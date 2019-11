3:3 im Achtelfinal-Hinspiel in Tampere: Der EV Zug behält sich alle Optionen offen Das Achtelfinal-Hinspiel der Champions Hockey League zwischen dem EVZ und Tappara Tampere endet trotz Zuger Startfurioso ohne Sieger. Die Zuger zeigten besonders Mängel im Unterzahlspiel – alle drei finnischen Treffer im Mitteldrittel fielen im Powerplay. Pascal Studer

Kassierte zwei Strafen, die zu Toren führten: Der EVZ-Angreifer Yannick Zehnder – hier im Ligaspiel gegen den SC Bern. (Bild: Urs Lindt/freshfocus, Bern, 2. November 2019)

0:7 und 1:3: Diese herben Niederlagen setzte es dem EVZ, als er vor vier Jahren in der Gruppenphase der Champions Hockey League auf Tappara Tampere traf. Auch wenn die Zuger als Gruppensieger in das erste Achtelfinal-Duell gegen den 17-fachen finnischen Meister gingen, waren sie also gewarnt.

Es schien, als wollten die Mannen von Dan Tangnes unter allen Umständen eine weitere Niederlage gegen die Finnen vermeiden. Der EVZ startete entsprechend konzentriert, war von Beginn an hellwach – und ging schon in der ersten Minute durch Dario Simion in Führung. Bereits fünf Minuten später erhöhte Santeri Alatalo auf 2:0. Der finnische Verteidiger mit Schweizer Lizenz wurde von den beiden Schweden Carl Klingberg und Oscar Lindberg assistiert.

Nach dem Zuger Startfurioso kam Tampere allerdings besser ins Spiel. Wie bereits während den letzten Minuten vor der ersten Pause erzeugte das Heimteam auch zu Beginn des zweiten Drittels viel Druck auf das Tor von Leonardo Genoni. So war es wenig überraschend, dass Tampere in der 27 Minuten durch Valtteri Kemiläinen verkürzte. Karjalainen (33. Minute) und Vauhkonen (39. Minute) drehten das Spiel dann aber komplett. Eklatant: Alle finnischen Tore fielen in Überzahl – bei den ersten beiden Toren schaute Zehnder aus der Kühlbox zu, beim Führungstreffer war es Verteidiger Dominik Schlumpf.

Auch das letzte Drittel mussten die Zuger in Unterzahl beginnen. Doch die Strafe gegen Santeri Alatalo überstanden sie ausnahmsweise schadlos. Dies schien den EVZ sofort zu beflügeln: Torgarant Gregory Hofmann glich die Partie in der 42. Minute aus. Was dann folgte, war ein Tanz auf Messers Schneide – bei welchem keiner Mannschaft den Siegtreffer gelang. Das Rückspiel findet in einer Woche in der Zuger Bossard Arena statt.