden im Sommer wieder statt Das «Stimmen Festival» und das Heirassa-Festival finden wieder statt. Der Vorverkauf hat eben begonnen. 23.03.2022, 09.09 Uhr

Das «Stimmen Festival» in Ettiswil findet in diesem Jahr bereits zum 18. Mal statt. Die Organisatoren haben nun das Programm, welches das Publikum vom 26. bis 29. Mai erwartet, bekanntge­geben.

Jake Isaac im Gasthaus Jlge am Stimmen-Festival 2019 in Ettiswil. Bild: Roger Grütter

Am Eröffnungskonzert werden die sechs Frauen von Las Karamba in der Büelacherhalle auftreten. Am Freitag performt die Sängerin Erika Stucky und am Samstag der Schweizer Singer-Songwriter James Gruntz. Fester Bestandteil des Programms sind auch die Gratiskonzerte, genannt Stimmfenster, die jeweils im Singsaal stattfinden.

40 Konzerte in verschiedenen Lokalen

In Weggis findet im Sommer im Kanton Luzern ein weiteres Festival statt. Der Vorverkauf für das 17. Heirassa-Festival, welches vom 16. bis 19. Juni 2022 über die Bühne geht, ist nun angelaufen. 40 Formationen werden in diesen vier Tagen auftreten. Die gegen 200 Musikantinnen und Musikanten spielen in Lokalen wie Hotels, Restaurants, im Pavillon am See, im Alterszentrum Hofmatt, der Mehrzweckhalle, im Pfarreiheim sowie in der katholischen und der reformierten Kirche rund 100 Volksmusikstunden. (fmü)

Carlo Brunner und seine Superländerkapelle am Heirassa-Festival 2021 im Pavillon in Weggis. Bild: Pius Amrein