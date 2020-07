Porträt Etwas Frust schwingt mit, doch das Positive überwiegt – so blickt Franco Faé auf seine Zeit im Krienser Stadtrat zurück Finanzvorsteher Franco Faé (CVP) hat in fünf Jahren im Krienser Stadtrat zahlreiche Projekte realisiert. Er stand oft in der Kritik, doch nicht immer zu Recht, wie er findet. Stefan Dähler 24.07.2020, 11.30 Uhr

Franco Faé vor dem Stadthaus, für dessen Realisierung sein Departement zuständig war. Bild: Pius Amrein (Kriens, 16. Juli 2020)

«Es ist schon fast Wahnsinn, wie viele Projekte wir in den letzten vier Jahren realisiert haben.» Der im September abtretende Finanzvorsteher Franco Faé (61, CVP) blickt auf eine sehr arbeitsreiche Zeit im Krienser Stadtrat zurück. «Wir haben in den letzten Jahren über 200 Millionen Franken investiert.» Mit den Zentrumsbauten, dem Stadion Kleinfeld und zahlreichen Schulhausbauten war die seinem Departement angeschlossene Immobilienabteilung für die grössten Brocken zuständig.

Auch im Finanzbereich war sehr viel los: So wurden mit dem Konsolidierungsprogramm KP17, der Aufgaben- und Finanzreform 18, der neuen Rechnungslegung HRM2 und am Ende mit der neuen städtischen Finanzstrategie zahlreiche Projekte umgesetzt oder begleitet. In der ebenfalls seinem Departement angehörigen Abteilung Sport und Freizeit nennt Faé das neue Schappe Kulturquadrat mit der Jugendarbeit und die Auszeichnung als kinderfreundliche Gemeinde sowie der Freizeitanlage Langmatt durch Unicef. Stolz sei er aber nicht unbedingt auf ein spezifisches Projekt, denn deren gebe es viele, sondern auf seine Mitarbeiter, sagt Faé. «Sie haben diesen Schnellzug begleitet, sehr gute Arbeit geleistet und mit wenigen Ressourcen und Mitteln viel erreicht.»

Er musste viel einstecken

Dennoch schwingt auch etwas Frust mit, wenn Faé auf seine insgesamt fünf Jahre im Krienser Stadtrat zurückblickt. Bereits der Wahlkampf 2015, als er den Sitz des in den Regierungsrat gewählten Paul Winiker (SVP) eroberte, war ruppig. Auch danach stand er oft im Gegenwind:

«Ich sehe mich schon ein bisschen

als Bauernopfer»,

sagt Faé rückblickend. Auch aufgrund des Streits um die Stadtrats-Nebeneinkünfte und der Kostenüberschreitungen bei den Zentrumsprojekten. Beides sorgte in Kriens für viel Gesprächsstoff und dürfte eine grosse Rolle dabei gespielt haben, dass sämtliche bisherigen Stadträte nicht mehr wiedergewählt wurden. «Die Lohndiskussion hat mich persönlich überhaupt nicht betroffen. Die Abmachung, dass Stadträte Nebeneinkünfte behalten dürfen, wurde vor meiner Zeit beschlossen.» Als Teil des Gremiums habe er sich aber hinter diese gestellt. «Das ist dann leider auch auf mich zurückgefallen.»

Zu den Kostenüberschreitungen sagt Faé, er habe bereits 2016 auf das mangelnde Controlling in der Immobilienabteilung hingewiesen – bei der damaligen Departementsreform wurden die Immobilienabteilung neu den Finanzen zugeteilt. Er sei aber intern zunächst auf Widerstand getroffen. «Heute aber ist die Abteilung gut aufgestellt, wir haben neue, fähige und motivierte Fachleute. Doch der ganze Prozess dahin hat viel Kraft gekostet.»

Ebenfalls an ihm gezerrt habe der Druck aus dem Parlament. «Es war teils schon fast eine Treibjagd. Es wurden stets die kleinsten Fehler beim Stadtrat gesucht und auch immer wieder Halb- oder gar Unwahrheiten verbreitet.» Das habe weh getan, nicht nur persönlich, sondern auch den Mitarbeitern. «Mit kleinen Hieben fällt man auch grosse Bäume», zitiert Faé dazu den früheren US-Politiker Benjamin Franklin.

So viel gearbeitet wie noch nie

Trotzdem überwiegt das Positive. «Es war eine unglaublich intensive Zeit, ich habe so viel gearbeitet wie noch nie im Leben», sagt Faé, der früher bereits im Gemeinderat von Rain tätig war und ein Geschäft für Motorgeräte führte. Hier ein Bild aus diesen Zeiten:

Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 10. September 2015)

«Es war eine grosse Herausforderung und ich habe es gerne gemacht», so Faé. Besonders schöne Momente seien gewesen, wenn er ein neues Gebäude der Bevölkerung übergeben konnte. Positiv beurteilt er auch den Umzug ins neue Stadthaus. «Zuvor waren wir auf verschiedene Standorte verteilt, was die Kommunikation nicht gerade vereinfacht hat. Das ist nun viel besser geworden.»

Gerne hätte Faé das Finanzdepartement weiterhin geleitet, auch wenn die Zeiten schwierig sind. «Ich bin keiner, der wegläuft und ich habe gewusst, dass wir schwierigen Zeiten entgegengehen. Mit der Finanzstrategie haben wir aber einen möglichen Weg aufgezeigt. Ich bin überzeugt, dass man Lösungen finden kann und hätte gerne meinen Beitrag dazu geleistet.» Mit seiner Partei, die nach dem enttäuschenden Abschneiden Faés und seines Parteikollegen Lothar Sidler im ersten Wahlgang und im zweiten mit Christine Kaufmann antrat, hege er aber überhaupt keinen Groll: «Ich bin natürlich enttäuscht, aber es lief alles korrekt ab. Es ging nicht anders, die Wähler haben es so gewollt, das muss man akzeptieren.»

Die Finanzen bereiten ihm Sorgen

Wie sieht Faé die Zukunft der Stadt Kriens? «Die Finanzen bereiten mir grosse Sorgen.» Die Schulden sind hoch und die Steuereinnahmen einiges tiefer als erwartet:

«Wir haben im Nachhinein betrachtet wohl etwas zu viel auf einmal investiert, waren zu ehrgeizig»,

sagt Faé. «Persönlich bin ich der Meinung, dass wir viel mehr in die Wirtschaftsförderung hätten investieren müssen.» Die Stadt sei aber insgesamt nicht auf einem schlechten Weg. «Kriens ist attraktiv als Lebensraum, es braucht aber gewisse Anpassungen bei den Strukturen und Ressourcen.» Weiter müsse man sich vermehrt auf kantonaler Ebene gegen die stetige Überwälzung von Lasten auf die Zentrumsgemeinden wehren. Was die Organisation des Stadtrats angeht, gibt Faé zu bedenken, dass das Finanzdepartement seit der Reform 2016 sehr gross sei. «Teilbereiche könnte man allenfalls verlagern, Teile der Abteilung Sport und Freizeit würden auch zur Bildung passen.» Als Ratschlag an die künftigen Stadträte sei das aber nicht gemeint. «Das müssen die Neuen selbst entscheiden, ich will da nicht mehr mitreden.»

Als Einziger erhält er keine Überbrückungsrente

Nach dem Ende seiner Amtszeit im September wird Faé zuerst eine Auszeit nehmen. «Ich freue mich darauf, mehr Zeit zu haben für die Familie inklusive Enkel und Hobbys wie das Motorradfahren.» Beruflich weiss er noch nicht genau, wie es weitergeht. Da er als einziger Stadtrat keine Überbrückungsrente erhält – eine solche gibt es erst nach acht Jahren Amtszeit – werde und wolle er noch voll arbeiten. «Das ist mit fast 62 Jahren nicht ganz einfach. Ich könnte mir vorstellen, mein Wissen auf Mandatsbasis an Verbände weiterzugeben.»

In seinem Geschäft ist Faé noch in einem kleinen Teilpensum für die Buchhaltung zuständig. Dort wieder voll einzusteigen, sei aber kein Thema. Auch politisch werde er in den Hintergrund treten und höchstens noch für kleinere Aufgaben der Partei zur Verfügung stehen.