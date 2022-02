Forschung: Das sagen Uni Luzern und HSLU zum Horizon-Ausschluss

Forschende haben Petition gestartet

Horizon Europe ist mit einem Fördervolumen von 95,5 Milliarden Euro das grösste Forschungsprogramm der Welt. Der Verlust der Vollmitgliedschaft der Schweiz im EU-Forschungsprogramm hat schwerwiegende Folgen für die Schweizer Wissenschafterinnen und Wissenschafter. So bleibt ihnen unter anderem die Leitung und Koordination von wissenschaftlichen Projekten verwehrt. Komplett ausgeschlossen sind Schweizer Forschende zum Beispiel im Bereich der Quanten- und Weltraumtechnologien. Mit dem Ausschluss aus dem Horizon-Programm gehen für in der Schweiz tätige Wissenschafterinnen und Wissenschafter Fördergelder und ein enorm wichtiges Netzwerk verloren. Während der Bund sich «eine möglichst zeitnahe Assoziierung» am Horizon-Paket zum Ziel erklärt und Übergangsmassnahmen beschlossen hat, setzten sich Forschende aus ganz Europa mit einer Petition dafür ein, dass die Schweiz wie auch Grossbritannien, das ebenfalls betroffen ist, wieder als Vollmitglied am Programm teilnehmen können.