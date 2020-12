EWL In Horw und Kriens wird bald mit Seewasser geheizt Der Weg für ein ökologisches Wärmenetz im Kanton Luzern wird in den nächsten Wochen ausgebaut. 12 Quartierzentralen sollen es möglich machen. 11.12.2020, 09.28 Uhr

Beim Wärmetauscher wird die Energie des Seewassers mit der Energie des Rohrleitungswassers ausgetauscht, ohne dass sich das Wasser der zwei Kreisläufe berührt. Bild: PD

(zgc) Etappenweise werden in der Umgebung Horw und Kriens über die nächsten Wochen zwölf Quartierzentralen ans See-Energie-Netz angeschlossen, wie Energie Wasser Luzern (EWL) in einer Medienmitteilung schreibt. Den ersten Anschluss erhält die Überbauung Wegmatt in Horw im Dezember, im Januar 2021 kommen die Ebenausstrasse in Horw und die Überbauung Schweighof in Kriens dazu, bis schliesslich die Überbauung Moyo in Horw im kommenden Sommer einen Anschluss erhält.